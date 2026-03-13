Alexis Morante acerca al espectador a la verdad de los artistas musicales en 'Acoustic Home'

El director Alexis Morante regresa al territorio que le dio notoriedad en la industria: el documental musical. Tras dirigir varias películas de ficción, Morante vuelve a explorar el universo de los artistas en 'Acoustic Home', la serie documental musical de HBO Max producida por Sony Music Vision, cuya cuarta temporada llegará esta primavera.

Morante había trabajado en cortometrajes, pero todo cambió cuando conoció en Estados Unidos al músico Enrique Bunbury mientras estudiaba allí un máster. De ese encuentro nació el documental 'El camino más largo'. Desde entonces ha alternado ficción y música: de hecho este Festival de Málaga ha presentado dos títulos, la comedia romántica 'A una isla de ti' y la nueva temporada de la serie musical 'Acoustic Home', con la que, dice, pretende acercar al espectador a la verdad de los artistas, más allá del escenario y del mito.

Un formato más cinematográfico

Cuando Alexis llegó a 'Acoustic Home', el formato ya contaba con dos temporadas, pero con un enfoque más televisivo: presentador, entrevistas y actuaciones en plató o en interiores. A partir de la tercera temporada decidieron transformarlo. “La idea era hacerlo más cinematográfico”, explica. El artista pasó a ser el centro de la narrativa: la cámara acompaña al músico desde su llegada hasta que se marcha, en un estilo cercano al verité. El concierto acústico también tiene una función narrativa: cada artista interpreta siete canciones que construyen un recorrido por su historia personal y musical, empezando por un tema clave en su trayectoria y terminando con otro que cierre ese viaje.

Entre canción y canción se intercalan momentos de entrevista y observación que permiten al espectador conocer al artista más allá del escenario. “Los músicos tienen mucho que decir detrás”, señala Morante. “Suelen llevar muchas máscaras de cara al público, sobre todo los rockstars. Aquí mostramos también su vulnerabilidad: los miedos, el esfuerzo y todo lo que han pasado para llegar donde están”.

Historias muy distintas

La serie reúne artistas con trayectorias muy diferentes. En la nueva temporada participan, entre otros, Edurne, la banda Arde Bogotá, Amaral, Antonio Orozco y Fito Páez.

Cada uno aporta un relato distinto. Edurne, por ejemplo, ha tenido que superar el estigma de haber salido de un talent show como 'Operación Triunfo' y demostrar su evolución artística. En cambio, Arde Bogotá representa la historia de una banda de amigos que empezó en un garaje y acabó convertida en fenómeno del rock. Amaral, por su parte, simboliza una trayectoria de décadas construyendo himnos generacionales. Y Fito Páez —dice Morante— es ya “un mito absoluto”.

El director reconoce que conocer a Bunbury fue una escuela. Con él aprendió cómo funcionan los músicos y qué hay detrás de la imagen pública del rockstar. “Muchas veces sus actitudes son una coraza”, explica. “Los problemas casi nunca están con ellos, sino alrededor: managers, discográficas, el entorno”. Por eso intenta hablar primero con el artista a solas y plantear el proyecto como un encuentro entre dos creadores: un cineasta y un músico.

El montaje: música y narrativa

Uno de los momentos clave del proceso llega en la sala de montaje, donde se decide el equilibrio entre música y relato. Morante explica que el formato del programa ya establece una estructura clara: siete canciones grabadas en directo en un lugar singular.

Entre esos temas se insertan fragmentos de entrevistas y escenas observacionales que reconstruyen el pasado del artista y su presente. “Ese es el formato de cada capítulo”, explica. “Pero cada banda o artista te pide cosas distintas”. Por ejemplo, trabajar con un grupo como Arde Bogotá implicaba que los cuatro miembros construyeran juntos la narración, mientras que en temporadas anteriores predominaban artistas en solitario.

Escenarios espectaculares

Uno de los rasgos más llamativos de Acoustic Home son sus localizaciones. Cada temporada se desarrolla en una región concreta y busca escenarios visualmente potentes que conecten con el artista. En esta nueva entrega aparecen lugares tan distintos como las dunas de Bolonia en Cádiz, la nieve de Sierra Nevada, el desierto, la mina de Río Tinto o una iglesia abandonada. “Buscamos sitios que le peguen al artista y que además sean visualmente impresionantes”, explica Morante.