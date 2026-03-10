RTVE analiza en el Festival de Málaga su estrategia de apoyo al cine y al documental

El 29 Festival de Málaga ha celebrado este pasado lunes en el Museo Carmen Thyssen la mesa redonda 'De la semilla a la pantalla: estrategias de apoyo al cine y el documental en RTVE', impulsada por el Observatorio de Igualdad de RTVE.

El encuentro, moderado por Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio, ha servido para compartir las estrategias de selección de proyectos de cine y documental en RTVE y para reflexionar sobre la presencia de las mujeres en el sector audiovisual, la creación de espacios de oportunidad y el impulso del talento femenino y la igualdad.

Cecilia Fernández, productora ejecutiva de documentales en RTVE, ha reflexionado sobre la presencia de las mujeres productoras en el país y ha destacado que, en el ámbito documental, "el porcentaje es del 50%". Unos datos que ha considerado positivos, ya que, en el contexto internacional, entre el 30 % y el 40 % de los documentales que se ruedan cada año están dirigidos por mujeres. "Yo creo que estamos a la altura. El sector audiovisual español ahora mismo es muy potente", ha concluido Fernández.

El Observatorio de Igualdad de RTVE, en el Festival de Málaga / L.O.

Por su parte, Gervasio Iglesias, director de Cine de RTVE, ha señalado que "algo que se valora mucho en los guiones es que los personajes incorporen el punto de vista de una mujer". Sin embargo, ha lamentado que "los presupuestos de las mujeres siguen siendo inferiores", una situación que, a su juicio, supone "un gran problema en el sector audiovisual".

Al respecto, Cecilia Fernández ha subrayado que "el presupuesto es fundamental", ya que es lo que facilita la creación de proyectos potentes, y ha destacado también la labor de asociaciones como la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA) en la defensa de los derechos de las mujeres en el sector.

La mirada femenina del documental

Otro de los temas abordados durante la mesa redonda ha sido la mirada que aportan las mujeres al documental. En este sentido, Gervasio Iglesias ha señalado que "los documentales dirigidos por mujeres, tanto desde el guion como desde la organización, tienen un punto más allá". Para Cecilia Fernández, otro aspecto importante es la forma de presentar estos proyectos: "Siempre está bien el punto de vista creativo, pero el documental tiene que tener muchos niveles de lectura, no quedarse solo en el trasfondo ni resultar plano".

Por último, Iglesias ha indicado que "lo importante y el verdadero reto no es la primera película, sino la segunda, porque se necesita mucho tiempo de promoción y, al mismo tiempo, se exigen unos plazos de creación para la siguiente".