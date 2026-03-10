Silver Chicón: "Ver en la pantalla que hay gente como tú, que no estás solo, puede ser muy poderoso"

La película se ha descrito como una especie de 'Romeo y Julieta' moderno con un trasfondo social. ¿Está de acuerdo?

Totalmente. Es una historia de amor muy clásica, como Romeo y Julieta: dos personas de mundos diferentes que se enamoran en el mismo lugar y cuyas familias se oponen a esa relación. Pero los personajes no son tan clásicos como estamos acostumbrados a ver en la gran pantalla. Aquí hay algo que no se ha representado tanto: los protagonistas incluyen a un personaje trans, y eso cambia el enfoque.

¿Cómo llega a usted un proyecto así? ¿Hubo casting?

Sí, hubo casting. En realidad me enteré gracias a la directora de fotografía de la película, Beatriz Sastre. Ella conocía al director, Ian, y me avisó de que estaban buscando a un chico trans andaluz. Yo en ese momento no vivía en Andalucía, pero ella insistió mucho en que me presentara... De hecho, casi me obligó [Ríe]. Me decía que iba a ser un proyecto muy potente y que me arrepentiría si no lo intentaba. Al final me presenté por probar, porque me gustan los retos. Además, conecté enseguida con el proyecto: que el protagonista fuera un chico trans y que la historia no girara alrededor del conflicto de ser trans, sino simplemente alrededor de una historia de amor.

La película ya se presentó en Berlín. ¿Se vive distinto venir después a Málaga?

Sí, totalmente. Berlín fue la primera vez que vimos la reacción del público y eso fue un shock. Ver cómo responde la gente en directo, qué emociones despierta la película… es muy fuerte. Ahora llegar a Málaga es distinto porque es casa. Están nuestras familias, nuestros amigos… y eso lo hace mucho más emocional. Además, me acuerdo de cuando estudiaba Audiovisuales y venía al Festival a ver películas al Albéniz, uno de mis cines favoritos. Ahora estar aquí presentando una película en la que yo actúo… parece un sueño.

El director decidió que la identidad trans no fuese el centro del conflicto. ¿Cómo fue trabajar esa idea?

Desde el principio estuvo clarísimo. Cuando Ian nos contó la premisa de la película entendimos que la historia era una historia de amor. Es curioso que en 2026 todavía resulte novedoso que la identidad trans no sea el conflicto central. Pero esa es la realidad: las personas trans también vivimos nuestras vidas, tenemos historias de amor, trabajo, familia… y no todo gira en torno al sufrimiento o a la identidad.

Este año se están proyectando varias películas relacionadas con el mundo trans. ¿Cree que algo está cambiando?

Sí, y es muy importante. Durante mucho tiempo la representación trans ha sido muy escasa y muchas veces muy estereotipada. Especialmente en el caso de las transmasculinidades, que casi no han tenido presencia en el cine. Eso es problemático porque acaba construyendo un imaginario colectivo que no es real. Por eso es tan importante que las historias también estén escritas o dirigidas por personas trans. Eso aporta autenticidad y naturalidad.

La química entre los protagonistas es muy evidente. ¿Cómo fue el proceso?

Hicimos un casting de química Herminia y yo para comprobar que funcionábamos juntos en cámara. Desde el principio sentimos que había conexión. Durante el proceso trabajamos mucho con improvisación. Hicimos muchos ejercicios para construir las relaciones entre los personajes, especialmente la familia. Eso hizo que todo resultara muy natural y que la gente sienta que realmente somos una familia.

¿Qué espera de la acogida cuando la película llegue al público?

Espero que la gente conecte con ella, independientemente de quién sea o de dónde venga. Creo que la película toca temas universales. Me gustaría que la gente salga del cine conmovida, que sienta el amor de la historia. En un momento en el que hay tantos discursos de odio hacia distintas comunidades, creo que necesitamos más historias así.

Para un joven trans que vea la película, puede ser muy importante.

Sí, y lo hablábamos antes de empezar a rodar: si yo hubiera tenido esa representación cuando era más joven, quizá muchas cosas habrían sido distintas en mi propio proceso. Ver en la pantalla que hay gente como tú, que no estás solo, puede ser muy poderoso.

¿Es éste el tipo de cine que le gustaría trabajar o quiere explorar otros géneros?

Soy muy cinéfilo y me encanta el cine de autor, el cine independiente y las narrativas que no suelen aparecer en el cine más comercial. Pero tampoco me gustaría encasillarme. A veces pasa que, si tienes una identidad concreta, solo te ofrecen ese tipo de personajes. Me gustaría formarme más como actor y poder interpretar muchos tipos de papeles diferentes, no solo personajes trans.

¿Cómo nació su interés por la interpretación?

Siempre he sido bastante polifacético a nivel artístico. En su momento me habría gustado estudiar Arte Dramático, pero es la típica historia: en tu entorno te dicen que es muy difícil vivir de eso y acabas tomando otro camino. Al final estudié Audiovisuales [en la UMA], que también tiene una parte creativa, aunque más detrás de las cámaras. Siempre he tenido esa vena artística. Ahora vivo en Londres y allí hago shows de drag, presento espectáculos… pero nunca había estudiado interpretación como tal ni había trabajado en cine.

¿Cómo ha sido su recorrido hasta Londres?

Nací en Granada, pero me crié en Málaga. Parte de mi familia es de un pueblo muy pequeño de Málaga, Villanueva de la Concepción, y la otra parte es de Granada. Yo crecí en Málaga Este y estudié audiovisuales allí. Pero ya sabemos cómo es el sector creativo: si quieres desarrollarte, muchas veces tienes que salir. Primero me fui a Madrid y después llegó Londres, en esa época posterior a la crisis de 2008 en la que muchos españoles se fueron allí. Yo tengo bastante espíritu aventurero. Me encanta el sur, pero también me gusta descubrir lugares nuevos. Por eso ahora vivo entre Londres y España.