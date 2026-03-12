'Acuérdate de mí', un homenaje a La Niña de la Puebla: "Hay que consolidar el feminismo recuperando a mujeres que formaron los pilares de la igualdad"

En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugá. Me despiertan con sus campanillas y con las guitarras me hacen llorar. Cuando suenan estos vesos es imposible no cantarlos, son patrimonio cultural de varias generaciones que crecieron escuchando quejíos flamencos en casa de sus abuelos. Quizá no conoces a Dolores Jiménez Alcántara, pero sí a La Niña de la Puebla, una de las cantaoras más reveladoras del siglo XX. Feminista, empresaria, luchadora, ciega y madre de seis. Su relevancia traspasa los límites de la música, que es mucho decir, y llega este jueves a la gran pantalla del Festival de Málaga con la proyección 'Acuérdate de mí'. El público se preguntará por qué ahora, tantos años después de su fallecimiento.

Antes de ser documental, 'Acuérdate de mí' fue un cuplé por bulerías. Quizá, con suerte, una carta al futuro que llegaría al recuerdo de Adelfa Calvo, actriz, guionista, premio Goya y nieta de La Niña de la Puebla, justo en el momento indicado. "Tengo que rescatarla", pensó. Y así lo hizo. Desempolvó las cintas en las que había grabado a su abuela en 1990 recitando su biografía, recopiló testimonios familiares y topó en los Premios Feroz con Remedios Malvárez, directora y cineasta española. Tenían que hacer actualidad de todo ese material: el estreno de su documental volvería a convertirla en noticia.

Fotos biográficas de La Niña de la Puebla / L.O

"Yo no conocía a La Niña de la Puebla, pero mi abuela sí la escuchaba y oír 'Los Campanilleros' es oír la banda sonora de su casa", confiesa Malvárez. Ambas comentan que su intención con el documental era recuperar las vidas de las abuelas que "tan ocultadas" quedaron durante el franquismo y poner en valor, a través del personaje de La Niña, los derechos conquistados. "En las generaciones de ahora no hay que dar pasos atrás. El feminismo hay que consolidarlo a base de recuperar a mujeres que nos han hecho formar los pilares de la igualdad", repite la directora del filme.

El homenaje se dirige a las personas que ya la conocían, con el objetivo de que conozcan cosas que no sabían sobre ella, pero también, explican, a quienes la voz de esta cantaora "les devuelve a casa de sus abuelos". "Es muy importante que mi abuela te emocione a ti con tu abuela", cuenta Adelfa Calvo. Ambas coinciden en que lo más complicado quizás haya sido "respetar mucho la realidad". Por un lado, poner en valor a un personaje conocido, pero por otro no pasar por alto la parte íntima y personal que merecía la narrativa.

Cartel del documental La Niña de la Puebla / L.O

María Peláe ha sido una de las encargadas de versionar la canción original de Los Campanilleros "de la Libertad". Sandra Carrasco también participa con una versión de la canción que da nombre al documental, 'Acuérdate de mí'. "Este es otro hito dentro de la película, que una canción que se cantó en el 1936, que tuvo que cambiar la letra porque estábamos en guerra y que cuando terminó la guerra se escondió y nunca más se volvió a cantar, ahora se recupere con su propia letra, con la letra que Dolores Jiménez escribió", se enorgullecen.

Más allá del estreno del documental y el desfile de esta noche por la alfombra roja, "eso es lo de menos", Adelfa calvo siempre dice que los premios son "lo que tú provocas en la gente". "Si yo puedo emocionarte y hacerte pensar, ese es mi goya", sentencia.

La película de la vida de La Niña de la Puebla se entrena hoy en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso y Adelfa Calvo está "deseando verle la cara a su gente" porque es consciente de que mucha gente su familia desconoce muchas de las cosas que a ella le contó su abuela. "Me las contó en la más absoluta intimidad y yo me siento privilegiada y orgullosa de ser la nieta de quien soy: una gran cantaora como fue La Niña de la Puebla, pero sobre todo, una gran mujer que fue Dolores Jiménez Alcántara", concluye, muy feliz, Adelfa.