Oferta de catorce puestos de trabajo en Málaga

1 técnico de seguridad de Redes. Se trata de un puesto estable con excelentes condiciones y proyección para trabajar en grandes proyectos. Las funciones que tendrá que desarrollar serían las siguientes: Administración de redes, gestión de dispositivos de comunicaciones y seguridad (cortafuegos, IDS, IPS, etc), atención a peticiones e incidencias de seguridad técnica, elaboración de informes, vigilar y reportar problemas de seguridad en los servicios. Más info en empleo Málaga

2 asesores inmobiliarios. Se precisan dos profesionales comerciales autónomos para una de nuestras inmobiliarias aliadas, con flexibilidad de horario y comisiones altas, personas dinámicas con ganas de trabajar, muy formales y con don de gentes. Nivel de inglés alto hablado y escrito, conocimientos de fotografía con cámara reflex. Se formará en fotografía de interiores y HDR. Carnet de conducir y coche propio, estar en disposición de un ordenador y móvil y estar dado de alta como autónomo. Más info en empleo Málaga

1 administrativo/a Automoción para importante concesionario multimarca, con más de diez años de experiencia en el sector, ubicado en Málaga Capital. Funciones: atención telefónica y recepción de clientes, asesoramiento y muestra de los diferentes modelos y equipamientos de vehículos, gestión administrativa y documental de vehículos, realización de trámites de solicitud y gestión de financiación y servicios postventa, gestión de expedientes, organización de recepción y entregas de vehículos, elaboración de facturas y cobro, registro de datos contables y facturación y seguimiento de clientes. Más info en empleo Málaga

3 comerciales inmobiliarios. En Nomad Realty seleccionamos tres candidatos con actitud, que le apasione el mundillo inmobiliario y que le guste hablar con la gente, aprender y sobre todo que le encante ayudar. El trabajo es en sus oficinas de Marbella. Más info en empleo Málaga

1 jefe de cocina para asador de carne en campo de golf. Se selecciona Jefe de Cocina para este nuevo proyecto con experiencia en Carnes de calidad , tipos de corte, uso de la parrilla ademas de cocina creativa y de mercado. Una persona con experiencia en grandes eventos. Deberá gestionar los recursos y gestión operativa de la cocina. Más info en empleo Málaga

1 comercial Horeca con experiencia mínimo tres años de comercial de alimentación, preferiblemente congelados. Se valorará muy positivamente aportar cartera de clientes. Acostumbrado/a a trabajar por objetivos y en equipo. Alta orientación a la consecución de resultados para incorporarse en la oficina de Málaga de importante empresa de distribución de congelados con varias lineas de negocio en la zona de Costa del Sol. Más info en empleo Málaga

1 técnico IT. Deseable experiencia en instalación y mantenimiento de redes locales (configuración de routers, switches, redes IP, gateways de voz, puntos de acceso wifi). Valorable conocimientos de centralitas de voz tradicionales o de soluciones de VOIP basadas en Asterisk. Capacidad de comunicación interpersonal con el resto de las áreas funcionales y con clientes. Capacidad de comunicación con clientes y asesoramiento. Preferible con experiencia en puestos de soporte a clientes, capacidad de comunicación fluida y de gestión de conflictos. Más info en empleo Málaga

1 commercial agent. We are looking for 2 commercial agents for the Law Firm.

The main role will be client acquisition. The position will be paid by commission on the job + autonomo + telephone + petrol. We are looking for someone that has not be register as an autonomo the previous 2 years, if so the law firm only will cover up to 60 € autonomo. The position will cover all Malaga province. Más info en empleo Málaga

1 comercial contable administrativo. Se busca una persona con altas aptitudes comerciales, conocimientos de contabilidad y alto nivel de ingles hablado y escrito. Con carnet de conducir y vehículo propio, muchas ganas de trabajar y crecer dentro de la firma. Alguien para realizar un proyecto de largo plazo. Más info en empleo Málaga

