Vivienda en MálagaEsculturas del PuertoNuevo trono del AmorMetro de MálagaMejores colegios MálagaInflación en MálagaRival del Unicaja en la BCLAbonos de Semana Santa
'El corazón del lobo': cuarenta años son muchos, demasiados

Reseña de la película de Francisco J. Lombardi, a competición en la Sección Oficial del Festival de Málaga

Una imagen de 'El corazón del lobo'

Una imagen de 'El corazón del lobo' / La Opinión

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

El corazón del lobo

Dirección: Francisco J. Lombardi

Guión: Francisco J. Lombardi, Augusto Cabada

Intérpretes: Jared Vicente Sánchez, Víctor Acurio, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez, Martín Martínez

Casi cuarenta años después de su celebrada 'La boca del lobo', Francisco J. Lombardi regresa al conflicto pero cambiando la perspectiva: si entonces situó su cámara entre los militares que tomaron el control de un pueblo dominado por Sendero Luminoso, ahora la lleva precisamente a las filas de la organización terrorista liderada por Abimael Guzmán, para narrar la captación y adiestramiento de un niño.

Noticias relacionadas y más

Si en la cinta de 1988 encontrábamos un relato seco, potente, cuarenta años después no nos encontramos precisamente con un director en plena forma: entiendo que los maoístas aquellos eran unos majarones de cuidado pero su retrato grotesco, a veces hasta paródico, no ayuda precisamente a que nos tomemos en serio la denuncia de sus estrategias; tampoco colaboran un guión rigidísimo, que alterna diversos tipos de escena (ahora una avanzadilla en la selva, después una arenga de un chalao, luego un atisbo del dilema humano del protagonista, luego una ejecución y repítase la sucesión ad nauseam) y una escenas de supuesta violencia que, la verdad, no son demasiado impactantes a estas alturas de la película, por mucho que así crea concebirlas Lombardi.

TEMAS

