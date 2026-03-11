El Festival de Málaga, sobre las influencers: "Son una vía más para visibilizar el certamen"

El debate sobre la presencia de influencers en eventos de cine que comenzó en los Goya continúa en el Festival de Málaga. Desde la organización se han posicionado, asegurando que ninguno de ellos sustituye en su alfombra roja a los profesionales del sector y que son "una vía más" para visibilizar el certamen.

La polémica, iniciada tras la presencia de creadoras de contenido en la reciente gala de los Goya, se alargó este fin de semana en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga y se avivó tras las declaraciones a los medios de la influencer Ona Gonfaus.

Después de ser preguntada por un medio sobre recomendaciones de películas, la creadora de contenido dudó y finalmente recomendó "la nueva de Ocho apellidos vascos". Estas palabras fueron muy criticadas en redes, por lo que la influencer se vió obligada a emitir un comunicado.

Comunicado de la influencer Ona Gonfaus tras la polémica / Instagram

Según ha indicado a EFE el Festival de Málaga, no considera que exista una polémica sobre este asunto y defiende que "lleva 29 ediciones mostrando su total apoyo al cine y al sector audiovisual español y en español de muy diversas maneras".

A esto soman que no es justo "hacer de una anécdota una polémica" y han subrayado que ningún profesional del cine deja de ser invitado por la presencia de estos creadores de contenido, algo que han garantizado que tampoco pasará en el futuro.

Catorce influencers

Desde la organización han señalado que este año han sido catorce los 'influencers' que han pasado por la alfombra roja del Festival, seis invitados por la organización y ocho por los patrocinadores, de un total de 180 personas, lo que significa "un porcentaje bajo".

"La política del festival siempre es priorizar a los profesionales del cine y del audiovisual y ningún creador de contenido les sustituye en la alfombra ni deja de ser invitado por ello", han insistido.

Sobre la presencia de estos creadores de contenido, el Festival considera que son una vía más que ayuda a difundir y ampliar la visibilidad del certamen entre otros públicos, fundamentalmente entre los más jóvenes, a través de otros medios y lenguajes.

El Festival apunta que la convocatoria de medios durante la celebración es "amplia" y en ella se incluyen numerosas figuras: equipos de las películas, jurados, instituciones y autoridades, patrocinadores, presentadores, actuaciones musicales, invitados generales relacionados con el cine y algunos influencers.