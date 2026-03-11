Un documental homenajea a Jiménez Smerdou, el periodista que inventó el cine invisible

Guillermo Jiménez Smerdou fue hasta su fallecimiento a los 98 años el pasado enero el periodista en activo más longevo de Europa y además de escribir miles de artículos inventó el 'cine invisible', como relata un documental que se estrena este miércoles en el Festival de Málaga.

Dirigida por Manuel Jiménez Núñez ('Solteronas', 'Las Sinsombrero'), 'El inventor del cine invisible' tiene guion y producción ejecutiva del periodista Agustín Rivera, que se empeñó en filmar esta historia a raíz de hacer un reportaje sobre este profesional que ideó una retransmisión radiofónica de las películas que realizó con éxito durante años.

Por unos pocos meses no ha podido disfrutar de este estreno el propio Jiménez Smerdou, ganador de un Premio Ondas e Hijo Predilecto de Málaga, que publicó más de 8.000 críticas cinematográficas, miles de artículos y reportajes, y dirigió un programa radiofónico de éxito durante más de 30 años.

Además de colaborar con la casi totalidad de los diarios españoles, tuvo una larga trayectoria vinculada a la radio, que inició en RNE, y publicó artículos semanales en La Opinión de Málaga hasta sus últimos meses de vida, titulados Memorias de Málaga.

Además, tuvo una contribución decisiva en el germen de la afición al cine en la ciudad, ya que cofundó la Sociedad Cinematográfica Malagueña y en 1953 creó el Primer Festival de Cine Español, precursor del actual Festival de Málaga.

El documental reúne, junto al propio Guillermo Jiménez Smerdou, que pudo colaborar activamente en él, a voces del ámbito periodístico y cultural como Teresa Santos, Elena Blanco, Joaquín Palmerola, Mari Luz Aguilar-Galindo, Manuel Castillo Casermeiro, Guillermo Smerdou, Alfonso Vázquez, Paco García, Mari Pepa Lara, Juan Tomás Luengo, Carlos Smerdou, Antonio Roche, Hilda Jiménez Smerdou y Rafael Esteve, entre otros.