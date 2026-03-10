El género fantástico se asoma a la sección oficial con 'Mala bèstia'

El género fantástico se ha asomado este martes a la sección oficial a concurso del Festival de Málaga con 'Mala bèstia', primer largometraje de la barcelonesa Bàrbara Farré, que ha filmado la incomodidad que puede haber en la fase de la adolescencia.

La protagonista es Atenea (María Schwinning), que vive en un internado y que, cuando es acogida por una pareja (Iria del Río y Roger Casamajor), ve la posibilidad de tener un hogar, pero el miedo a ser reemplazada le empujará a hacer lo inimaginable.

Farré ha explicado que la idea de esta historia "no fue algo claro" que tuviera en su cabeza, sino que llegó de su "interés por filmar la adolescencia, la incomodidad, el deseo, el miedo a no pertenecer y a quedarte sola o la idea de desaparecer". "Hay algo en la ambigüedad que me resulta atractivo en el sentido de no dar respuestas claras. Cuando te haces mayor siendo niña, no sabes bien a qué aferrarte ni qué estás sintiendo. Me interesa de la película lo que hace sentir, porque cada persona hará un viaje distinto", ha añadido.

El equipo de 'Mala bèstia', en el photocall de presentación / Gregorio Marrero

Considera que la atmósfera "era una de las partes más importantes de la película, porque reunía a las emociones de la protagonista, como el deseo o el terror", y debía "estar en primer plano, incluso más que lo narrativo".

La directora ha asegurado que no construyó esta historia "pensando en el género fantástico", del que considera además "que no siempre debe estar ligado a algo extraordinario", porque en este caso "bebe mucho de las emociones de Atenea, y los géneros viajan según lo que ella va sintiendo".

Durante el proceso de escritura, los referentes "no fueron principalmente películas", sino cuentos como los de Silvina Ocampo, de los que le gustaba "cómo muestra niñas incorrectas en muchos sentidos, y que pueden tener una parte de maldad".

Rueda de prensa de presentación de 'Mala bèstia'. / Ana Belén

En ese orfanato no aparecen adultos "porque a veces vivimos rodeados de una autoridad que puede ser incluso el sistema, y no era necesario retratarlo como una persona adulta".

Para María Schwinning es su segunda película, pero la primera como protagonista, y ha sido para ella "muy especial" participar en "un proyecto tan personal" de la directora que le ha permitido "compartir".

Noticias relacionadas

Iria del Río ha visto en este proyecto "a una directora disfrutar del proceso de rodaje, en el que sentía cosas como un personaje más", y tras ver la película la califica como "un espejo muy creíble de ese tránsito que viven las mujeres en un momento en el que asoman la cabeza a la vida adulta".