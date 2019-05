Así debes cambiar tu curriculum para encontrar trabajo hoy mismo

El acceso al mercado laboral es un proceso cambiante en el que hay que ir adaptándose a los tiempos. Además de actualizarnos nosotros mismos a través de la formación, la manera de construir el curriculum y de entregarlo también se va modificando. Hace años, se entregaba el currículum en mano. Hoy, sería impensable y resulta más cómodo para empresa y trabajador hacerlo por correo electrónico.

Igualmente, debemos modificar la estructurara y el contenido del curriculum para dar la sensación de que estamos actualizados en el mercado laboral y que nos tomamos muy en serio la búsqueda de empleo.

La aparición de las redes sociales y las herramientas como LinkedIn cambian los procesos de acceso al empleo.

Debemos estar 'a la última' para que Recursos Humanos nos perciba como interesantes desde un primer momento, desde nuestra carta de presentación.



Palabras y contenidos clave

No debemos de hacer un texto rimbombante, largo ni enfarragoso, sino que contenga las palabras clave que lo hagan interesante para el puesto concreto. Incluso, si puede ser, debe entrar en una hoja, introduciendo lo verdaderamente importante y huyendo de lo que resulte irrelevante para la empresa.

En ese sentido, céntrate sobre todo en la experiencia. Más importante que la formación es aquello que te diferencia de la mayoría.

Debemos centrarnos más en la experiencia que en la formación. SHUTTERSTOCK

Debemos tener en cuenta que cada vez son más las empresas cuya búsqueda de curriculums adecuados los realiza en un primer momento un programa, sobre todo aquellas que rastrean a través de Internet, por lo que las palabras de búsqueda que se utilicen deben coincidor lo máximo posible con las que nosotros tengamos.

En ese sentido, es importante también que remarques palabras en negrita y que no pongas siglas, ya que eso hará que los programas te detecten más fácilmente.



Destacar rasgos

Lo fundamental es que pongamos en relieve aquellas características que nos hagan adecuadas para el puesto y que evidencien que podemos adecuarnos a las necesidades del puesto. Además, debemos añadir nuestra facilidad para adaptarnos y formarnos en aquello que pueda requerirse.

Además de creatividad y capacidad de comunicación y análisis, cada vez se valoran más las habilidades sociales por encima de las técnicas. Por ello, debemos mostrar facilidad para la persuasión, la gestión del tiempo o la colaboración.

Debemos prepararnos también para la entrevista de trabajo. SHUTTERSTOCK

En el caso de que hayas estado parado en los últimos años, en la entrevista haz ver que ha sido para mejorar como persona. Explica que te has tomado un tiempo de reflexión y de descanso en el que crecer interiormente y que has aprovechado para formarte en otros aspectos vitales que te han hecho más capaz para emprender nuevos retos.



Diferenciarse

Mientras siga manteniéndose el factor humano a la hora de escoger al empleado, la personalidad que mostremos es fundamental para que nos escojan. Debemos resaltar el carácter que nos caracteriza y, sobre todo, aquello que nos diferencia del resto, lo que nos puede hacer especiales y adecuados para ese puesto.



Abarcar varias áreas

Los trabajos son más abiertos hoy en día y las empresas necesitan trabajadores que se adapten a diferentes tareas. Por ello, hay que mostrase con capacidad para absorber distintas áreas de trabajo, así como un perfil abierto y versátil.



Acompañar el curriculum

El curriculkum lo debemos acompañar al mandarlo con una carta de presentación. SHUTTERSTOCK



Mandar únicamente el curriculum queda un poco pobre. Siempre es mejor que lo acompañemos con una carta de presentación, además de cuidar nuestras redes sociales, donde también podemos destacar nuestras habilidades para el empleo en cuestión.

No dudes en hacer hincapié en aquellas cosas relacionadas con el trabajo que te apasionan y te motivan.



Otras cuestiones básicas

Recuerda que una ortografía sin errores es muy importante ya que, de lo contrario, la imagen que demuestras en el primero momento es muy mala. Y, por su puesto, envía el curriculum en PDF y no en Word, ya que dará una sensación de que te has tomado esa pequeña molestia y demuestra mayor profesionalidad. Es importante que la letra del ordenador utilizada sea lo más legible posible (Arial, Calibri y Georgia, por ejemplo).

Y recuerda que puedes adornar un poco la experiencia, pero no se te ocurra mentir en el curriculum, ya que quedarás en evidencia en la entrevista.