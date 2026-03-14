El Festival de Cine de Málaga lanza a otra autora: Marta Matute

Fin a una semana larga e intensa. El Festival de Málaga sella de nuevo su identidad como plataforma de directoras debutantes, nuevas voces del cine español. Si de aquí salieron Carla Simón, Pilar Palomero y Alauda Ruiz de Azúa, entre muchas otras, ahora hay que añadir un nombre a la lista: Marta Matute. La joven realizadora ha triunfado con su primera película, Yo no moriré de amor, la gran favorita.

En el medianísimo nivel del concurso del ejercicio 2026 sacaba bastantes cabezas la debutante Matute. La película, crónica de cinco años en una familia ya con silencios y distancias tras la irrupción del Alzhéimer, se hizo con tres de las Biznagas principales: Mejor Película Española, Mejor Actriz Protagonista (Julia Masscort) y Mejor Actor de Reparto (Tomás del Estal). «Con esta película he querido acompañar a las personas que están al cuidado de un familiar y poner en relevancia un sistema de dependencia que cubra las necesidades de las familias que se sienten desamparadas. Por favor, más residencias públicas, responsabilidad y humanidad; no se puede hacer negocio con esto y las familias con personas dependientes no pueden esperar», declaró Matute con la Biznaga de Oro en la mano, en el escenario del Teatro Cervantes, acordándose de las «mujeres migrantes» que cuidaron a su propia madre y ahora a su madre.

La otra película española destacada de la noche fue Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa, la historia de amor entre un chico trans y una joven de origen marroquín en pleno conflicto laboral en los invernaderos andaluces; se llevó un galardón al Mejor Guión, un Premio Especial del Jurado y una Mención Especial para su actor Silver Chicón, que quizás sepan a poco tras las expectativas puestas en la cinta de Ian de la Rosa a su paso por la Berlinale.

De la Rosa quiso acordarse en sus dos intervenciones de dos asuntos capitales: primero, pidió que se empiece a pensar ya en una escuela de cine pública, para que «nuestra industria no se convierta en un espacio privilegiado»; segundo, anunció con evidente orgullo: «Las personas trans y de disidencias de género hemos llegado al espacio cinematográfico, que durante tanto tiempo se nos ha negado, para quedarnos».

Gala de clausura del 29 Festival de Cine de Málaga en el Teatro Cervantes / Gregorio Marrero

Cine latino

Con gran botín en Málaga se ha hecho la mexicana El jardín que soñamos, una película muy de corte festivalero sobre la tala ilegal en el país azteca y la inmigración haitiana dirigida por Joaquín del Paso: nada más y nada menos que Mejor Película Iberoamericana, Mejor Fotografía y Mejor Dirección. Del Paso quiso dedicar los galardones «a todos los que se dedican a levantar puentes en vez de destruirlos».

La mexicana destronó en el palmarés a la cinta latina que muchos pensaban que iba a ser coronada en Málaga, la chilena Hangar rojo, crónica tensa de las primeras horas del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que, eso sí, se lleva una de las Biznagas clave, la de Mejor Actor Protagonista, para el excelente Daniel Zárate, y el Premio del Jurado de la Crítica (además del galardón al Mejor Montaje). «Espero que esta película pueda despertar conciencias en este tiempo tan violento que estamos viviendo. Acá está nuestra resistencia simbólica», deseó Zárate en un vídeo grabado en su residencia chilena.

La boliviana La hija cóndor también se hizo hueco en el palmarés: María Magdalena Sanizo (Mejor Actriz de Reparto) y Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero (Mejor Música). Sanizo subió a las tablas del Cervantes y confesó que jamás había pensado en ser actriz. «No sabía cómo se hacían películas. Pero aprendí y es muy hermoso. Y quisiera continuar, si Dios quiere», compartió con el público.

Se fueron de vacío películas que gustaron bastante en la competición como La buena hija, de Júlia de Paz, y esa Carmen Maura a la que muchos daban por segura ganadora de Biznaga por Calle Málaga.

La gala de clausura estuvo conducida por Masi Rodríguez y Elena Sánchez, y contó con las actuaciones musicales de Viva Suecia, Pasión Vega y Tony Grox y LUCYCALYS.

La próxima edición del Festival de Málaga comenzará el 26 de febrero del 2027.