La Niña de la Puebla como mujer libre, empresaria y republicana: "Fue mucho más que Campanilleros"

¿Quién fue La Niña de la Puebla? No fue esa viejita con gafas oscuras que cantaba campanilleros. O no fue sólo eso. Reducirla a esta imagen, que ha quedado fijada en el imaginario colectivo, es tan injusto como ilustrativo de que la historia, la del flamenco en particular, la han contado ellos. Detrás de esa estampa hubo mucho más: una mujer libre, comprometida políticamente, empresaria y una de las artistas más influyentes de su tiempo que sobrepuso a su ceguera y al corsé en el que la época colocó a las mujeres. Solo que esa parte de la historia apenas se ha contado.

De ahí nace Acuérdate de mí, el documental de la cineasta andaluza Remedios Malvárez, que se estrena este jueves en el Museo Picasso en el marco del Festival de Cine de Málaga. a película propone desmontar ese imaginario reducido para recuperar a la mujer real que fue Dolores Jiménez Alcántara (La Puebla de Cazalla, Sevilla, 1909-Málaga, 1999), una cantaora que atravesó el siglo XX, de la monarquía a la República, de la guerra a la dictadura, abriéndose camino en un mundo profundamente masculino como es el flamenco.

"Más allá de esa imagen que tenemos de la abuelita con las gafas negras cantando Campanilleros, yo quería rescatar el valor y el poder de una mujer que vivió todo el siglo XX", explica Malvárez al otro lado del teléfono en la víspera del estreno.

Cartel diseñado por el artista Patricio Hidalgo del documental 'Acuérdate de mí', dirigido por Remedios Malvárez. / Producciones Singulares

El origen del proyecto tiene además algo de historia personal. La directora conoció en un festival a Adelfa Calvo, actriz malagueña ganadora del Goya por El autor y nieta de la cantaora. Calvo llevaba décadas guardando unas cintas que había grabado a su abuela cuarenta años atrás, cuando intentó, sin saber muy bien cómo, hacer un documental sobre ella. Aquellas grabaciones domésticas quedaron en un cajón durante décadas. Hasta que Malvárez empezó a escucharlas.

"Cuando oí esa voz y lo que contaba esa mujer, volví a enamorarme de ella", recuerda la directora. "Le dije a Adelfa: yo hago este documental. Pero no solo va a ser tu abuela; también va a ser tú buscándola".

Un viaje a la memoria familiar

Ese gesto de búsqueda atraviesa toda la película. Acuérdate de mí no es solo un retrato de la artista, sino también el viaje de su nieta hacia la memoria familiar. Para Adelfa Calvo, acostumbrada a habitar personajes desde la ficción, "el reto fue exponerse desde un lugar mucho más íntimo. Es difícil sacar a una actriz de su zona de confort y llevarla a un terreno íntimo. Tenía que abrirse y hablar desde un lugar muy personal", cuenta Malvárez.

"Ha sido un acto de generosidad enorme", define sobre un proyecto que entrelaza muchos de los temas que están incardinados en la obra completa de Malvarez: flamenco, memoria, historia, represión, la identidad andaluza y la lucha incansable por la igualdad.

Mucho más que un mito flamenco

La película quiere desmontar el retrato simplificado que durante décadas ha acompañado a la artista. Porque La Niña de la Puebla no fue solo una figura popular del cante: fue también una mujer que desafió muchas de las limitaciones de su tiempo.

Ciega desde los primeros meses de vida, nació en 1909 y desarrolló una carrera extraordinaria en una época en la que las mujeres tenían muy pocos espacios de autonomía. "Era una mujer culta, libre, empoderada", afirma Malvárez. "Nació en monarquía, vivió las libertades de la República, sufrió una guerra y padeció una dictadura".

Su historia, explica la directora, refleja también la de muchas mujeres del siglo XX español, obligadas a esconder sus convicciones tras la derrota republicana. "Son esas mujeres que tuvieron que guardar sus libertades en un cajón y enseñarlas en una mesa de camilla porque no podían sacarlas a la calle".

Flamenco y compromiso político

Uno de los aspectos menos conocidos de La Niña de la Puebla es su compromiso político durante la Segunda República y la Guerra Civil. El documental recupera esa dimensión a través de testimonios y materiales inéditos.

La cantaora participó en mítines republicanos y llegó a cantar en actos políticos. Incluso adaptó uno de los temas más populares de su repertorio para convertirlo en un canto de libertad. "Ella cogió la canción más icónica que tenía y la transformó en una letra de libertad", explica Malvárez. "La cantaba en los mítines de La Pasionaria".

Tras la victoria franquista, aquella versión quedó silenciada durante décadas y sólo habitó en la intimidad del hogar o en el nuevo periplo de los exiliados. El documental la recupera ahora, reinterpretada por la cantaora María Peláe, devolviendo a la canción su dimensión histórica.

Para la directora, ese gesto resume el sentido del proyecto. "Si no recuperamos la memoria, no podemos construir un futuro sano y en libertad".

Una figura clave y poco reconocida del flamenco

A pesar de su enorme popularidad en su época, Malvárez considera que la historia del flamenco no ha reconocido suficientemente el lugar que ocupa la artista. "Tenía unas capacidades vocales completísimas", subraya. "Podía cantar por soleá, por siguiriya, por cualquier palo". Sin embargo, su éxito llegó en gran medida a través de canciones aflamencadas que conectaban con el gran público, lo que hizo que parte de la crítica la relegara a un segundo plano, fuera del canon flamenco.

Para Malvárez, esa lectura es injusta. "Para mí es el puente entre La Niña de los Peines y todas las grandes figuras femeninas que llegaron después".

Además, su presencia escénica rompía con el modelo habitual de la época. Vestida de negro y con sus características gafas oscuras, actuaba en teatros con una sobriedad que la alejaba del universo de la copla o del folclore. "No era la figura de la coplera. Era otra cosa".

Materiales inéditos y descubrimientos

La investigación permitió recuperar materiales inéditos de enorme valor histórico. Entre ellos, una película sonora de 1932 digitalizada por la Filmoteca y las propias cintas grabadas por su nieta.

En esas grabaciones, la artista habla abiertamente de su vida: la guerra, la represión, el miedo a ser ejecutada. Pero también aparece una mujer sorprendentemente moderna. "El primer Ford que llegó a España fue el suyo". "Ella decía que no necesitaba ver para imaginar el mundo. Decía: yo me imagino cómo es", rememora Malvárez.

La ceguera nunca fue un obstáculo para su independencia. De hecho, llegó a dirigir su propia compañía artística y recorrer el país con ella, convirtiéndose en una de las primeras mujeres empresarias del espectáculo en España.

Repensar la memoria

Más allá del retrato biográfico, Acuérdate de mí continúa la línea de trabajo de Malvárez (Menese, Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, Fandango), centrada en la memoria histórica para construir futuro y el papel que ha ocupado la mujer. "Siempre intento contar historias desde una mirada de mujer, social y ética", explica.

La directora distingue entre dos tipos de documentales: los que informan y los que transforman. El suyo aspira a lo segundo. "No hago películas para contar cosas que ya puedes encontrar en un libro. Intento que el espectador descubra algo que no sabía y que se pregunte de dónde venimos".

Porque recuperar a La Niña de la Puebla no significa solo rescatar a una figura del flamenco. También implica devolver al presente la historia de muchas mujeres que atravesaron el siglo XX, define Malvárez, "defendiendo su libertad ejerciendo el feminismo y la lucha por la igualdad de la que hoy somos herederas y debemos seguir conquistando".