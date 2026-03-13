Querejeta y Olid reivindican la figura de Alfredo Landa en un documental que busca mostrar todas sus caras, no todas positivas

Los cineastas Gracia Querejeta y Miguel Olid han presentado un documental dedicado al actor Alfredo Landa en el que apuestan por un retrato complejo y honesto de una de las figuras más emblemáticas del cine español. La película, titulada simplemente 'Landa', no rehúye la crítica y arranca precisamente con opiniones duras sobre el intérprete, una decisión narrativa que busca atrapar al espectador desde el primer momento.

Según explica Olid, la idea de comenzar con comentarios críticos estaba clara desde el inicio del proyecto. El documental abre con una frase contundente sobre el llamado landismo, una estrategia que, en palabras del propio cineasta, permite entrar de lleno en el debate sobre la figura del actor. “Si va a haber opiniones críticas, empecemos por ellas”, resume.

Durante la investigación, los directores también encontraron testimonios y materiales que revelan el carácter directo y poco diplomático del intérprete. Uno de los momentos que más sorprendió a Querejeta fue cuando Landa contó públicamente que en un momento dado creyó haber ganado en solitario el premio a la Mejor Interpretación Masculina en Cannes, antes de que finalmente se anunciara que debía compartirlo (con Francisco Rabal, por 'Los santos inocentes').

Querejeta añade que durante el montaje había más testimonios negativos de los que finalmente han pasado el corte, pero muchos resultaban reiterativos y finalmente se eliminaron para mantener el ritmo del relato. El objetivo fue evitar repeticiones tanto en las críticas como en los elogios y construir una narración dinámica que no aburriera al espectador.

Carrera

Más allá del tono crítico, los autores aseguran que el documental persigue varios objetivos: explicar quién fue Landa, reivindicar su carrera y acercarlo a nuevas generaciones. La película repasa su evolución como intérprete, desde el fenómeno popular del landismo hasta su transformación en actor dramático en títulos como 'Los santos inocentes', por la que obtuvo el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes.

Para los directores, uno de los aspectos más interesantes de Alfredo Landa fue su capacidad para adaptarse a distintos momentos del cine español. “Fue un actor que supo moverse con los tiempos”, señala Querejeta, destacando que podía pasar de la comedia popular a papeles mucho más complejos y profundos.

El documental también aborda las paradojas de su trayectoria profesional. Olid recuerda que el mismo año en que triunfó internacionalmente con la citada película de Mario Camus, Landa tuvo que participar en producciones mucho más modestas para seguir trabajando. Sin embargo, incluso en esos proyectos menos ambiciosos, el actor buscaba maneras de enriquecer su personaje mediante cambios físicos, acentos o caracterizaciones.

Otro de los rasgos que la película destaca es su fuerte defensa de la profesión de actor y del cine español. En varias intervenciones ante cámara, Landa reivindica que los intérpretes españoles están al mismo nivel que los internacionales, algo que, según los realizadores, reflejaba su profundo amor por el oficio.

Para ambos cineastas, 'Landa' nace del amor por el cine y por el propio género documental. Olid reconoce que siente especial debilidad por las películas que exploran la historia del cine y ya prepara nuevos proyectos similares tras haber trabajado previamente en un documental sobre Manolo Summers ('Summers, el rebelde'). Querejeta, por su parte, defiende la fuerza del documental contemporáneo. “Tiene la capacidad de enseñarte, de transportarte a otros mundos y también de entretener”, afirma, subrayando que el género vive un momento especialmente fértil gracias al impulso de las plataformas. Ambos coinciden en que aún quedan muchas figuras y muchas historias del cine por rescatar. Y ése, aseguran, seguirá siendo uno de los caminos de su trabajo futuro.