Pildoritas festivaleras (IV)

A vueltas con los influencers

@OscarCinespain pone el dedo en la llega al referirse a la polémica de los influencers vs intérpretes en las alfombra rojas. «Esta pobre ameba [en referencia a Ona Gonfaus y su escasa cinefilia] le ha dado más visibilidad al Festival de Málaga que 20 actrices promedio». De paso, recordamos que las alfombras rojas y saraos están hechos precisamente para eso, para promocionar acontecimientos no para aquilatar méritos artísticos (que, por otra parte, ya hay 50.000 premios para ello). Y sigo: es curioso, cuando en las alfombras rojas se habla más de los diseños que lucen los intérpretes nadie se molesta porque la conversación no es cinéfila, nadie eleva la voz para indignarse: «¡Cómo que Óscar de la Renta, a mí me preguntas por Óliver Laxe!».

El muy especial pase de «El abrazo de los peces», ayer. / l.o.

Y ya me callo

Porque, y es lo último que escribiré al respecto del asunto influencers, acabo de ver unas fotos de Bárbara Lennie y Amaia Romero en un desfile de la Semana de la Moda de París. Allí, en ese contexto, la actriz y la cantante, ¿qué son? No son modelos, claro (tampoco es que desfilen, sólo ven los desfiles), pero tampoco son clientas (ellas quizás lleven diseños de las marcas, cuando éstas se los presten con intenciones promocionales). Así que básicamente actúan como influencers, personalidades con marca registrada y capacidad de atracción de la clienta que buscan ciertas casas de moda. Decir que Lennie y Romero le han quitado el sitio a una experta en moda o a un periodista de Vogue nos parecería absurdo, ¿no?

Lo que importa

Y mientras unos y otros se enzarzan en un debate tan productivo como el mencionado, en La Villa del Mar van a lo que importa (nos guste más o nos guste menos): la Inteligencia Artificial, y cómo ya está trastocando los procesos creativos del relato, y la ficción vertical, la tendencia audiovisual emergente diseñada para ser visualizada en teléfonos móviles, adaptándose a las redes sociales y plataformas como TikTok.

Qué grande es el cine... y qué limpio está

No nos vamos a engañar, por muy cinéfilo que se sea, los pases para prensa de las 8.30 horas de la mañana se hacen un poco cuesta arriba. Pero ayuda algo que parece una tontería pero resulta fundamental a la postre: este lunes, antes de las 8.30 horas, nos encontramos con un Teatro Cervantes limpio, con olor a pulcritud. Eso es cuidar la experiencia cinematográfica. Así que desde aquí un aplauso para todo el equipo que se encarga de que sea posible.

Las historias invisibles

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, clausuró este lunes el tercer concurso Cuéntanos las historias que nadie cuenta, que da «visibilidad a historias de vida que muchas veces están fuera del foco público, bien sea el sinhogarismo, la trata, la migración, la discapacidad». Será que esta mujer no es asidua al Festival de Málaga, porque aquí es el pan nuestro de cada día. Elma, le cuento: este martes en el menú tenemos la historia de una huérfana y el amor de un hombre trans y una chica marroquí. Y eso sólo en Sección Oficial...

Invitados muy especiales

...Porque, señora Saiz, ayer en el apartado dedicado a los Documentales este lunes se pasó El abrazo de los peces (15 años después), de Chema Rodríguez, un retrato de la vida cotidiana de las personas sordociegas en el único centro especializado de España, que está en Salteras (Sevilla). Rodríguez tiene una hija sordociega, Clara, que le arropó en el estreno, como muchos otros residentes del Centro Santa Ángela de la Cruz: «Vienen desde la residencia en autobús y están como locos por pasar por la alfombra roja», anunció Rodríguez horas antes.