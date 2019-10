Si buscas trabajo en Málaga, aquí puedes encontrar más de 180 ofertas de empleo

Empresas en Málaga buscan candidatos para trabajar.

Médicos, Administrativos, Camareros, Jefes de obra, Abogados,€. y además comienza la búsqueda de personal para la Campaña de Navidad, las empresas de servicios comienzan con la selección de personal.

Ofertas de empleo en Málaga.

HIGHLANDER RECRUITMENT, expertos en Outsourcing, selección de personal y consultoría.

HIGHLANDER RECRUITMENT selecciona para Málaga:

Jefe/a Recepción Hotel 4*

1 vacante.

Contrato indefinido.

Highlander, empresa de recursos humanos referente en la provincia de Málaga, selecciona un/a Jefe/a de recepción de Hotel para establecimiento de 4 y 5* situado por la zona de Antequera.

Las funciones principales serán:

- Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo.

- Dirigir, supervisar y planificar el conjunto de actividades del Departamento.

- Coordinar y participar con otros Departamentos la gestión del establecimiento.

- Colaborar con la dirección del establecimiento y/o con otros departamentos.

- Colaborar en la instrucción del personal a su cargo.

Se requiere:

- Experiencia de al menos 3 años como jefe/a de recepción en hoteles de 4*.

- Experiencia en venta.

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo (con descansos rotativos). En turnos variables en función de la ocupación.

- Capacidad de organización y liderazgo

Más información en oferta de empleo de Jefe/a Recepción Hotel 4* en Málaga

Jefe/a Mantenimiento Hotel

1 vacante.

Contrato indefinido.

Highlander, empresa de recursos humanos referente en la provincia de Málaga, selecciona un/a Jefe/a de mantenimiento de Hotel para establecimiento de 4 y 5* situado por la zona de Antequera.

Las funciones principales serán:

- Realizar de manera cualificada la dirección, control y seguimiento de las tareas auxiliares de las instalaciones.-

- Organizar, dirigir y coordinar al personal a su cargo.

- Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su Área.

- Instruir a los trabajadores de su Área.

- Dirigir, supervisar, controlar y efectuar el cálculo de costes de las reparaciones, modificaciones y mantenimiento de las instalaciones.

- Proponer a la dirección las mejoras e innovaciones de equipos e instalaciones.

Se requiere:

- Experiencia de al menos 3 años como jefe/a de mantenimiento en hoteles de 4*

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo (con descansos rotativos).

- Capacidad de organización y liderazgo

- Titulación en Legionella

Más información en oferta de empleo de Jefe/a Mantenimiento Hotel en Málaga

Comercial alimentación y bebidas canal Horeca.

1 vacante.

Contrato indefinido.

Salario 15.000€ -30.000€.

Importante distribuidor nacional de productos de bebidas y alimentación oferta vacante de empleo de Asesor/a Comercial para incorporarse al equipo de ventas en Marbella.

Las funciones a desarrollar serán:

- Captación de clientes del canal Horeca y resto de establecimientos. Consolidación de ruta comercial

- Presentación del producto y argumentación de beneficios. Asistencia a ferias y eventos promocionales.

- Reporte diario de las gestiones realizadas.

- Cumplimiento de los objetivos presupuestarios de ventas

Requisitos:

- Experiencia comercial en sector alimentación, canal Horeca o similar.

- Acostumbrado/a a trabajar por objetivos y en equipo. Alta orientación a la consecución de resultados

- Conocimiento y residencia en el entorno de la zona de trabajo, en este caso Marbella.

¿ Qué te ofrecemos ?

- Puesto de empleo estable, de larga duración

- Salario fijo + variable por consecución de objetivos

- Cobertura de gastos derivados de la gestión comercial

- Formación inicial y continuada. Posibilidad de consolidación y desarrollo dentro de la compañía.

Valorable:

Experiencia comercial en sector alimentación y bebidas, así como conocimiento del canal Horeca en la zona de Marbella y entorno.

Más información en oferta de empleo de Comercial alimentación y bebidas canal Horeca en Málaga

Dependiente/a Telefonía - Pueblo Nuevo de Guadiaro

1 vacante.

Salario 14.000€ -17.000€.

Desde Highlander Recruitment seleccionamos Dependiente/a de tienda con perfil comercial y orientación al cliente para incorporación en tienda ubicada en Pueblo Nuevo de Guadiaro.

Se trata de una incorporación estable, con opción a formar parte del equipo a largo plazo donde desarrollar tu trayectoria laboral en el ámbito comercial y de atención al cliente dentro de una gran marca multinacional.

¿ Cuáles serán tus funciones ?

