La Diputación impulsa el documental 'Torrijos: El último sueño liberal' en el Festival de Málaga

La Diputación de Málaga impulsa el documental 'Torrijos: El último sueño liberal', que recupera uno de los episodios más decisivos y trágicos del liberalismo español del siglo XIX. Este documental histórico y humano reconstruye los últimos días de José María Torrijos, el militar liberal que desafió el absolutismo para defender una España constitucional, pagando con su vida en las playas malagueñas su compromiso con la libertad.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha participado en la presentación oficial, que se ha celebrado en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, donde también han estado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, María Ana Pineda; el concejal y segundo teniente de alcalde al frente de la Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas, Juan Carlos Maldonado; el director Emilio Ruiz Barrachina y el productor ejecutivo Francisco Quintero González.

El documental parte de un hecho histórico decisivo: el 2 de diciembre de 1831, Torrijos y 48 hombres desembarcaron en las costas de Málaga con la intención de derrocar el absolutismo de Fernando VII y restaurar el orden constitucional en España. Confiaban en el apoyo de un supuesto aliado que firmaba bajo el pseudónimo de Viriato, quien prometía poner a su disposición 2.500 hombres del Regimiento de Caballería. Aquella ayuda nunca llegó.

Homenaje al general Torrijos en la plaza de la Merced de Málaga / Asociación Torrijos 1831

Aislados y superados por las fuerzas realistas, los liberales fueron derrotados, encarcelados y finalmente fusilados días después en la playa de San Andrés de la capital malagueña, en un episodio que marcaría para siempre la memoria política española.

Sin embargo, más allá del relato heroico, la película abre interrogantes que aún hoy permanecen sin respuesta: ¿Quién era realmente Viriato?, ¿Fueron víctimas de una traición cuidadosamente urdida? A través de recreaciones, documentos históricos, testimonios de expertos e imágenes de los lugares donde sucedieron los hechos, la obra propone una mirada cinematográfica que combina rigor histórico y emoción narrativa.

El filme no solo reconstruye los acontecimientos, sino que indaga en el ideal que impulsó a Torrijos: el sueño de una patria libre, justa y constitucional. Más allá de la crónica histórica, 'Torrijos: El último sueño liberal' reflexiona sobre el sacrificio, la dignidad y el precio de la coherencia política. La figura del general emerge como símbolo de una lucha que trasciende su tiempo y conecta con los valores democráticos contemporáneos.

La producción cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos de Málaga, Mijas y Alhaurín de la Torre, consolidando una colaboración institucional que refuerza el compromiso con la difusión del patrimonio histórico andaluz y la memoria democrática.

Recreación del desembarco de Torrijos en la playa de San Andrés. / Asociación Torrijos 1831

Con esta nueva producción, Abengsa reafirma su apuesta por proyectos que integran territorio, historia y creación audiovisual, situando la figura de Torrijos en el centro de una narrativa cinematográfica que interpela al presente desde la memoria: porque hay sueños que, aunque derrotados, nunca dejan de inspirar libertad. Abengsa es una productora cultural con sede en Málaga que desarrolla una visión integradora entre creatividad, territorio e identidad, conectando la producción audiovisual con festivales y circuitos culturales.

El director Emilio Ruiz Barrachina (Madrid, 1963) es escritor, poeta y cineasta. Tras residir casi una década en Latinoamérica como periodista y corresponsal de la BBC, regresó a España en 1997, donde consolidó su trayectoria literaria. Desde los años 2000 ha desarrollado una intensa carrera cinematográfica como director de documentales y largometrajes, muchos de ellos premiados internacionalmente.