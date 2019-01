Ofertas de empleo disponibles ahora en Málaga

Como cada semana y en este espacio creado para que encuentres el trabajo que buscas, te facilitamos ofertas de empleo en Málaga, para que tú puedas ser el mejor aspirante.

Ingenia es una compañía multinacional del sector de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones e Internet. Ofrece soluciones innovadoras con un amplio catálogo de productos y servicios en los campos de la Seguridad, las infraestructuras TIC, los servicios gestionados, el desarrollo de software,la transformación digital y el eLearning. Ingenia precisa para su oficinas en Málaga 16 vacantes. Te facilitamos algunas de sus ofertas.

1 ingeniero/a de Redes. Requisitos: Sistemas de telefonía Cisco Callmananger, Avaya Ipoffice, Asterisk, etc. Seguridad perimetral: Fortinet, Palo Alto, Watchguard, etc. Redes WiFi: Cisco, Aruba, Ruckus, etc. Sistemas de monitorización y gestión. Valorable: Certificaciones en CCNA, CCNP, NS4, etc.

Nivel avanzado de Inglés. Más info en Ingeniero/a de Redes

1 responsable de Proyectos con al menos 4 años gestionando proyectos de software. Experiencia en el control económico/plazos de tiempo en la ejecución de proyectos, interlocución con el cliente y gestión de equipos de

trabajo. Captura de requisitos y análisis de Sistemas de Información de

complejidad media. Conocimientos en metodologías ágiles (SCRUM). Más info en Responsable de Proyectos

1 desarrollador/a Java senior. Requieren experiencia en desarrollo software (Java, Spring) con conocimientos en las siguientes tecnologías: JPA/Hibernate, JSF, Ext JS, Angular, Ember, JavaFX y Swing. Más info en Desarrollador Java

1 programador/a Frontend React. Mínimo un año probado en desarrollos Front-end. Imprescindible experiencia en React. Valorable experiencia en Angular 2 o superior. Codificación con JavaScript. Habilidades en HTML y CSS3. Más info en Programador /a Frontend React

1 DevOps Engineer con experiencia requerida de al menos 3 años trabajando en equipos de DevOps con tecnologías como: Docker, Jenkins, Git, Bitbucket Artifactory, Ansible Tower, Cucumber/Selenium, SonarQube. Más info en DevOps Engineer

1 programador/a Cobol. Se valorará Ingeniería técnica o superior en

Informática, Telecomunicaciones o titulación afín. Experiencia laboral al menos 2 años en Cobol/Cics/Db2. Entorno batch y online. JCLs. Más info en Programador/a Cobol

Otras ofertas:

1 técnico automoción, experto en diagnosis. Texa Ibérica Diagnosis busca una persona con buen nivel de conocimientos en el sector con nivel de formación mínimo de Técnico Superior Automoción. Dependiendo del director comercial, se integrará en el equipo de Área Managers, cuya misión será dar soporte y asesoramiento a distribuidores y clientes usuarios en la zona Sur. Más info en Técnico automoción

2 agentes inmobiliarios. Remax Quality precisa incorporar a su equipo 2 agentes inmobiliarios autónomos, con ambición, don de gente y vehículo. Más info en Agente inmobiliario

1 técnico Consultor HelpDesk con conocimientos de SQL. La persona seleccionada se incorporará al departamento de atención al cliente. Su principal tarea será dar atención telefónica a las consultas que realicen los clientes de una aplicación desarrollada por Microserver. Más info en Técnico consulto HelpDesk

1 técnico en RRHH. Retazo, Inversiones y Servicios buscan técnico para el departamento de RRHH, preferentemente con Certificado de Discapacidad mínimo 33%. Imprescindible experiencia demostrable en elaboración de nóminas, altas, bajas y modificaciones de contratos, finiquitos, programas de nóminas (Nominasol, Nominaplus, A3, etc), GEScontrat@, sistema red, selección de personal y entrevistas de trabajo. Más info en Técnico en RRHH

1 técnico/a de Estudios y Licitaciones. Collosa selecciona técnico para proyectos de construcción en Andalucía, para la Delegación de construcción situada en Málaga. Se requiere formación Arquitecto/a Técnico/Ingeniero/a de cáminos/ITOP, experiencia mínima de 2 años, imprescindible conocimientos avanzado de Autocad, Microsoft Project, Presto, BIM. Más info en Técnico de Estudios y Licitaciones

Y la próxima semana, ¡más empleo!