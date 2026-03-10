'Mil pedazos': seguir un cortijo fúnebre ajeno

Mil pedazos

Dirección y guión: Sergio Castro San Martín.

Intérpretes: Daniel Muñoz, Paola Giannini, Emilia Rodríguez, Francisco Pérez-Bannen.

A Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña les tuvo que dar un chungo de los buenos cuando, en plena preparación de su próximo filme ('El ser querido', con Javier Bardem), se dieron cuenta de que la sinopsis de 'Sentimental value', de Joachim Trier y, a la postre, uno de los filmes más premiados de la temporada, era prácticamente la misma que la de su película. Algo parecido quizás tuvo que sentir el chileno Sergio Castro San Martín cuando, supongo que lo habrá hecho, le echó un vistazo a otro de los títulos de la campaña, 'Sirât', de Óliver Laxe: pérdidas familiares en una naturaleza tan hermosa como peligrosa y abrumadora, que empequeñece al ser humano que circunstancialmente se atreve a habitarla.

Aunque hay alguna que otra concomitancia (en realidad, 'Mil pedazos' se basa en la supuesta historia de un personaje real del país, denominado el Ermitaño de Las Chilcas), los enfoques de Laxe y Castro San Martín son diferentes: no sólo porque en el filme chileno no hay techno ni ravers a lo loco, sino porque, fundamentalmente, aquí no se mira a la naturaleza desde la abstracción, como lo hace el francogallego, sino desde una óptica más naturalista y, hasta cierto punto, lírica.

Sí que comparten cierto sadismo, pero si en 'Sirât' es casi físico, shockeante y desagradable, hasta el punto de lo grotesco, aquí la laceración es emotiva, sentimental, quizás demasiado insistente y marcada (más vídeos caseros de la niña no, por favor). Lástima que debajo de esa ceremonia de la tragedia, de la tristeza infinita por lo que atraviesan los personajes de 'Mil pedazos' (excelentes Daniel Muñoz y Paola Giannini), no haya demasiado y todo parezca reducirse a seguir, desde lejos, sin implicación personal, un cortijo fúnebre ajeno.