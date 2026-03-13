Sergio Cánovas presenta en el Festival de Málaga su próxima serie, 'El Homenaje': "La familia Novak nos va a sonar a todos"

Ninguna familia es perfecta. Ni siquiera las que aparentan tenerlo todo en su mano para serlo. La historia de la familia Novak juega con eso. Son "ricos, guapos, poderosos y malísimos". Así los define su creador, el director y cineasta Sergio Cánovas. 'El Homenaje' es su próximo estreno, un thriller familiar que genera más preguntas que respuestas. Una serie que se presenta en el Festival de Cine de Málaga.

El reparto de 'El Homenaje' promete. Elsa Pataky, Eusebio Poncela, Raúl Prieto, Juana Acosta, Enrique Arce, Miriam Giovanelli, Luis Tosar, Luisa Mayol, Óscar de la Fuente, Georgina Amorós, Manu Ríos, Álvaro Rico y Ángela Molina son los encargados de contar una historia: la de una familia con una particular "idiosincrasia" que decide destapar "la caja de Pandora". Una historia en la que, según Cánovas, "el espectador tiene que elegir con qué se tiene que quedar o qué lectura hacer cuando acabe la serie".

"Hay odio, hay pasión", destaca el director. "Hay traición", añade Juana Acosta. "Hay amor", se suma a la conversación el actor Óscar de la Fuente. "Hay tortura", vuelve a decir Acosta. El espectador completa el relato a su gusto y elige con qué personaje empatizar. Para entenderlos, la serie salta en el tiempo del presente al pasado desde el primer capítulo. Un presente en el que todos están muertos. Todos menos uno. ¿Por qué acaban en el homenaje por el 80 cumpleaños de Adolfo Novak?

La familia Novak, en una escena de la serie. / L.O

Álvaro Rico, Adolfo en la serie, insiste en que 'El Homenaje' es "un juego de poder" donde la salud mental también toma parte de protagonismo. Luisa Mayol coincide y reivindica que un thriller psicológico ponga sobre la mesa tantas emociones en una. "Esta serie te pone delante de tus prejuicios a través de los personajes", se suma Miriam Giovanelli.

Málaga, para 'los Novak'

"Yo le tengo un cariño inmenso a este festival", insiste Juana Acosta, que ha venido "muchas veces", ha presentado varias películas y hasta ha sido jurado en la época en la que las películas latinoamericanas todavía no competían en la sección oficial. La actriz colombiana está feliz de estrenar por primera vez una serie en el que considera el festival donde, dice, el público malagueño siempre la acoge y la recibe con cariño.

"Es uno de mis festivales favoritos, me siento superbién tratada y acogida", añade Luisa Mayol. Para la actriz chilena "siempre es una ilusión presentar algo aquí" porque, se emociona, "aquí siempre le abrieron la puerta y le hicieron sentir una más".

Miriam Giovanelli no quiere dejar pasar la oportunidad de poner en valor el crecimiento del Festival de Málaga del que, insiste, "es una alegría ser partícipe". "Esta una ciudad con una oferta cultural increíble y poder presentar un proyecto en un lugar tan vinculado con la cultura es algo absolutamente inspirador", añade y prosigue: "Apetece estar aquí para presentar un proyecto".