Málaga Cinema: porque merecemos premios
La gala con la que el Festival hace justicia a la industria cinematográfica de la ciudad reconoció este miércoles los méritos de Ana de Alva, Mari Pepa Lara y Juan Antonio Espigares y recordó a la fallecida Concha Barquero
Málaga Cinema nació con un objetivo muy claro: sin chovinismo, ni malagueñismo hay que «hacer justicia» a la industria cinematográfica de la ciudad. Y así lleva once años, siendo el único festival que dedica una gala por completo a la ciudad en que se desarrolla. Ayer destacó a cuatro figuras fundamentales, en sus respectivos campos, del audiovisual boquerón: Ana de Alva, Mari Pepa Lara, Juan Antonio Espigares y la fallecida Concha Barquero.
Ana de Alva, actriz, bailarina y directora (este año estrenó su debut en el largometraje, Voy a pasármelo mejor) recibió exultante su reconocimiento. Por su parte, Mari Pepa Lara, la memoria viva de los cines de Málaga, una archivera imprescindible de la ciudad contemporánea, también subió al escenario del Teatro Cervantes para recoger un galardón a su trabajo. De otro lado, el premio a Juan Antonio Espigares quiere resaltar su carrera como realizador, iniciada con el cortometraje La escalera de Escher (2001), ganador del premio Canal+ al mejor cortometraje en la primera edición del Notodofilmfest, al que siguieron trabajos como Sere Eretit o Fuga.
Más que emotiva fue la Biznaga con que el Festival de Málaga quiso homenajear a la recientemente fallecida Concha Barquero, realizadora de documentales y profesora de la UMA. Alejandro Alvarado, pareja sentimental y creativa de Barquero, no pudo reprimir las lágrimas al recibir el reconocimiento, arropado por amigas y compañeras de la autora como Ana Jorge Alonso, profesora e investigadora; Vanesa Fernández, programadora; Isa Sánchez, guionista; y las directoras Amal Ramsis y Virginia García del Pino.
Durante el acto también se han anunciado los proyectos seleccionados en las Ayudas a la Creación Audiovisual 2026, una iniciativa con la que el Festival de Málaga impulsa el desarrollo de nuevos proyectos del sector audiovisual malagueño.
Ayudas a los proyectos audiovisuales
- Un pingüino en el desierto’, de José Rodríguez-Vergara Pérez: 3500€
- ‘La exorcista’, de Marga Dorao: 4000€
- ‘Azucenas’, de Daniel Parra: 4500€
- ‘Los ojos que no lloraron’, de Sonia Madrid: 4500€
- ‘Perdón’, de Jose Vega: 4500€
- ‘Sonia y Selena’, Nerea Guitart: 4500€
- ‘Destello eterno’, de Paula Sánchez Lobato y Pedro Jesús Medina Criado: 6000€
- ‘El heredero’, de Jorge Rivera: 6000€
- ‘Los de aquí’, de Jose Mari Martínez y Martí Juan Balet: 6000€
- ‘Un espejo adulto’, de Daniel Fraga y Andrés Goñi: 6000€
