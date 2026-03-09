'Lapönia': la comedia navideña que no deben ver los niños

Lapönia

Dirección: David Serrano

Guión: Cristina Clemente y Marc Angelet [basada en la obra de teatro de Cristina Clemente, Marc Angelet y Jordi Casanovas]

Intérpretes: Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes, Vebjørn Enger

En el contexto del Festival de Málaga —un certamen que con frecuencia oscila entre el cine de vocación popular y ese prestigio festivalero que se alimenta de dramas familiares con ambición discursiva—, 'Lapönia' encaja con una comodidad casi programática. La película dirigida por David Serrano —adaptación de la exitosa obra teatral escrita por Cristina Clemente, Jordi Casanovas y Marc Angelet— parece diseñada para este ecosistema: diálogos cargados de intención, conflicto familiar de alto voltaje emocional y una puesta en escena que coquetea con ese tono ligeramente pretencioso que tanto seduce a los festivales cuando se trata de hablar de identidad, familia y educación sentimental.

La premisa navideña funciona aquí como una trampa narrativa. Lo que comienza como una reunión familiar en el norte de Europa, donde los personajes interpretados por Ángela Cervantes y Vebjørn Enger viven con su hija en la gélida Laponia, pronto se ve alterado por la visita de la hermana del personaje de Cervantes, interpretada por Natalia Verbeke, junto a su marido, al que da vida Julián López. A partir de ahí, la película despliega su mecanismo: una deconstrucción del sentimiento navideño que desmonta el ritual festivo para convertirlo en un retrato de los secretos familiares y, por extensión, de la educación emocional de los hijos. La discusión aparentemente inocente sobre la existencia de Papá Noel se convierte en un detonante moral que abre grietas entre las dos parejas y transforma la Nochebuena en una especie de campo de batalla ideológico.

Ese gesto —muy propio del cine de conversación contemporáneo— encuentra en el reparto su principal motor. Porque si algo demuestra 'Lapönia' es que pocas veces el cine, y menos el nuestro, ofrece a un buen puñado de actores la oportunidad de demostrar algo más allá de su valía ya contrastada. La película de Serrano funciona casi como un pequeño laboratorio interpretativo donde cuatro actores sostienen la tensión dramática a base de palabra y presencia. Verbeke aporta una serenidad quebradiza que equilibra el conflicto; Cervantes, siempre precisa, construye un personaje atravesado por convicciones morales que se van resquebrajando a medida que avanza la noche; y Enger introduce ese contrapunto cultural que convierte el choque familiar en algo también ideológico.

Pero la verdadera sorpresa llega con Julián López. Despojado de cualquier tic cómico o de esa sobreactuación achanantada que tantas veces limita a los intérpretes asociados a la comedia, López encuentra aquí un territorio distinto. Su trabajo —contenido, sereno, por momentos sorprendentemente vulnerable— revela anchuras de actor que miran más allá del registro humorístico. 'Lapönia', en cambio, le permite habitar el conflicto con naturalidad y sin red, y devolverle lo que el montaje final de 'Los destellos', de Pilar Palomero, le arrebató: la posibilidad de ser visto como un actor con amplitud y recorrido.

Algo valioso

Puede que la película de Serrano no escape del todo a esa cierta gravedad discursiva que a veces define al cine de festival —ese gesto de importancia que quiere convertir cada conversación en una tesis—, pero en sus mejores momentos consigue algo más valioso: hacer de una discusión doméstica un espejo incómodo sobre la verdad, la mentira y la manera en que los adultos construyen la infancia de quienes vienen detrás.

Y ahí, entre reproches familiares, verdadesdifíciles y el mito navideño desmontado pieza a pieza, Lapönia encuentra su verdadero lugar: no tanto como una gran tesis sobre la familia contemporánea, sino como ese raro espacio del cine español reciente donde varios actores recuerdan que todavía quedan sorpresas cuando una película decide confiar en la potencia de sus intérpretes.