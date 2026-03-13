Un documental se aproxima a Alfredo Landa, el actor todoterreno que dio nombre a un género

Gracia Querejeta y Miguel Olid han querido llenar "un hueco que existía" al rodar un documental con el que mostrar la grandeza de Alfredo Landa, un todoterreno que fue el primer actor que dio nombre a un género, el 'landismo'. Ambos directores presentan este viernes en el Festival de Málaga 'Landa' y señalan que creen haber hecho "el documental que él se merecía", del que además esperan "que dentro de cuarenta años siga teniendo vigencia".

La primera idea partió de Olid, que dedicó a otra figura del cine un documental anterior, 'Summers, el rebelde'. "Investigando sobre Summers, él me llevó a Landa. Conocía sus memorias, 'Alfredo el Grande', que nos sirvieron de inspiración, y sabía que había un material valiosísimo que daba para un documental a la altura de lo que queríamos hacer", explica Olid.

Una asignatura pendiente

Añade que, "aunque parezca mentira, no había ningún documental sobre Landa, era una asignatura pendiente, y Gracia era la directora destinada a hacerlo, porque su padre (Elías Querejeta) era muy amigo de Landa".

El documental comienza con el 'landismo', un género "que era hijo de su época, que era machista y homófoba, y en la que se hacía burla y chanza de cosas que hoy serían impensables", apunta Querejeta. Olid señala al respecto que han querido abordar el 'landismo' con "honestidad, no ser complacientes, no justificarlo ni tampoco condenarlo, y poner opiniones comprensivas y otras muy críticas para que el espectador se identifique con quien quiera".

Gracia Querejeta y Miguel Olid (d) / Jorge Zapata (EFE)

Landa se quejaba de que el término 'landismo' se usara de forma peyorativa. "Él decía: 'Cambiemos la sociedad y este cine desaparecerá'. Era lo que la sociedad estaba demandando, nos comemos lo que nos dan, y entonces pedimos lo que nos hemos comido", según Querejeta.

"Él pensaba que no se era justo criticando solo una faceta de esa sociedad tardofranquista, en la que los derechos humanos y de la mujer estaban denostados y en la que pegar a una mujer era lo normal", agrega la directora.

Las antípodas del 'landismo'

Pero el punto de inflexión llega con la película 'El puente', dirigida "por alguien tan diferente a Alfredo como Juan Antonio Bardem, que acaba de salir de Carabanchel por su militancia en el PCE y plantea un cine en esta historia está en las antípodas del 'landismo'", resalta Olid.

"Sin embargo, confía en él, y Landa le estará siempre eternamente agradecido porque le cambió totalmente la trayectoria, aunque es curioso que la primera secuencia era puramente landista". Ahí está, según Querejeta, la "grandeza" de Landa, porque ella dirige a actores "y no todos tienen la capacidad de hacer todo, tienen sus márgenes de posibilidades interpretativas".

La directora Gracia Querejeta / Jorge Zapata (EFE)

"Lo grandioso de Alfredo es poder transitar entre personajes tan distintos y poder hacer cosas como el Paco el Bajo de 'Los santos inocentes' o el Antón de 'No desearás al vecino del quinto'".

Querejeta no tiene referencias de su padre acerca de Landa, porque "nunca trabajaron juntos", pero su madre sí hablaba mucho de él. "Cuando llegaron desde Donosti a principios de los 60 a vivir a un Madrid gris, terrible, asfáltico y sin mar, estaban desesperados y fue muy duro. Alfredo les decía: 'Vámonos de aquí', pero se quedaron".

Unas memorias polémicas

Están presentes además las memorias de Landa, que según Olid "debían salir en el documental, porque fueron muy polémicas en su momento". "Hemos querido tener opiniones divergentes y varios argumentos sobre por qué Landa fue tan sincero y criticó abiertamente a algunos compañeros de la profesión. Exponemos las opiniones para que el espectador adopte la suya".

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Además de testimonios como los de José Sacristán, Antonio Resines o Miguel Rellán, han contado con la colaboración de sus hijos Idoia y Alfredo, que han estado "involucrados e implicados" desde el primer momento, según Querejeta. "Los hijos han depositado en nosotros su total confianza y estamos muy agradecidos. Lo han visto ya terminado y les ha gustado. Sabemos que no comparten al cien por cien lo que se cuenta, lo intuíamos desde el principio, pero han sido muy respetuosos con el resultado", apunta Olid.