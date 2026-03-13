Manu Sánchez lleva a Manuel Alcántara a la pantalla: "Merece estar en el olimpo"

El humorista Manu Sánchez ha compuesto un puzle con la vida y obra de Manuel Alcántara en un documental que le ha permitido incluso a él, que ya le admiraba, descubrir a "una figura incontestable". "Merece estar en el olimpo de nuestros grandes literatos universales, con Lorca, Alberti o Zambrano".

Sánchez ha dirigido junto a Leticia Moreno 'Manuel Alcántara. Una vida en 15 asaltos', que se presenta este viernes en un pase especial en el Festival de Málaga. "Conocía su figura, algunos de sus poemas más relevantes, su vinculación con el mundo del boxeo y que fue uno de los articulistas más veteranos, pero cuando nos acercamos a su figura tomé conciencia de lo poco que sabía de él", explica el humorista en una entrevista con EFE.

Ha descubierto cómo le llegaron los reconocimientos nacionales de poesía "pronto en su carrera" y cómo después, "como la poesía no daba para llenar el frigorífico, hizo un acercamiento al periodismo" en el que destacó "su libertad y su forma de hacer piruetas".

"Haber escrito tanto en el periodo de la dictadura ha hecho que se deforme en el tiempo el recuerdo de Alcántara, queriéndolo vincular a un tiempo político en el que fue muy libre, con sus referencias a Miguel Hernández y Lorca, sus críticas o que se jactara de no haber escrito nunca 'Franco' en una columna".

Un compromiso constante

Alcántara "ha llegado escribiendo de forma muy lúcida y brillante hasta una edad muy avanzada, y su compromiso con el Cristo de la Columna, como él decía, fue constante". A ello se unen "sus crónicas pugilísticas, de una calidad literaria incontestable", y de ahí el título del documental, que "hace un guiño a los combates largos, porque su vida ha sido a quince asaltos y ha estado con los guantes puestos hasta última hora".

Ha contado con testimonios como los de Luis García Montero, José Luis Garci o su hija, Lola Alcántara, que ofrecen "una visión muy poliédrica en la que se dan todas las piezas y se construye un puzle que es bastante concreto, aunque para Alcántara se necesitarían un millón de documentales".

Sánchez ha intentado mostrar todas sus facetas, pero cree que sobre todo está "en la primera división de la poesía universal, y supo llevar la poesía a la columna, lo que le convierte en un columnista muy especial, y a la crónica pugilística".

José Luis Garci / L.O.

La pluma del poeta

"Incluso en la crónica y la opinión, no pudo, no supo y entiendo que no quiso deshacerse de la pluma del poeta, y fue tan inmenso que fue poeta hasta para vivir y para pensar".

Ha recordado los versos "No digo que sí o que no. Digo que si Dios existe no tiene perdón de Dios", que muestran que Alcántara "es capaz en una letra de hacer todo un tratado de teología, existencialismo y humanismo que podría constar de varios tomos".

Al hacer este documental, ha descubierto además que muchas personas a las que admira "profundamente" son "pupilos de Alcántara". "Es más citado y más leído de lo que nos damos cuenta. Es un maestro de maestros y un genio de genios".

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Un payaso raso

Manu Sánchez se define a sí mismo como "un payaso raso sin galones", cuyo único trabajo "es elegir bien las palabras y regalárselas al público en orden, sacando una sonrisa y haciendo pensar". "En elegir bien mis palabras tengo mis tótems, mis maestros y mis referentes, y sin lugar a dudas nadie eligió mejor las palabras que Manuel Alcántara". "El humorismo es vivir en torno al humor, y el humor es la pirueta que hace la libertad de expresión para hacernos pensar y reír. Si humorista suena demasiado rimbombante, con lo de payaso raso estoy feliz".