Atender, vender y asesorar de manera personalizada a clientes sobre los diferentes productos y servicios.

Cumplimiento de los objetivos de ventas

Se Ofrece:

- Puesto de trabajo estable

- Salario fijo según convenio + variables por venta.

- Formación continua en productos y servicios de telecomunicaciones y tecnología.

Se requiere:

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Persona con experiencia previa en venta y asesoramiento personalizado.

- Capacidad de trabajo en equipo y acostumbrado/a a trabajar con objetivos de ventas.

- Persona dinámica, con capacidad interpersonal y de comunicación.

Más información en oferta de empleo de Dependiente/a Telefonía en Málaga

WESSER & PARTNER, S.L.

Nuestra labor es concienciar a las personas mediante el diálogo directo de la importancia de colaborar haciéndose socio para las ONG más conocidas en España como son: CRUZ ROJA, AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) , WWF/ADENA (Salvar al Planeta) y Fundació Josep Carreras (lucha contra la leucemia).

WESSER & PARTNER, S.L. selecciona para Málaga:

PROMOTOR/A MEDIA JORNADA 25h/semana - FIJO + Variable

5 vacantes.

Jornada parcial - indiferente. Contrato indefinido.

Salario 700€ -1.200€.

Si buscas un trabajo de media jornada por una buena causa, en el que se apuesta por tu formación tanto inicial como continua y muy bien remunerado, este es tu trabajo.

Te ofrecemos:

- Media jornada laboral, 4 horas al día de lunes a viernes, mañana o tardes + 5 turnos al mes a convenir (Total 25 horas a la semana).

- Sueldo medio mensual de 1.100€.

- 700 € Fijo + Incentivos variables.

- Contrato laboral indefinido con alta en Seguridad Social desde el primer día.

- Formación continua.

- Posibilidades reales de promoción.

BENEFÍCIATE de los viajes nacionales e internacionales, intercambios culturales, actividades grupales y los diferentes tipos de eventos que organizamos para potenciar más nuestro buen ambiente en la empresa.

Para este trabajo no es necesario que tengas experiencia previa en el sector. Para este trabajo no es necesario que tenga experiencia previa en el sector, nosotros nos encargaremos de formarte para que llegues a ser un buen promotor de socios especialmente enfocado hacia las ONG.

Muy valorable cualquier experiencia de cara al público como realización de promociones o eventos, relaciones públicas o (RRPP), trabajos en publicidad (cine, tv, Internet...), actor / actriz, artistas (cantantes, humoristas, magos), animadores infantiles, monitores de tiempo libre..., así como cualquier tipo de voluntariado.

Más información en oferta de empleo de PROMOTOR/A MEDIA JORNADA en Málaga

FASTER EMPLEO ETT, S.A.

Servicio, colocación y suministro de personal.

Faster Empleo ETT, S.A., selecciona para Málaga:

Técnico/a de climatización y calefacción

1 vacante.

Jornada parcial - indiferente. Contrato indefinido.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Técnico de climatización y calefacción para importante empresa situada en la costa del sol.

Las funciones que llevara a cabo son las siguientes:

-Mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción-agua caliente y aire acondicionados, así como climatización en general.

-Revisión y reclamaciones de facturas

-Resolución de incidencias garantizando la calidad de las obras.

-Detectar errores en las instalaciones o maquinarias, programar y ejecutar su reparación.

Se ofrece contrato de media jornada de lunes a viernes.

Se requiere:

-Imprescindible grado medio o superior en instalaciones de frío, climatizan y producción de calor.

-Disponibilidad inmediata

-Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar.

-Vehículo propio

Más información en oferta de empleo de Técnico/a de climatización y calefacción en Málaga

Técnico/a Electromecánico/a

1 vacante.

Contrato de duración determinada.



Faster Empleo ETT selecciona Técnico/a Electromecánico/a para importante empresa, situada en Antequera, para el mantenimiento de líneas de producción.

Las funciones que llevará a cabo la persona seleccionada serán las siguientes:

- Mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la líneas de producción.

- Programar sistemas automáticos.

- Montar equipos e instalaciones industriales.

Se ofrece contrato de jornada completa. Turnos rotativas de mañana y tarde.

Se requiere:

- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.

- Formación en Ingeniería mecánica, Técnico electromecánico o Electricidad.

- Vehículo propio.

- Residir en Antequera o alrededores.

Más información en oferta de empleo de Técnico/a Electromecánico/a en Málaga

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

Grupo Crit España selecciona para Málaga:

MONITOR TIEMPO LIBRE CON ITALIANO

4 vacanteS.

Jornada parcial - indiferente.

