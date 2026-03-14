La última noche
En la alfombra roja de Málaga caben todos y todas
¿Pertenecen los influencers a las alfombras rojas de los festivales de cine? En nuestro certamen lo tienen claro. Marta Díaz, Mar Flores, Karla Sofía Gascón, Dora Postigo, Jedet y Chiara Ferragni, entre muchos otros rostros populares, pisaron fuerte la moqueta roja frente al Teatro Cervantes
Ha sido, sin duda, el tema de conversación más popular de la semana larga de cine en español del Festival de Málaga: ¿pertenecen o no los influencers y creadores de contenido al ámbito de un certamen como éste? La respuesta de Ona Gonfaus enla alfombra inaugural a la solicitud de una reportera de una recomendación fílmica (»Ay, una película, qué rollo») desató un sinfín de opiniones y artículos.
Si alguien esperaba que tras el debate el Festival iba a retirar su invitación a las figuras de las redes sociales claramente no conoce a la que se considera la casa del audiovisual, siempre con sus puertas abiertas. Aquí caben todos (hasta el periodista deportivo Josep Pedrerol, que abandonó un día los campos de fútbol por la pantalla grande) y todas. Por eso, destacaron en el último paseíllo de la temporada influencers tan destacadas como Marta Díaz y la italiana Chiara Ferragni, o una de las grandes socialités de nuestro país, Mar Flores.
Destacaron también sobre la moqueta desplegada frente al Teatro Cervantes Karla Sofía Gascón, una habitual ya de Málaga; Jedet, Alex Saint, Pasión Vega, Alice Wonder, Silvia Marsó, Samantha Hudson, el escritor malagueño Javier Castillo, el músico Álvaro de Luna y muchos más. Sobresalieron en estilo y elegancia, como es habitual en ellas, Juana Acosta y Patricia Montero, que no se pierden una cita con el Festival. Carlos Scholz, el citado Álvaro de Luna y Alejandro Bordanove destacaron en el apartado masculino. Influencers, actores... hasta periodistas deportivos: en Málaga caben todos. n
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