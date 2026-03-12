Crítica
'La buena hija': un docudrama sin trampas
Reseña de la película de Júlia de Paz, en la Sección Oficial a Concurso del Festival de Málaga
La buena hija
Dirección: Júlia de Paz
Guión: Júlia de Paz y Nuria Dunjó
Intérpretes: Kiara Arancibia, Julián Villagrán, Janet Novás, Petra Martínez
'Ama' (2021) ya demostró las capacidades de Júlia de Paz, una realizadora valiente, empática, de cámara recia y que no le teme al retrato en profundidad, llevando un material de partida que en otras manos caería en el docudrama más o menos tramposo al terreno de lo genuino y lo emocionante. En 'La buena hija' no se distancia demasiado de su debut en el largometraje: otra vez sigue, casi obsesivamente, a su protagonista (allí, una madre, digamos, heterodoxa; aquí, una hija en medio de una separación por malos tratos); de nuevo nos muestra a su criatura más a través de momentos que a partir de una trama, digamos, lineal y, esto es decisivo, sin rehuir las aristas más contundentes del relato todo se desgrana más a partir de miradas que de gritos (sólo hay uno, el final, y no se oye), de la observación y del detalle (quizás, eso sí, el espectador tenga que poner demasiado de su cosecha para argumentar al padre).
De Paz siente devoción por sus personajes, y por eso los muestra también en sus debilidades y equivocaciones, con la complicidad de un trabajo actoral sobresaliente: 'La buena hija' es Kiara Arancibia, que borda la gran variedad de registros con que el libreto dibuja a la adolescente Carmela, de la mirada ilusionada y tímida por el despertar romántico al hastío absoluto por la injusticia sobrevenida, la decepción por la caída del ídolo paterno, el pavor ante la violencia inesperada, la casi mujer que aún necesita sentirse niña en las rodillas de su abuela... Otro nuevo triunfo, callado y sin aspavientos, de una directora que trabaja historias de alto voltaje con seriedad y sensibilidad.
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- La Semana Santa de Málaga también llevará la señal única a la Catedral y la Tribuna de los Pobres
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Málaga activa la transformación de Málaga Wagen con 95 viviendas y 28 VPO en la Carretera de Cádiz
- El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán
- Ibon Navarro, tras el Elan Chalon-Unicaja: 'Necesitábamos demostrar carácter
- Caos en la calle Mefistófeles: Málaga regresa a la circulación habitual en Teatinos tras dos semanas de prueba
- El Málaga CF evita La Rosaleda en Semana Santa y pasará el Miércoles Santo en Andorra