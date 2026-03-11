Pildoritas Festivaleras (VI)

Pantalla en blanco

Información: poco antes de las 17.00 horas de hoy, un apagón eléctrico ha dejado sin luz a varios establecimientos de la calle Alcazabilla de la capital. Un corte de luz que afecta también al Cine Albéniz, una de las sedes sobre las que pivota la programación del Festival de Málaga. El corte de luz provocó el corte abrupto en las cuatro salas de las películas o series de diferentes secciones del certamen. Comentarios maliciosos entre acreditados del Festival: «El talento del cine en español sobrecarga la red eléctrica», «Seguro que no se fue la luz durante la persecución trepidante del final de Después de Kim».

El Albéniz, en blanco por la caída eléctrica / L. O.

Antítesis

Vamos, sigamos haciéndonos preguntas: si los influencers no deben pisar la alfombra roja del Festival de Málaga (que tampoco es que les estén invitando a ser miembros del jurado) porque no tienen ni pajolera idea de cine, ¿qué hace tanta gente que no tiene ni pajolera idea organizar un festival de cine hablando/escribiendo/tuiteando sobre a quiénes tiene que invitar un festival de cine?

Aroha Moreno

Todo por el «glow»

Venga, hablemos ya de cine: ¿saben cómo es que Rossy de Palma, Manu Ríos, Anna Castillo, Javier Ambrossi, Luna Lionne y Paloma Bloyd, entre otros VIPs del Festival, han lucido radiantes en sus apariciones en la alfombra roja. Pues resulta que en la cocina del certamen se ha implementado un ritual Face & Body Immersive Art (o algo así); la cosa tiene miga, me informan: «Para lograr resultados de alto impacto en tiempo récord, el equipo utiliza placas de infrarrojos, una tecnología puntera que permite un recovery celular muy potente, oxigenando los tejidos y preparando el cuerpo para la intensidad de la jornada; un enfoque integrativo a nivel corporal y facial».

Ahora, sí, cine

Como en los festivales de cine tradicionalmente sólo se habla de cine, sigamos con ello. Resulta que a Rodolfo Sancho, que ayer presentó entre nosotros la segunda temporada de la serie 'Entre tierras', le preguntaron por unas movidas raras con su exmujer a propósito de aquellas movidas escabrosas del hijo de ambos, Daniel (supongo que ya sabrán de quien hablo). «No me interesa nada, la verdad», respondió relajado y tranquilo, destacan, a los canutazos de los reporteros. Digo yo: si están tan interesados por el cine en las alfombras rojas le podrían haber preguntado por ello a este señor, en vez de por su exmujer y su hijo acusado de asesinato en Tailandia.

Los influencers destruyen la crítica de cine

'Pizza Movies', de Carlo Padial, es una película que dialoga con un nicho de público muy concreto (vamos, los gafapastas). Eso de convertir a los críticos de cine (con cameos de algunos, como Pere Vall y Fausto Fernández) en repartidores de pizza es, bajo la apariencia de un guiño (la coguionista del filme es Desirée de Fez, crítica de cine El Periódico), una potente puesta en imagen de un hecho:la cada vez menos relevancia de la escritura cinematográfica. Culpa de los influencers, por supuesto.

Pena y prodigio

Me da pena que cada año haya una clarísima y predecible favorita a la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española. Dicho lo cual, me gustaría mucho que Sonia Almarcha se llevara la Biznaga a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por su madre con Alzhéimer en 'Yo no moriré de amor' (sí, el filme que ganará la Biznaga de Oro si el jurado no se pone en plan pinturero). No, no es lo que se imaginan: no es usar una enfermedad como disfraz para el lucimiento;es sumirse dentro de un ser que está desvaneciéndose... Algo de veras prodigioso.