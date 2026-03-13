Pildoritas Festivaleras (y VIII)

Eusebio Poncela murió como quiso: actuando

El equipo de la serie 'El homenaje' presentó ayer en el Rectorado de la UMA, que incluye el trabajo póstumo del gran Eusebio Poncela. La actriz chilena Luisa Mayol desveló el generoso gesto que tuvo con ella Poncela: «Le dije que estaba muy nerviosa por rodar con él y se equivocó hasta tres veces en la secuencia. Luego me enteré de que lo hizo hasta que me sintió tranquila». Y el director, Sergio Cánovas, contó que Eusebio le confesó que quería morirse actuando: «Cambiamos todo el plan de rodaje para adaptarlo a él y a sus tiempos. Durante su última escena teníamos una ambulancia abajo. Conseguimos cumplir su destino».

Miriam Giovanelli, Juana Acosta y Luisa Mayol, en el Rectorado de la UMA / Álex Zea

Por un documental que no sea un traje de saliva

¡Qué bien que, por fin, en un documental de cine español no haya sólo elogios hacia el retratado! En 'Landa' al actor navarro Alfredo Landa (cuya fama de borde era bien conocida en el mundillo) le ponen a caldo muchos testimonios de compañeros con nombre y apellidos. ¿Nos animamos y hacemos un documental sobre una figura de nuestro audiovisual pero sólo con puteo general? ¡Hagan sus propuestas!

Una vecina de Miraflores de Los Ángeles

A mí es que me parece increíble que Natalia Oreiro viviera en Miraflores de Los Ángeles (más información en la entrevista con la actriz uruguaya en páginas anteriores de esta edición) cuando tenía entre 7 y 8 años. Esto que cuenta es bonito: «El otro día fui al barrio donde vivía y me quedé mirando a unas niñas inmigrantes con sus padres… y pensé: «Yo era una de ellas». Tenía muchos sueños. Es bonito reencontrarse con ese origen». A sus 48 años, la Oreiro es una de la estrellas latinas más populares y queridas del continente.

Americanos, os recibimos con alegría...

Se ha estrenado este año la sección América, América, dedicada a enseñar y difundir películas y series que potencian las señas de identidad americanas y de las comunidades indígenas. Cómo me gusta ver que a algunos de los protagonistas de estas cosas desfilen por la alfombra roja de Málaga (como los de la serie 'Corazón americano', como se puede ver en la imagen).

Los protagonistas de 'Corazón americano', en la alfombra roja malagueña / La Opinión

Que no les gustan los influencers... ¡Pues aquí tienen dos tazas!

Atentos mañana a la alfombra roja, porque los alérgicos a las influencers van a recibir una toxina letal:van a pasearse la italiana Chiara Ferragni (la diosa de las redes en su país), Marta Díaz (en el olimpo del nuestro), una tal Bonbon Reich (que al parecer es farmacéutica y creadora de contenido)... Y ésos son algunos de los que me he enterado. Miren, yo soy Juan Antonio Vigar, y directamente las pongo a entregar una Biznaga. Y que rabien.

La edición número 30 será en febrero

Bueno, pues hasta el año que viene. Consuélense con que será la vez que menos tendrán que esperar a que regrese el certamen de cine en español: tendrá lugar el 26 de febrero. Entonces cumplirá sus primeros 30 años. ¡Hasta entonces!