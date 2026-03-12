Cine
El cortometraje de Lucía Criado Rosas, 'No estamos locos', triunfa en el Festival de Málaga
La directora malagueña recibe el reconocimiento en la sección 'Afirmando los derechos de las mujeres' y reivindica el papel del equipo técnico en el cine
Jorge Maldonado
La directora malagueña Lucía Criado Rosas ha sido galardonada con la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga por su cortometraje No estamos locos, dentro de la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres. El trabajo aborda la salud mental y, en concreto, los brotes psicóticos, un tema delicado que la cineasta quiso tratar con sensibilidad y rigor.
"Escribir No estamos locos fue todo un reto para mí", explica la directora. "Un tema como la salud mental y en concreto un brote psicótico era muy delicado, por lo que tuve que informarme mucho para transmitir el mensaje que quería".
Un corto nacido de una experiencia cercana
La idea del cortometraje surgió tras vivir de cerca una situación relacionada con la salud mental. Aquella experiencia hizo que Criado se diera cuenta de la falta de información que aún existe sobre estos temas.
"Viví un caso de una persona muy cercana y me di cuenta de la desinformación que seguimos teniendo con la salud mental", señala.
Con No estamos locos, su objetivo ha sido precisamente abrir una conversación sobre esta realidad y acercarla al público. "Me gustaría que la gente se quedara reflexionando cuando termine el corto", afirma
Un proyecto muy ligado a Málaga
El cortometraje tiene además un fuerte vínculo con la ciudad. Parte del rodaje se realizó en Carranque, el barrio de la propia directora, y el proyecto recibió hace dos años una ayuda del Festival de Málaga para salir adelante.
"Dentro del recorrido que está teniendo No estamos locos, siempre me hace especial ilusión cuando estamos en algún festival en Andalucía y más aún cuando volvemos a Málaga"
La cineasta recuerda además cómo el festival marcó su vocación desde pequeña. "Se convirtió en mi semana favorita del año"
Un reconocimiento para el equipo técnico
Tras recibir la Biznaga de Plata, la directora quiso dedicar el premio a quienes sostienen la industria desde detrás de las cámaras.
"Se la he dedicado a los que nunca suben a recoger premios: el equipo técnico" explica.
"El cine no son alfombras rojas ni photocalls. El cine son muchísimas horas y gente dejándose el alma para que los proyectos salgan".
Mirando al futuro
Criado confiesa que su objetivo es poder dedicarse algún día exclusivamente a escribir y dirigir. Entre sus próximos proyectos ya tiene en mente su primer largometraje.
"Llevo tiempo con una historia de mujeres que trata sobre las relaciones intergeneracionales en la amistad y el paso del tiempo con la gente que te rodea".
