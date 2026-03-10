'Iván & Hadoum': los problemas de zafarse de lo esperable

Iván & Hadoum

Dirección: Ian de la Rosa

Guión: Ian de la Rosa y Diego Vega

Intérpretes: Silver, Herminia Loh, Úrsula Díaz Manzano, Esperanza Guardado.

Lo que me gustó de 'Iván & Hadoum' en los primeros compases acabó convirtiéndose al final, de alguna manera rara, en lo que menos. Sí, es la historia de amor entre un hombre trans y una joven de ascendencia marroquí, pero la condición, origen y alrededores de ambos personajes no parecen importar demasiado; el director y guionista Ian de la Rosa, también trans, se zafa rápidamente de lo que podríamos esperar de un relato como éste en una de sus primeras escenas: el protagonista recibe un insulto ("¡Híbrido!") en un bar, se monta un pifostio (en off, no se ve) y a la salida el chico, lamentablemente acostumbrado a líos peores a lo largo de su vida, parece no darle demasiada importancia; tampoco esperen escenas sobre la esperable intransigencia de origen religioso de la familia de Hadoum, que sólo traba relación con Iván durante unos minutos insignificantes. De la Rosa ha querido hacer una película sin la carga dramática que el cine suele asociar a personajes como éstos que se desmarcan de la convención y parece que deban vivir en el conflicto permanente, asomados siempre a la tragedia. Aquí todo esos problemas quedan difuminados, en un lejanísimo segundo plano, presentes de alguna forma subterránea, no visible; ésta es una historia de amor como lo podría haber sido la de la pareja más heteronormativa de la historia.

Entonces, ¿qué es lo que al final no me ha convencido de 'Iván & Hadoum'? Pues, aunque parezca paradójico, que termina siendo una historia de amor como lo podría haber sido la de la pareja más heteronormativa de la historia. Lo que sobre el papel parece un saludable manifiesto (los trans viven también la cotidianidad, abordan todo tipo de conflictos, no sólo los relacionados con su identidad, sus historias de amor pueden ser convencionales) en la pantalla, simplemente, se diluye en tibieza y falta de interés; además, se concede demasiados minutos a ese dilema laboral y familiar que pende sobre la cabeza de Iván, una disputa interior de nuevo bien planteada conceptualmente (es un hombre que ha luchado por ser quien es pero al que le falta tomar una decisión pensando en sí mismo para poder gozar de la libertad personal) que, sin embargo, en su traducción en imágenes no es que resulte apasionante, la verdad.

¿Debería haber indagado más Ian de la Rosa en la supuesta excepcionalidad de sus protagonistas y sus circunstancias? No lo creo: quizás entonces no sólo habría traicionado su intención inicial sino que se habría caído en el terreno del docudrama sobre la diferencia algo adocenado. ¿Entonces? Realmente no lo sé, pero siento que Iván y Hadoum, los personajes, son oportunidades desaprovechadas en una trama convencional, algo intercambiable. En cualquier caso, 'Iván & Hadoum', la película, tiene muchos momentos valiosos, especialmente aquellos derivados de su mirada natural y cotidiana, diseñados con inteligencia y desarrollados con corazón.