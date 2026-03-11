Daniel Giménez Cacho ('Juana'): “Hablar de las heridas es empezar a sanar”

El actor mexicano Daniel Giménez Cacho da el salto a la dirección con 'Juana', su ópera prima, que presenta hoy en la Sección Oficial a Concurso del 29 Festival de Málaga. La película sigue el viaje interior de una periodista que investiga la violencia en México, un país donde —recuerda el director— la impunidad alcanza cifras alarmantes. Más que un retrato general del problema, el filme propone una mirada íntima sobre cómo una periodista enfrenta una herida que jamás desaparecerá.

"Veníamos en el taxi con un director chileno [se refiere al autor de 'Mil pedazos', Sergio Castro San Martín] y él decía algo interesante: que siempre que hay crisis —algo que, por desgracia, es frecuente— surgen buenas cosas en la cultura; cuando todo se desordena, cuando aparecen las crisis y las dificultades, hay mucho que decir, mucho de qué hablar", nos cuenta Giménez Cacho. Y 'Juana', dice, es "producto de la violencia, del caos y de la impunidad": "En México hay un 98% de impunidad: solo el 2% de los casos se resuelven con sentencia. El resto prácticamente no existe. Hay un esfuerzo fuerte por parte de gobiernos de cualquier ideología de no verlo, porque reconocerlo sería aceptar su fracaso. Desde hace décadas existe un intento de invisibilizar la violencia contra las mujeres, los asesinatos de periodistas… Pero todo eso está ahí".

Proceso íntimo

'Juana' surge de la "urgencia" del intérprete de abordar este asunto, "pero no desde una mirada general al país": "Aquí hablamos de un proceso íntimo: el viaje interno de una periodista y de cómo enfrenta la situación que vive". Y lo hacen, asegura, con la convicción de que "mostrar una herida tiene algo de profundamente bello, porque genera empatía inmediata. No se trata de victimizarse —que es muy distinto—. De hecho, en esta película me interesaba mucho que el personaje saliera del lugar de víctima. A mí me ha influido mucho en este sentido el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince: a él le asesinaron a su padre delante de él y tiene toda una reflexión sobre la idea de no convertirse en víctima. Dice que no es algo que queramos ni que nos convenga; es una circunstancia trágica que nos cae encima".

Los gobiernos de México, de todas las ideologías, se esfuerzan mucho por no ver la violencia contra las mujeres y los periodistas, porque reconocerlo sería aceptar su fracaso

También le marcó mucho al mexicano su cercanía con el poeta Javier Sicilia, que hace unos diez años impulsó en México el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Salieron a la calle padres y madres con hijos desaparecidos, personas aterradas que llevaban años en silencio que entonaron un grito colectivo de “ya basta”: "Ahí tuve un contacto muy directo con cómo se vive todo esto. Incluso me enfermé. Pero pensé: 'Si quieres acompañar esto, no puedes enfermarte; los enfermeros no se enferman. Algo estás haciendo mal. Son ese tipo de reflexiones las que acabaron formando parte del proceso de 'Juana".

El intérprete, rostro para autores como Agustí Villaronga y Arturo Ripstein (aquí se reserva un breve papel), está convencido de que 'Juana', que entronca con ese cine social "incómodo y que refleja crecimiento", puede ser una película útil en México, "porque trae el tema a la agenda pública y a la discusión": "Ojalá logremos que a la gente le importe. Pero en México hablar de esto, mostrar la herida, ya es empezar a sanar. Lo verdaderamente grave es el silencio".