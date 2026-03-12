Pildoritas festivaleras (VII)

No me tienten...

¿Se acuerdan del apagón de este miércoles en la calle Alcazabilla que interrumpió varias horas las proyecciones del Cine Albéniz? Nos comunicaron el origen del incidente: «Una arqueta se ha llenado de aguas fecales (posiblemente por la rotura de una tubería) y afectó a la red eléctrica». El seguidor de las Pildoritas Festivaleras anticipará que después de la información vendrá el punch cómico, la frase pretendidamente humorística que vinculará «aguas fecales» con «cine español» pero hoy no, lo siento... Y mira que me pican los dedos en el teclado.

¿Almodovar en La Merced? / @jesusvigorra

Los que pasan de Málaga

Jesús Vigorra (@jesusvigorra) tuitea lo siguiente (y lo acompaña, claro, de testimonio gráfico): «¿Habrá venido Almodóvar al Festival?».

Saturnino

A sus 91 años, Saturnino García fue uno de los protagonistas de la jornada. Lúcido y vitalísimo, sigue haciendo cine, la vida que más le ha satisfecho; pero es que ha tenido muchas: ha trabajó en la agricultura en León, como peón metalúrgico en Vizcaya, ha sido animador infantil, mago y payaso, ha recorrido colegios contagiando su pasión por la poesía. Un tipo de una pieza, vamos.

Las otras estrellas

Es el segundo año que la cadena hotelera Soho Boutique, patrocinadora del festival, desarrolla una singular iniciativa, que convierte a una persona anónima en protagonista del Festival de Málaga. ¿El único requisito? Llamarte como un nombre popular del cine español. ¿El premio? Sesiones profesionales de maquillaje y peluquería, paso por la alfombra roja oficial del Festival de Málaga, acceso a zonas privadas reservadas para actores y profesionales, sesiones fotográficas como una celebrity, invitaciones a la ya habitual fiesta de inauguración celebrada en Soho Boutique Castillo de Santa Catalina y eventos exclusivos del festival. Este año la ganadora es una chica de Valencia que se llama Belén Rueda.

¡Que tenemos Biznagas, oiga, Biznagas!

Pregunta al aire por si me lee alguien habitual del Festival de San Sebastián: ¿dan tantas Conchas allí como Biznagas aquí? Porque cada jornada se entregan tres o cuatro, por lo menos.

Acreditaciones

@SoyLazarus_ escribe certero este diálogo que podría estar perfectamente basado en hechos reales: «-¿Quedamos en el centro? -Vale, ¿cómo te reconoceré? -No llevo acreditación del Festival de cine».

Un domingo

Oiga, que los programadores (yo los llamo los parrilleros) del Festival de Málaga no sólo hizo coincidir con el 8M el estreno de Pioneras. Sólo querían jugar, rescate de las primeras mujeres que jugaron al fútbol en España, y Mi querida señorita, el remake sobre el clásico retrato de la intersexualidad de Jaime de Armiñán. Resulta que ahora caigo que le dieron el Premio Málaga Talent-La Opinión a Alauda Ruiz de Azúa... ¡un domingo! Oportunidad perdida para haber titulado mi crónica Alauda vivió su mejor domingo.

Biznaga a la Mejor Pose

Pronto, las Biznagas. Desde aquí propongo la de Mejores Poses en Photocall a Kiara Arancibia y Julián Villagrán, de La buena hija.