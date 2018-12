Chef, profesor de inglés, conductores privados, guía turístico...y mucho más empleo a 4 de Diciembre

Comenzamos el último mes del año y seguro que deseas terminarlo con ese puesto de trabajo que buscas. En iberempleos.es te facilitamos ofertas de empleo en Málaga muy interesantes, para que accedas directamente a ellas y puedas inscribirte desde este momento.



1 jefe de cocina – Chef. Restaurante Las Tablas del Rey, ubicado en un lugar privilegiado a orillas del Mar Mediterráneo, un paraíso donde vivir momentos inolvidables y degustar del mejor sabor de nuestros platos, busca Jefe de cocina – Chefcon experiencia demostrable para llevar la dirección del trabajo de su área, se encargará de la organización de las diferentes partidas, elaboración de menús y actualización de la carta. Mantener el stock de los productos necesarios para la prestación del servicio, organizar al personal bajo su cargo, que pueda aportar conocimientos en cocina de vanguardia. Para inscribirte en esta interesante oferta, accede al enlace Jefe de cocina-Chef

1 camareros/as de sala para servicios extra. Grupo Crit selecciona personal de sala para eventos del periodo de Navidad. Seleccionamos Camareros/as para incorporación inmediata en Hoteles de alta categoría. La contratación será los días de eventos para llevar a cabo servicios extras, incluyendo los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año nuevo. Se ofrece contrato como Extra por días/semana según necesidades del hotel. Accede ya a esta oferta pinchando en el enlace Camarero/a de sala

Tricos Idiomas



Tricos Idiomas, Escuela internacional de idiomas ubicada en el centro de Málaga. Especializada en la enseñanza del alemán, del español y del inglés y en la organización de actividades culturales.

Tricos Idiomas busca:

1 profesor de inglés. Se busca profesor titulado de inglés, nativo y con experiencia en la enseñanza de idiomas y en la preparación de exámenes oficiales como Cambridge y Trinity. Más información en Profesor de inglés

1 guía turístico, para realización de tours de 2 horas en el centro histórico de Málaga, 6 veces por semana, uniendo información interesante sobre la ciudad y entretenimiento. La experiencia no es un punto determinante pero sí valorable. Carné Guía Oficial. Hablar inglés y/o Francés nivel alto, carisma. Regístrate en la oferta en Guía turístico

1 profesor de español. Se busca profesor de español, nativo y con experiencia en la enseñanza de idiomas y en la preparación de exámenes oficiales como Cambridge y Trinity. Infórmate en Profesor de español

Joband Talent



JobandTalent es una empresa del sector internet y nuevas tecnologías con gran base de datos de trabajadores cualificados y activos para cubrir tus necesidades de personal en cualquier momento. Gestionamos entrevistas y formaciones para adaptarnos a tus requisitos y asegurarte la mejor plantilla de trabajadores. Nuestra misión es ayudar a jóvenes con talento a avanzar en su carrera profesional a través de nuestra plataforma web www.jobandtalent.com.

JobandTalent busca:

50 conductores privados para Madrid, con disponibilidad inmediata en una empresa dedicada a la creación y gestión de flotas de vehículos con conductor. Requisitos: Buena presencia (traje), ser mayor de 25 años, no es necesaria experiencia previa como conductor profesional, carnet de conducir español tipo B con dos años de antigüedad y ganas de trabajar, responsabilidad y seriedad, excelente trato con el público, conocimientos de Madrid (Restaurantes, calles, hoteles, etc.). Se solicitará el certificado de antecedentes penales y delitos sexuales. Jornada completa. Ofrecemos: La empresa facilita el vehículo (no es necesario vehículo propio). Unirse al equipo de conductores de una de las mayores empresas de transporte privado más importantes a nivel internacional. Sueldo: 1.090€/mes + comisiones en función de la facturación* Posibilidades reales de crecimiento en la empresa. Si estás interesado, aplica en esta oferta.. No dejes pasar esta interesante oferta y accede ya a Conductor privado

Y la próxima semana, más empleo!!