Smerdou: la reivindicación de un malagueño del que presumir

Hace unas semanas, el malagueño Guillermo Jiménez Smerdou falleció a los 98 años. Y lo hizo al pie del cañón, escribiendo aún sus artículos para La Opinión de Málaga, hoy parte de un legado ingente de periodismo, curiosidad y humanidad. El Festival de Málaga proyectó este miércoles 'El inventor del cine invisible', un documental de Manuel Jiménez Núñez con guión de Agustín Rivera, que acerca su vida y aportación y que cuenta con los últimos testimonios del informador.

Guillermo Jiménez Smerdou / l.o.

«Es enorme la espina de que no haya podido acompañarnos en el estreno. Mientras daba forma a la película en la sala de montaje no podía dejar de pensar en la crítica que haría al documental. Nunca he esperado tanto una crítica», nos cuenta Jiménez Núñez. El realizador y Rivera ni siquiera pudieron ofrecerle una proyección privada de un montaje inicial. «Pero Guillermo estaba muy feliz sabiendo que se iba a rodar un documental sobre él, pero decía que era una ‘exageración’, en una proverbial humildad, que no era falsa, sino auténtica, tremendamente auténtica. En el rodaje Guillermo disfrutó mucho, a pesar de que mi interrogatorio fue exhaustivo y él bromeaba: ‘Ya es suficiente. ¡Se han acabado las entrevistas!’. Preguntaba por el montaje y sabía que estábamos contentos con el resultado. Hay que quedarse con eso», razona el guionista.

Guillermo Jiménez Smerdou, al pie del cañón hasta sus últimos días / Álex Zea

Pionero e innovador

Guillermo Jiménez Smerdou (Málaga, 1927) siempre escudriñó la realidad con la tenacidad del periodista vocacional y la amenidad del que sabe contar historias. Fue pionero (nadie hacía críticas de cine en Radio Nacional de España cuando él, a los 22 años, se ofreció a hacerlas) e innovador, creando lo que se llamó el cine invisible, o sea, la retransmisión de películas: Smerdou debía escoger primero una película de la semana con muchos diálogos, verla de nuevo y escribir en la oscuridad un guión «de 15 ó 20 folios» para los locutores y éstos se encargaban en una nueva proyección de leerlo en directo mientras veían la película, «en la última fila, con unas lucecitas, para no molestar a los espectadores». El éxito fue rotundo, recibió las felicitaciones de la ONCE y también de los cines porque, como le comentaban los propietarios, cuando se radiaba una película la gente iba luego al cine.

Guillermo Jiménez Smerdou, Hijo Predilecto de Málaga y Medalla de la Ciudad / Álex Zea

Orgullo y privilegio

«Ha sido todo un privilegio y un orgullo poder contar todo eso», asegura el realizador. «Leer sus originales, escritos a máquina, me han descubierto a un enorme experto en cine. Y la sorpresa ha sido descubrir al Guillermo cineasta, descubrir que dedicó horas y horas a crear cine. A filmar, montar y sonorizar pequeñas películas de sus viajes y de su vida personal. Guillermo era un periodista total con alma de cineasta». Sí, porque El inventor del cine invisibletambién es la pequeña historia de un hombre, marido y padre, a través de sus cintas familiares caseras.

Periodistas como Alfonso Vázquez, de La Opinión de Málaga, o Teresa Santos, entre muchos otros, además de los hijos de Jiménez Smerdou levantan un retrato poliédrico de un hombre que, en palabras de Agustín Rivera, es «la reivindicación del periodismo», «de ese periodismo riguroso a la vez que respetuoso, que exige el mismo respeto que ofrece. Y que entiende, y demuestra, que no hay niveles ni clases de periodistas. Que no hace falta salir de tu ciudad, por pequeña que esta sea, para ser todo un referente de la profesión». En ese sentido, abunda Rivera, «el periodismo local es crucial y, posiblemente, sea el más difícil para ejercer. Las fuentes son muy cercanas, pueden condicionar amistades, hay acuerdos… pero no hay nada como un gran reportaje cercano, una crónica de un barrio, una información que afecta a la ciudadanía que conoces». Y ahí Smerdou fue un maestro.

Por eso, asegura Manuel Jiménez Núñez, a pesar de los premios y elogios institucionales, que los recibió siempre con tanto agradecimiento como modestia, Guillermo Jiménez Smerdou sigue siendo «un gran desconocido para el gran público, para sus conciudadanos, cuando debería ser un referente para los futuros periodistas como lo fue para todos los que lo conocieron. Y no solo para ellos, sino para todos los malagueños». «Guillermo es un malagueño del que presumir», remata. El inventor del cine invisible es un necesario argumento para hinchar un poco el pecho.