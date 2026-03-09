'Los justos': el jurado se puede retirar

Los justos

Dirección y guión: Jorge A. Lara y Fer Pérez

Intérpretes: Carmen Machi, Vito Sanz, Pilar Castro, Marcelo Subiotto, Ane Gabarain, Bruna Cusí, Hugo Welzel, Marina Guerola, Aimar Vega, Felipe Pirazán

Las películas de jurados, un subgénero dentro de la categoría de filmes judiciales (vamos, de juicios), atraen por varias razones: de un lado, permiten desentrañar al detalle casos interesantes, analizando dudas razonables e indagando en debates morales; de otro, encapsulan buena parte de la sociedad en una sala de deliberación, retratando a una vasta comunidad a través de ciertos arquetipos y sus opiniones y comportamientos en confrontación. A esa segunda intención parece obedecer 'Los justos', de Jorge Lara y Fer Pérez, guionistas de amplia trayectoria ('Superagente Makey', 'Aída', 'Olmos y Robles') que cuentan aquí con el respaldo de un estupendo reparto muy, muy por encima del texto que sirven.

El relato es el siguiente: nueve miembros de un tribunal popular enjuician a un empresario corruptor, culpable a todos luces de un buen puñado de delitos económicos. El debate para llegar al veredicto parece coser y cantar pero los componentes del jurado reciben cada uno una extraordinaria oferta: un millón de euros si proclama la inocencia del acusado. La película comienza con una rata husmeando el suelo de un palacio de justicia, así que desestimemos la sutileza en los procedimientos de Lara y Pérez; el intríngulis, por tanto, se centrará en las artimañas que emplearán los jurados abiertos desde el principio a aceptar al soborno para convencer al resto, algunos instalados en una cierta atalaya de honestidad y moralidad.

En estos casos, el éxito de la empresa, de la propia película, residirá en si nos persuade la forma en que se capta al miembro más honrado del tribunal (una chica con sueños artísticos pero fracasos personales que ha de deslomarse en el bar de sus padres). ¿Lo hace? En absoluto. En realidad, 'Los justos' naufraga desde su mismo presupuesto argumental: quizás peque de cínico pero, ¿de veras que algún ciudadano de a pie rechazaría la oferta de un 'simple' corruptor? ¿Seguro que no se consolaría con el hecho de que liberaría a un hombre que, al menos, no ha cometido un delito de sangre?

Analizar un dilema es interesante pero debe ser planteado en cierta medida para que se pueda abrir juego: por ejemplo, ¿y si ese mismo empresario multimillonario fuera juzgado por abuso de menores y ofreciera la misma tentadora oferta? Supongo que Lara y Pérez no querían cargar las tintas ni entrar en sesudas disquisiciones morales (su línea de trabajo parece ser la comedia ligera) pero es que si quieres hacer una película sobre un grupo de personas en una batalla de argumentos quizás sí que habría que haber entrado en ciertos honduras. En fin, el hecho de que haya dedicado tantas líneas a 'Los justos' implica que había aquí algo interesante, que, lamentablemente, ni se ha rozado.