Desde Crit Consultoría estamosseleccionando a 4 Monitores que hablen Italiano para uno de nuestros Clientes en el centro de Málaga.

Este viernes 18/10 dinamizarás una Gymkana por el centro de la ciudad de Málaga, recibiendo a los participantes y envolviéndolos en un clima de diversión que no podrán olvidar.

Horario de 8.00 a 13.00

Salario 11€/brutos hora

Si has trabajado anteriormente como monitor/a, tienes un toque de actor o actriz y hablas muy bien Italiano, no dudes en apuntarte!!!!

Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta

Más información en oferta de empleo de MONITOR TIEMPO LIBRE CON ITALIANO en Málaga

Administrativo/a de RRHH

1 vacante.

Contrato de duración determinada.

Grupo Crit comienza proceso de selección para uno de nuestros clientes ubicado en el Parque Tecnológico de Málaga.

Se trata de una empresa del sector de Ingeniería de nuevas tecnologías que precisa un/a Administrativo/a de RRHH para sus oficinas.

Las funciones a desempeñar son:

- Apoyo en procesos de selección y contacto con candidatos

- Gestión de archivo y documentos

- Seguimiento y análisis de datos de control de presencia

- Tramitación de vacaciones, ausencias, festivos, etc

- Apoyo en el proceso de pago de nóminas

- Digitalización de la información del departamento

- Revisión y evaluación de actividades formativas

- Alta, baja y mantenimiento de datos de empleados en la herramienta de gestión de RRHH de la empresa.

Requisitos solicitados a los/as candidatos:

- Al menos título de FP relacionado con el puesto

- Experiencia de al menos 1 año en puesto similar

- Persona dinámica, acostumbrada a relacionarse con interlocutores de diferentes ámbitos

- Dominio de Office avanzado

- Mínimo nivel de inglés B1

Más información en oferta de empleo de Administrativo/a de RRHH en Málaga

Mozos/as para trabajos de días sueltos

1 vacante.

Contrato de duración determinada.

Grupo Crit selecciona Mozos/as para trabajar en almacén realizando carga y descarga de mercancías.

Buscamos candidatos/as para trabajar días sueltos y por hora en zona de Cártama.

Ofrecemos:

- Contrato laboral según necesidad de los clientes (normalmente días sueltos).

- Pago por hora de trabajo (no se paga en el mismo día, se ingresa mediante nómina una vez finalizado el mes).

Solicitamos:

- Personal con disponibilidad para trabajar días y horas sueltas.

- Disponibilidad inmediata

- Valorable experiencia en almacenes y/o carga y descarga de mercancía

- Se podrán ofrecer trabajos en diferentes zonas de Málaga, imprescindible vehículo propio.

Más información en oferta de empleo de Mozos/as en Málaga

VIAJES MARIMARTUR. Marimartur es el trabajo de un gran equipo de profesionales que conocen lo que venden y se dedican en exclusiva día a día a la mejora de nuestros servicios. Una empresa centrada en la Costa del Sol. Nuestros programas están basados en el máximo rigor de calidad y atención. Cada evento, cada excursión, cada fiesta está supervisada por un equipo de personas especializadas

VIAJES MARIMARTUR selecciona para Málaga:

Agentes de Viajes para Agencia Minorista o para su departamento Mayorista indistintamente

1 vacante.

Jornada completa. Contrato indefinido.

Salario 600€ -900€.



Agencia de viajes busca personal para cubrir vacantes en el departamento minorista de atención al público en general y empresas. Entre sus tareas están la venta de paquetes vacacionales y servicios sueltos, así como la búsqueda y emisión de billetes aéreos. Es necesario el manejo de Savia Amadeus. Se valorará las remisiones y cancelaciones.

El puesto de trabajo será en una oficina con atención al publico presencial.

Las oficinas estan en Málaga capital.

Conocimientos actuales sobre productos mayoristas, cruceros, internacionales, etc

Más información en oferta de empleo de Agentes de Viajes en Málaga

OCUPA2

Ocupa2 es una Agencia de Selección de Personal. Nuestro valor diferencial es la excelencia en la experiencia, tanto de nuestros clientes como de nuestros candidatos.

Hacemos de la comunicación nuestra principal herramienta, otorgando Alcance y Eficiencia a nuestros procesos e implementando soluciones integrales para el Desarrollo de Personas y la Atracción de Talento.

Nuestros fuertes vínculos con diferentes yacimientos y comunidades (tanto del ámbito educativo como tecnológico y empresarial), combinados con nuestra presencia en Redes Sociales, nos permiten ofrecer eficiencia y el mejor alcance, incorporando talento plenamente alineado con la cultura y valores de su nuevo proyecto.

