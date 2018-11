Coordinadores, gestores inmobiliarios, camareras de piso... y mucho más empleo en Málaga a 26 de Noviembre

Esta semana te traemos un amplio abanico de ofertas de empleo en Málaga. Perfiles con distintos niveles de estudios, con y sin experiencia, jornada completa, media.., para que puedas elegir y acceder a ese trabajo que tanto buscas.





1 plaza para personal de mantenimiento. Se precisa incorporar técnico de mantenimiento para Hotel situado en Torremolinos. Contrato por dos días semanales en horario de 8-12 y de 16-20. Requisitos: titulo de Legionella en vigor y experiencia previa en el puesto. Conocimientos de electricidad y fontanería. Funciones: control del mantenimiento de piscina y jacuzzis , rellenar los registros obligatorios de Salas de máquinas, realización de los partes de mantenimiento propios del hotel. Interesados en esta oferta, inscribirse aquí Personal de mantenimiento

1 coordinador/a – comercial Mice Hotel 4*. B2B RECURSOS HUMANOS selecciona Coordinador/a-Comercial MICE, para exclusivo hotel de 4 estrellas ubicado en la Costa del Sol, destacado por su experiencia en la organización de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones.La persona seleccionada deberá coordinar con los demás departamentos involucrados la planificación y desarrollo de los eventos corporativos, siendo sus principales tareas las siguientes. Funciones: elaboración y comunicación de presupuestos adaptados a las necesidades del cliente, organización y planificación de visitas de inspección, diseño y ejecución del evento, seguimiento y fidelización del cliente, ampliación y gestión de cartera de clientes, asistencia a ferias y congresos del sector. Se ofrece: Régimen General, contrato Laboral, jornada completa (disponibilidad Fines de Semana). Salario: 21.000 – 24.000 € Brutos/Año. Interesante oferta para no dejar pasar y registrarse en Coordinador/a

1 gestor/a comercial sector IT. Compañía internacional, fabricante de software de gestión empresarial SAS, con delegación nacional en Málaga, oferta vacante de empleo para incorporación al departamento comercial. Seleccionamos un/a Comercial Técnico/a con experiencia en venta de soluciones para empresas. Buscamos un/a profesional con perfil comercial, que le guste y lo disfrute, con experiencia en la comercialización de soluciones de gestión empresarial. Con interés por la tecnología y experiencia en ello, hábil en el manejo de herramientas informáticas y con gran capacidad de comunicación para la realización de presentaciones de producto. Nivel alto de inglés es muy valorable, al igual que formación en Derecho / Económicas o similares. Vehículo propio y residencia en Málaga y entorno. Candidatos interesados pinchas en Gestor/a comercial

3 comerciales inmobiliarios para Marbella-Mijas-Fuengirola. Keller Williams es una firma americana con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. En la actualidad, contamos con 826 oficinas y 187.000 agentes asociados en todo el mundo. Si no cuentas con experiencia en el sector, no dudes en inscribirte a esta oferta, ya que nuestra formación y coaching te permitirán un gran desarrollo. Si tienes experiencia, nuestro modelo de negocio te permitirá duplicar/triplicar tus ventas y te ayudará a reciclarte y estar al día en un sector tan cambiante como el nuestro. En nuestra oficina de Marbella estamos creciendo por lo que estamos en plena búsqueda de talento. Para no dejar pasar esta oferta, inscríbete ya en Comercial inmobiliario

5 camareros/as de piso para hotel en Fuengirola. CM SERVIEXTER, es una empresa nacional de servicios externos que presta servicios de limpieza al departamento de pisos en hoteles situados a nivel nacional. Funciones: mantener en perfecto estado de limpieza y orden, las habitaciones de un hotel, office, zonas comunes y las distintas dependencias del mismo, mantener en óptimas condiciones, las habitaciones y las áreas de servicios, para que el cliente tenga sensación de placidez y seguridad de que cada día se encontrará, como la primera vez que entró en la habitación, organización y realización de las tareas en el tiempo establecido y atenderán con máxima diligencia las peticiones de los clientes. Ofrecemos: salario según convenio propio, trabajo estable con contrato por obra y servicio. No pierdas esta oportunidad y accede a la oferta en este enlace Camarero/a de piso

Y la próxima semana, más empleo!!