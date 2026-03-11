'Juana': dos pecados a la hora de relatar el trauma
Reseña del debut como director del actor mexicano Daniel Giménez Cacho, en la Sección Oficial a Concurso del Festival de Málaga
Juana
Dirección: Daniel Giménez Cacho
Guión: Emma Bertrán
Intérpretes: Diana Sedano, Margarita Sanz, Arturo Ríos, Nailea Norvind.
Soy muy tiquismiquis con el relato del trauma en la pantalla; especialmente, dos cosas me repatean de ciertas formas de abordarlo: primero, cuando se hace con una actitud de cierto regodeo, y las aparentes valentía y la intensidad iniciales terminan cayendo en lo latoso por la falta de hondura; segundo, cuando se opta por espaciar la descripción de su origen, como poniéndonos la zanahoria en la boca para revelar algo terrible y la explicación del estado lamentable de la persona traumada.
Y esos dos pecados (insisto, según una tipificación estrictamente personal) los comete el intéprete Daniel Giménez Cacho (y su guionista, Emma Bertrán) en su debut como realizador, 'Juana', un filme que no investiga en las tremendas heridas personales de su protagonista sino que se limita a acumular escenas de agobio, salpimentadas por flashbacks que, en busca de un pretendido shock, van detallando, poco a poco, el alcance real de la peripecia sufrida por esta mujer.
Nadie cuestiona las intenciones de Giménez Cacho y Bertrán (sólo faltaría: seguro que ellos tendrán una implicación emocional directa que les ha llevado a contar una historia como ésta), pero sí su modus operandi, sensacionalista. Pero es que, incluso, me abriría a contravenir mis propias normas estrictamente personales sobre el asunto (así soy yo de coherente) si la película asumiera esos presupuestos de impacto y los llevara al extremo, el malestar y el desasosiego profundos; sin embargo, no hay visceralidad en una puesta en escena que comienza con ciertos atisbos autorales y que termina adocenada con la sobredosis de steadycam.
