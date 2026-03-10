Pildoritas Festivaleras (V)

Sí, otra señora mayor en bolas en la Sección Oficial

Ojo, cuidado: mañana se proyectará en la Sección Oficial el segundo desnudo protagonizado por una señora mayor, después del de Carmen Maura en 'Calle Málaga'. Éste, avisamos, es algo más explícito.

«Mascotillas»

Es un clásico del Festival de Málaga desde que, como dice Juan Antonio Vigar, empezó con el abrazo al cine latinoamericano: siempre viene a la Sección Oficial alguien de algún país del continente hermano, con un look singular, abanderado de alguna tradición (¿se acuerdan del chaval argentino aquél que bailaba tan bien malambo?) y bastantes de la prensa, por cosas del exotismo, lo acaban tratando como si fuera una mascotilla. Este año ha venido el estupendo Basilio Moncada, protagonista de 'El guardián', con su sombrerazo y aire de cowboy mexicano, y algunas preguntas en la alfombra roja daban vergüenza de la condescendencia.

Macarena García, sonriendo bajo la lluvia

En una de las imágenes de esta pieza pueden ver a Macarena García y si se fijan bien en su vestido (en la parte superior; no la de abajo, que les y las conozco) comprobarán que hay unas gotas impresas. No, no son manchas, nadie del entourage de la hermanísima de Javier Ambrossi va a ser despedido: simplemente una impertinente lluvia irrumpió en el photocall de 'Un hijo', que tuvo que cancelarse tras algo más de un minuto de posados.

Profesionalidad y pastelitos

Mi compañero Eduardo Parra pide una ovación cerrada para el cátering de Atresmedia en la presentación de 'Sidosa': hay quien cree que los periodistas nos alimentamos de exclusivas y aire, pero ellos saben que con una buena merienda la noticia entra mejor. Tomen nota, resto del mundo: ¡el camino al corazón del profesional periodístico pasa por los pastelitos, no por las notas de prensa!

Y dale con los influencers

Que cuatro días después, de prácticamente lo único que se sigue hablando (en la conversación general) sobre el Festival de Málaga sea el rollo del supuesto intrusismo de los influencers, de quién dice mucho: ¿del cine español, que no está proponiendo debates interesantes en sus películas? ¿De los que informamos sobre ello, que no sabemos encontrarlos?

Título alternativo

Propongo un título alternativo para 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa y presentada ayer en la Sección Oficial (ya saben, la de la historia de amor entre un chico trans y una chica de origen marroquí en los invernaderos almerienses): 'Aquí hay tomate'.

Como en el Hollywood de los años 50

Un clásico del Festival de Málaga es el sarao que organiza Orson Salazar, el marido de Paz Vega, en espacios emblemáticos de Málaga. Al de este año lo ha bautizado 'Cinema Mansion' y lo montó en el Castillo de Santa Catalina; leo en 'OK Diario': «El espacio se transformó en una elegante fiesta inspirada en el Hollywood clásico de los años 50; una experiencia inmersiva donde la escenografía, la iluminación y la música crean una atmósfera cinematográfica». Cuentan en el reportaje que hubo flamenco en vivo y hasta un stand de una joyería donde te hacían un piercing en ese momento (como en el Hollywood de los 50).

No es un Casio

Seguimos hablando de cine: me entero de que uno de los más deseados de la temporada, el actor Manu Ríos, pisó el photocall del Muelle Uno con un peluco valorado en 7.500 euros más o menos.