Un apagón en Alcazabilla deja sin luz al Cine Albéniz, que suspende las proyecciones de la tarde
El Festival de Málaga se ha visto afectado por un corte de luz que detuvo la proyección de películas y ha obligado a suspender la programación vespertina
Poco antes de las cinco de la tarde, un apagón eléctrico ha dejado sin luz a varios establecimientos de la calle Alcazabilla de la capital. Un corte de luz que ha afectado también al Cine Albéniz, una de las sedes sobre las que pivota la programación del Festival de Málaga, según han confirmado fuentes del certamen malagueño y de Endesa a este diario.
El corte de luz ha provocado el corte abrupto en las cuatro salas de las películas o series de diferentes secciones del festival que estaban proyectándose en ese momento: 'Oca', 'Mundukuruyü. A floresta das mulheres peixe' , 'La mujer del río' y 'Entre tierras'. Debido a este percance sobrevenido también se han suspendido, hasta que vuelva la luz, la programación restante de la tarde, que incluía la proyección de títulos como 'La hija cóndor' , 'La Casaca de Dios' o 'Mallorca Confidencial'.
El corte de luz no ha afectado a todos los establecimientos y viviendas de la calle Alcazabilla, pero sí a muchos locales de hostelería, que también han visto interrumpida su actividad comercial.
Endesa revisa las instalaciones
Fuentes de Endesa han indicado a este diario que varios técnicos ya "están revisando las instalaciones de la zona para localizar la avería", aunque aún desconocen el origen de este apagón. La empresa se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y el jefe de mantenimiento del Albeniz para coordinar la reparación de la avería que afecta al cine municipal y su futuro arreglo.
