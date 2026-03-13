Arantxa Echevarría ('Cada día nace un listo'): "A los hombres directores nunca se les cuestiona que cambien de género en sus películas"

En 'Cada día nace un listo' has cambiado bastante de registro respecto a trabajos anteriores.

Sí, totalmente. Me apetecía hacer algo más gamberro, un thriller satírico, una comedia negra. Después de 'La infiltrada', que fue una película muy intensa y muy emocional —volver al País Vasco y tratar temas tan duros— necesitaba desengrasar un poco. A mí me gusta alternar géneros. Y además la comedia es muy difícil, mucho más que hacer un drama. Conseguir que el espectador se ría, o al menos que diga “¡Qué cabrón!”, es complicadísimo.

¿Qué queda de 'La infiltrada' en usted después de su éxito?

Muchísimo. Queda el viaje interior, el tema de la identidad… algo que siempre me ha preocupado. De hecho, en Cada día nace un listo también está esa idea de fingir ser quien no eres: el personaje de Hugo Silva aparenta ser una gran estrella cuando en realidad es un electricista venido a menos. Creo que todos los directores tenemos un poco ese síndrome del impostor.

¿Cómo nace este proyecto?

Parte de una idea original de Michel Gaztambide y Enrique Urbizu. Era un guion que habían escrito hace años, en 2014, y que se había quedado guardado en un cajón. Cuando nos lo ofrecieron, Patricia Campo y yo decidimos darle una vuelta completa. Cambiamos personajes, situaciones… al final era otra película. Pero se mantuvo la base: los lumpen intentando subir de clase social y los ricos siendo igual de lumpen por pura avaricia.

En la película hay una clara división entre los personajes ricos y los pobres.

Sí, porque en el fondo todos compartimos la misma codicia. En nuestro nivel quizá es conseguir algo diez euros más barato, pero hay un estrato social donde se trata de ganar cien o mil millones más. Me interesaba mostrar ese paralelismo. Los personajes de abajo trapichean con atunes robados, mientras que arriba se juega con seguros de cientos de millones.

También hay un reparto femenino muy potente.

Totalmente. Hay varias generaciones: Susi Sánchez, Belén Rueda, Dafne Fernández… e incluso personajes más jóvenes. Aunque el protagonista aparente sea Hugo Silva, al final quienes triunfan en la historia son las mujeres. Hugo es casi un macguffin: está ahí, pero nadie le hace demasiado caso.

¿Cómo fue trabajar con Hugo Silva?

Muy divertido. Se metió muchísimo en el personaje de Toni Lomas. Incluso canta en la película: todas las voces son suyas. Tomó clases de canto, preparó coreografías… Llegó un momento en que teníamos a Toni Lomas todo el día en el rodaje. Fue maravilloso.

Da la sensación de que hay un salto en su manera de dirigir: una puesta en escena más marcada, más estilizada.

Sí, fue un ejercicio de estilo. Desde el principio decidimos que la película tendría un ritmo muy rápido: prácticamente un plano por segundo en algunas partes. Jugamos con angulaciones, ojo de pez, saltos de eje… Cuando están los personajes pobres todo va muy acelerado; con los ricos hay más margen. Queríamos una estética muy oscura y muy de thriller, aunque en realidad sea una comedia.

Hay incluso referencias a grandes maestros del cine.

Sí, hay planos que recuerdan a Ingmar Bergman o a Alfred Hitchcock. La idea era que el espectador quizá no lo identifique conscientemente, pero sienta que algo pasa en la puesta en escena.

También parece que la película engaña al espectador: parece un thriller lleno de acción, pero en realidad no la hay.

Exacto. Hay dos tiros y poco más, pero sales del cine con la sensación de haber visto persecuciones todo el rato. Eso me interesa mucho: jugar con la percepción del espectador.

Durante el Festival estamos entrevistando a muchas directoras y surge siempre la misma pregunta: ¿qué tipo de cine queréis hacer? Muchas de ellas reclaman tocar todos los géneros.

Yo hago lo que quiero. A los hombres nunca se les cuestiona que cambien de género. Stanley Kubrick hacía ciencia ficción, histórico, terror… lo que le daba la gana. A nosotras siempre nos preguntan por qué cambiamos. Yo hago mis películas más personales, pero también me apetece hacer una comedia negra como ésta. Ahora, después de varias películas, puedo permitirme jugar con los géneros.

¿En qué está trabajando ahora?

Mi próxima película será sobre los testigos de Jehová. La protagoniza Carolina Yuste y es un guion que he escrito yo. Empezamos a rodar en octubre si todo va bien. Me interesa mucho el mundo de las creencias: la espiritualidad me parece fascinante, pero también cómo las religiones pueden convertirse en un negocio. Es una historia apasionante. Estoy deseando empezar el rodaje.