Arantxa Echevarría presenta en Málaga una comedia gamberra estilo Cohen pero "con txapela"

'Cada día nace un listo' es la nueva película de Arantxa Echevarría, una comedia gamberra y lumpen que la directora vasca ha realizado al estilo de unos "Cohen con txapela", según ha asegurado este viernes en el Festival de Málaga, donde ha sido recibida con expectación tras el éxito de 'La infiltrada'. [Entrevista a Arantxa Echevarría]

Presentado fuera de concurso, este thriller satírico que se estrena el 22 de mayo en cines lleva al espectador a un San Sebastián macarrónico y surrealista de la mano de Hugo Silva en el papel de Toni Lomas, un electricista buscavidas, famoso de medio pelo por haber participado en un concurso televisivo de la canción, y que entra en contacto con una clase privilegiada que disfruta de los lujos del dinero viejo.

En el reparto coral de esta película rodada en distintas localizaciones del País Vasco y Biarritz aparecen Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán y Diego Anido; y hay colaboraciones especiales de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.

La cineasta Arantxa Echevarría / Jorge Zapata / EFE

"Todos queremos medrar en esta sociedad de consumo y de locura. Yo creo que si vemos un billete de 100 pavos en el suelo, ponemos el pie encima. Pero dentro de esta picaresca que en realidad tenemos todos los seres humanos, no solo los españoles, hay gente que roba por 100, como el caso de mis lumpen, y hay gente que roba por 100.000.000", ha resumido la directora de 'Chinas'.

Unos y otros son retratados en esta "pequeña gamberrada", que como muchas comedias -y en particular las de los hermanos Cohen que ha evocado la directora- utiliza el humor para hablar de temas mucho más dramáticos y complejos. "Vemos cada día cómo nos roban políticos o empresarios. Y mientras tanto, como dice un camarero en la peli: 'trabajando no te da tiempo a hacerte rico'", ha continuado la directora, que aceptó este encargo de Atresmedia para "desengrasar" después de "la tensión" del "viaje emocional" de su anterior película.

En esta ocasión cambia a una policía infiltrada en ETA por el pícaro Toni Lomas, que no tiene donde caerse muerto cuando de súbito un amor del pasado le pone en contacto con el hijo de un rico empresario para que robe un valioso cuadro de la casa familiar.

El actor Hugo Silva durante la presentación de 'Cada día nace un listo' este viernes / Jorge Zapata / EFE

Hugo Silva ha reconocido que "se enamoró" de este personaje de actitud cortoplacista y poca inteligencia que al final siempre está contento si tiene un pequeño público ante el que ser protagonista. "Yo soy un poco payaso y el personaje era muy payaso", ha afirmado Silva, que canta y baila sus propias coreografías. En su peripecia como pequeño delincuente buscará dos aliados con más experiencia: la Mari (Susi Sánchez) y el Gallego (Diego Anido). Para la actriz valenciana de 'Cinco lobitos', este papel de maleante ha sido "un regalo", ha dicho en la rueda de prensa.

"Yo toda la vida he hecho personajes bastante estirados y no estaba segura de si era capaz de hacer comedia", ha resaltado una actriz, que como ha recordado Etxevarría, destila elegancia, pero que en esta película se asoma a un lado cutre y escatológico.

La cineasta Arantxa Echevarría (c) junto actores Jaime Olias (i) Susi Sánchez (2i), Hugo Silva (2d) y Dafne Fernández (d) durante la presentación de 'Cada día nace un listo' / Jorge Zapata / EFE

"Ha sido una experiencia muy redonda para mí porque me ha liberado mucho. Como actriz y como persona he podido sacar cosas que normalmente no se muestran en público. Me dio penita dejar a la Mari, porque yo soy un poquito más rígida", ha concluido.

Sobre este producción que llevaba pendiente de rodarse desde 2014, el director general de Atresmedia Cine, Jaime Ortiz de Artiñano, ha dicho que apostar por las comedias de calidad es "apasionante" pese a ser "muy complicado", si bien ejemplos como el reciente éxito de 'La cena' han animado este segmento.

"Las películas más de fórmula ya solo funcionan en las plataformas. La gente que sigue yendo a las salas de cine quiere calidad y cosas nuevas", ha reflexionado el ejecutivo, que cree que "hay que ir probando cosas y asumir riesgos" en un entorno en el que el "problema" es un esquema de financiación que no permite afrontar proyectos de gran presupuesto, ha subrayado.