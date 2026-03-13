Crítica
'Ángeles': a vueltas con el neorrealismo
Reseña de la película de Paula Markovitch, en la Sección Oficial a Concurso del Festival de Málaga
Ángeles
Dirección y guión: Paula Markovitch
Intérpretes: Ángeles Pradal, Abian Vainstein, Isabella Ramírez
Un músico de una orquesta alcohólico y venidísimo a menos que se quiere suicidar conoce a una niña, Ángeles, y su hermana pequeña, despojadas de todo, que sobreviven como pueden en la calle. ¿'Leaving Las Vegas' con peques en vez de con una prostituta? ¿'Harold & Maude' pero al revés? Evidentemente, ni una cosa ni la otra; más bien el intento de actualizar los presupuestos neorrealistas desde la mirada contemporánea, especialmente desde sus modos y tropos estilísticos: intérpretes no profesionales, aire general de improvisación y, fundamentalmente, esa cámara que busca momentos (encuentra algunos), a veces a costa de la paciencia del espectador.
Sin embargo, más allá del sintagma, no encontramos el corazón de esas historias que denunciaban la injusticia, el motor principal de Rossellini et al; aquí se asume la marginalidad trágica de estos personajes, se filma sin indignación a las niñas jugando en las charcas de barro o habitando lugares que harían a un yonqui levantar la ceja. Aunque, quizás, supongo la genuina puesta al día del neorrealismo implica una actualización moral, que asumamos la escombrera y la poza como escenarios naturales, porque, después de tantas denuncias sin efecto alguno, ya aceptamos tantas cosas inaceptables.
Me corrijo entonces: diluida nuestra inocencia y aceptada la impotencia por comodidad como sociedad, sólo quedan aproximaciones a sus márgenes como 'Ángeles'. De ahí su conclusión, sólo posible hoy y ambigua y abierta, hanekiana: la protagonista, ¿está dispuesta al auxilio o manifiesta los estragos morales que deja en la persona la supervivencia en circunstancias extremas?
