'Mala bèstia': el rollo del mal rollo

Mala bèstia

Dirección: Bàrbara Farré

Guión: Bàrbara Farré y Alberto Dexeus

Intérpretes: María Schwinning, Iria del Río, Roger Casamajor, Mauro Vélez.

No es la intención más habitual en el cine español contemporáneo la de perturbar. Así que se agradece el empeño de Bàrbara Farré en 'Mala bèstia', que... Bueno, en realidad, no nos pasemos de corteses: la respuesta a la oferta es un "no" rotundo. Para que se hagan una idea: la realizadora debutante plantea aquí una especie de cuento cruel, entre la reconfiguración del relato infantil clásico tipo Lucile Hadzihalilovic y la sugestión atroz de Veronika Franz (o, ya que estamos en un festival de cine español, una historia de Agustí Villaronga para el primer Manuel Gutiérrez Aragón); pero, a diferencia de ambas, que, con sus irregularidades, al menos van con todo, a full con sus presupuestos argumentales, Farré, cuando parece que la truculencia y el mal rollo se van a apoderar del relato, pisa el freno y busca jardines más verdes en los que dejar a sus personajes.

Por lo demás, si son consumidores más o menos ávidos de ese registro malrollero que ha trascendido las lindes de los festivales de terror y habita ahora abundantemente los certámenes de cuello vuelto, ya se pueden imaginar lo que hay por aquí: simbolismo trillado (el bosque, un clásico, con su bestia legendaria; el huevo aplastado, la sangre y su dualidad en la mujer), una sensualidad repetitiva y sosísima (demasiados planos de la protagonista en negligé y bikini contonéandose con escasa gracia y sugestión), afectado esmero en lo audiovisual (Raül Refrée se quiere lucir pero sobreutiliza los chirridos de violines: ganará la Biznaga a la Mejor Música), una actriz protagonista con cara 'rara' (entre Marisol y Rocío Molina) por eso del rollo inquietante, diálogos sin entidad salpimentados en un guión de tempo plúmbeo con demasiadas escenas prescindibles...