Ocupa2 selecciona para Málaga:

Oficial de 2ª Carpintería Metálica

1 vacante.

Jornada completa.

Salario 16.000€ -18.000€.



Importante Cliente ubicado en Málaga precisa incorporar a su plantilla un/a Oficial de 2ª especializado en Carpintería Metálica y conocimientos de Cerrajería para realizar trabajos con Hierro.

Estudios mínimos, Educación Secundaria Obligatoria y experiencia mínima de al menos 2 años.

Requisitos mínimos

- Experiencia en Carpintería Metálica

- Experiencia en mediciones y soldadura

- Experiencia en plantear el trabajo y desarrollarlo

Se Ofrece:

- Puesto Estable

- Salario Según Convenio

- Posibilidad de Desarrollo Profesional

Se valorará:

-Experiencia en la realización de mediciones, nociones de geometría (por pilares, ángulos, etc) y capacidad de hacer planteamientos técnicos y desarrollos de forma autónoma.

- Experiencia en el trabajo con Hierro (barandillas, rejas, cerramientos exteriores, garajes, mobiliario de oficina, y también cerrajerías).

Más información en oferta de empleo de Oficial de 2ª Carpintería Metálica en Málaga

SUNION. Evolucionamos con ideas, nos desarrollamos con procesos y crecemos con objetivos. Tu evolución responsable, nuestro compromiso. Te ayudamos a gestionar el talento y mejorar la eficiencia organizativa.

SUNION selecciona para Málaga:

Developres JAVA

5 vacantes.

Jornada completa. Contrato indefinido.

Salario 27.000€ -42.000€.

Desde SUNION Consultoría precisamos incorporar Developres JAVA con al menos 2 años de experiencia para trabajar en un importante proyecto en Málaga.

Requisitos:

-JAVA SPRING

-Imprescindible Nivel de Inglés Alto, la entrevista se realizará en Inglés

Se ofrece:

-Proyecto estable y de larga duración, posibilidad Real de incorporarse a plantilla del cliente a los 6 meses aproximadamente.

No se descartaran candidaturas por tema salarial, y se adaptará a la experiencia aportada.

Conocimientos:

Consultoría, CSS3, HTML5, Java, JavaScript, jQuery Spring

Más información en oferta de empleo de Developers Java / Spring en Málaga

FRUNET

FRUNET se crea en 1996, en Málaga. Desde sus orígenes se ha preocupado por tener para sus clientes, los mejores productos del mercado. Tenemos un equipo formado por profesionales entusiastas donde la calidad de la fruta es nuestra principal motivación. Intentamos que nuestros clientes disfruten de nuestros mangos y piñas tanto como nosotros, más que clientes queremos crear fans para nuestros productos.

FRUNET no solo comercializa mangos y piñas sino que también los cultiva. Tenemos plantaciones propias de mangos en la provincia de Málaga, los cuales se pueden disfrutar en el periodo Septiembre-Noviembre. El resto del año los importamos de diferentes partes de mundo y siempre por avión, para que usted los disfrute frescos y sabrosos

FRUNET selecciona para Málaga:

ASISTENTE COMERCIAL

1 vacante.

Jornada completa. Contrato indefinido.

FRUNET est une entreprise d'exportation de fruits et lègumes, située à Algarrobo (Málaga).

Dans l'objectif de renforçer notre équipe commercial, nous recherchons un assistent commercial, orienté principalement aux marchés francophones.

Entre ces fonctions sera maintenir et renforcer un portefeuille client existent et prospection du marché. Il est necessaire de pouvoir voyager à l'étranger afin de visiter les clients.

Nous recherchons une personne sociable, organisée, bilingüe français-espagnol, ayant envie de faire partie d'une equipe dynamique.

Parler couramment français et anglais.

Pouvoir voyager afin de visiter les différents clients.

Más información en oferta de empleo de ASISTENTE COMERCIAL en Málaga

RESTAURANTE LA CASA DEL REY.

Distribución y venta de vinos y licores. Empresa ubicada en Estepona.

Restaurante La Casa del Rey selecciona para Málaga:

CAMARERO/A RESTAURANTE

1 vacante.

Jornada completa. Contrato indefinido.

Buscamos camarero/a con experiencia en sala para restaurante La Casa del Rey en Estepona. Nivel de inglés alto, se valoraran otros idiomas. Experiencia en atención al cliente, barra y bandeja. Disponibilidad de horarios y días para trabajo a jornada completa y larga temporada. Vivir en la zona de Estepona. Si eres una persona activa, con ganas de trabajar y cumples estos requisitos, ¡inscríbete y trabaja con nosotros!

