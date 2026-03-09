'El guardián': mirar de lejos

El guardián

Dirección y guión: Nuria Ibáñez Castañeda

Intérpretes: Basilio Moncada, Gerardo Trejoluna, Blake Webb, Martín Peralta, Ernesto Rocha

"Voy por el mundo sin rumbo fijo / no siento penas, ni siento amor / soy el fantasma de mi pasado / soy de las almas que olvida Dios", canta el protagonista en el momento más conmovedor de 'El guardián', de Nuria Ibáñez Castañeda. Quizás éste resulte el pasaje (y es una lástima: es la escena final) que mejor aprehende la crepuscularidad de un relato mínimo y el estoicismo de un personaje baqueteado por la vida y sus desdichas, porque prácticamente el resto del metraje se muestra más preocupado por la discreción y lo observacional; esa mirada casi documental, cotidiana, que parece tener demasiados reparos o pudores para la indagación sentimental. Nos quedamos sin conocer del todo la peripecia de un hombre abatido al que vemos pescar, vagar de un lado para el otro, beber fiado en una tasca, protagonizar la ligera trama que enhebra el filme (la delación de los pescadores ilegales de un minúsculo pueblo) y poco más.

Hay otro momento de la película, más o menos a la mitad, en la que este señor, Basilio, se abre y comparte un fragmento de ese pasado complicado que le encorva; los ojos pequeños le brillan, se asoma uno a sus penas, se acerca... Pero nada, un espejismo: Ibáñez Castañeda, quizás para que no la acusemos de manipulación emocional o para adherirse a ese lenguaje cinematográfico festivalero que parece prestigiar el naturalismo y las escenas mundanas, nos devuelve a los momentos de nada, a ese mirar desde lejos tan superficial, tan hueco.