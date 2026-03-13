David Moragas presenta su nueva película en el Festival de Málaga: "Hacer una película ya es un milagro; hacer dos es ascender al cielo del cine"

El director David Moragas ha presentado su nueva película, Un altre home, en el 29 Festival de Málaga, donde ha compartido su entusiasmo por regresar al certamen con un proyecto más ambicioso tras su debut cinematográfico. “Estoy muy emocionado y muy agradecido. Hacer una película ya es casi un milagro; hacer dos es como ascender al cielo del cine”, ha afirmado durante una entrevista en el marco del festival.

La cinta narra la historia de dos hermanos que, tras la muerte de una figura que ejercía un fuerte control sobre sus vidas, deben enfrentarse por primera vez a la libertad de tomar decisiones por sí mismos. "Cuando esa persona desaparece tienen que empezar a decidir por su cuenta, y eso da mucho miedo. La libertad también da miedo: decidir, equivocarte o no saber qué hacer", explica el director.

Moragas regresa a Málaga tras haber participado anteriormente durante la pandemia con un proyecto “mucho más pequeño y menos ambicioso”. En esta ocasión, el cineasta destaca la evolución respecto a su primer largometraje, especialmente en el apartado presupuestario: "A medida que demuestras que puedes hacer una película es más fácil acceder a otros niveles de presupuesto. Y cuando tienes más herramientas puedes hacer cosas más complejas", señala.

Aun así, el director reconoce que las limitaciones siguen siendo una parte esencial del proceso creativo. 'Un altre home' se rodó en apenas cuatro semanas, un tiempo que obligó a ajustar la ambición inicial a los recursos disponibles. “Siempre empiezas soñando muy grande, pero luego llegan las limitaciones. El reto es adaptar la historia a lo que realmente tienes”, afirma. El principal obstáculo, asegura, es la financiación. “Hacer una película es un 20% escribir el guion y luego financiar, financiar y financiar. Pasas mucho más tiempo intentando levantar el dinero que escribiendo o rodando”, abunda.

Historias de amor

Más allá de la producción, Moragas defiende el valor universal de las historias de amor que atraviesan su película. “El amor es un argumento universal que está presente en la historia del arte desde el principio. La comedia romántica es un género muy accesible porque todo el mundo entiende ese relato”, explica. Al mismo tiempo, subraya la importancia de ampliar las representaciones en el cine: “Si solo vemos un modelo romántico heterosexual, cuesta más que alguien que difiere de esa identidad pueda proyectarse en ese relato”.

El director también ha querido destacar el trabajo del reparto, formado por intérpretes con una sólida formación teatral en Barcelona (Lluís Marqués y Oriol Pla, entre otros): "A veces se habla de la química o de la mística de la interpretación, pero eso es solo una parte. El 80% es gente que trabaja, estudia y llega al rodaje con el personaje preparado”, asegura.

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Tras su estreno en Málaga, la película iniciará un recorrido por festivales internacionales. La próxima semana abrirá el D’A Festival de Barcelona, después viajará al BFI Flare de Londres, considerado el festival queer más importante de Europa, y finalmente llegará a los cines el próximo día 27.