Se requiere:

Experiencia de camarero/a de al menos 2 años. Bandeja, atención al cliente y barra. Se valorara recomendaciones de otros lugares de trabajo.

Imprescindible nivel alto de inglés.

Más información en oferta de empleo de CAMARERO/A RESTAURANTE en Málaga

Cocinero/a

1 vacante.

Jornada completa. Contrato indefinido.

Se necesita cocinero (no ayudante de cocina) para restaurante en Estepona.

Disponibilidad de horarios.

Experiencia y ganas de trabajar.

Experiencia en gastrobar.

Más información en oferta de empleo de Cocinero/a en Málaga

TAALENTFY

Knowledgefy es una startup de tecnología, que trabaja para el talento y las empresas en soluciones que les ayude a desarrollarse, crecer y encontrar las mejores oportunidades laborales en el trabajo del futuro.

TAALENTFY selecciona para Málaga:

Abogado

1 vacante.

Jornada completa. Contrato indefinido.

Salario 1.500€ -2.000€.

Precisamos encontrar urgentemente un abogado para legal para uno de nuestros bufete de abogados en Marbella, con experiencia en sector inmobiliario, gestoría etc. Imprescindible hablar inglés y holandés.

Más información en oferta de empleo de Abogado en Málaga

DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS

Desarrolla es una empresa consolidada de referencia en el mercado de la construcción multidisciplinar.

Nuestro enfoque es utilizar, la excelencia organizativa , la orientación hacia el cliente, el control de costes y la creación de un valor añadido al producto.

Parte de la base de buscar la excelencia en la evolución del proceso constructivo ,en la gestión técnica del mismo y en su resultado final.

Hacemos de la transparencia nuestro mayor valor, esto se refrenda con el equipo técnico dispuesto para cada obra

Desarrolla Obras Y Servicios selecciona para Málaga:

JEFE DE OBRA - SEDE MARBELLA



1 vacante.

Jornada completa.



Seleccionamos para empresa constructora un/a jefe de obra.

Se valorará experiencia en:

- Rehabilitación

- Edificación de nueva planta

- Reforma (interiorismo de viviendas y locales).

- Obra pública

Funciones:

-Gestor técnico y económico de las obras asignadas.

-Petición de presupuestos, comparativos, elección de proveedores, control y ejecución de pedidos.

-Control del planning de las obras.

-Gestión de proveedores en obra, fechas de comienzo, llegada de suministros.

-Control económico de las obras.

-Control de la buena ejecución de los trabajos a pie de obra.

-Usuario avanzado de Presto, Autocad, Project y Excel.

Se requiere:

-Necesaria formación en Prevención de Riesgos Laborales (60h).

-Incorporación inmediata.

-Experiencia en la elaboración de presupuestos y ofertas de obra en los campos de reformas de locales, rehabilitación y edificación:

- Experiencia como jefe de obra (perfil JUNIOR).

- Habilidades de organización, planificación y resolución. Capacidad de trabajo bajo presión, dotes de comunicación.

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales (60h).

- Imprescindible residencia en Costal del Sol.

Más información en oferta de empleo de JEFE DE OBRA en Málaga

KELLER WILLIAMS

La Mayor Empresa Inmobiliaria del Mundo

¿Quieres saber porqué más de 183.000 personas se han unido a Keller Williams? Porque desde 1983 nos hemos centrado en las personas, nos hemos centrado en ayudar a construir Carreras que merecen la pena tener, Negocios que merecen la pena poseer y Vidas que merecen la pena vivir.

Keller Williams selecciona para Málaga:

Comercial Inmobiliario Marbella

2 vacantes.

Salario 50.000€ -90.000€.

KW Marbella, es la oficina inmobiliaria más grande de Andalucía, somos 92 profesionales. Necesitamos ampliar nuestro equipo para poder cubrir la zona de influencia, necesitamos incorporar talento.

No importa si tienes o no experiencia en el sector.

Recibirás formación inicial, para convertirte en profesional inmobiliario.

Recibirás en todo momento apoyo y asesoramiento, tendrás jornada flexible, utilizarás en tu día a día las herramientas más avanzadas del sector.

Ven a unirte a esta gran familia!

Requisitos:

Experiencia en atención al cliente

Gestión de base de datos

Conocimiento de la zona

Más información en oferta de empleo de Comercial Inmobiliario en Málaga

RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE PERSONAL

EMPRESA DE SERVICIOS

RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE PERSONAL selecciona para Málaga:

Camareros con Inglés Marbella

10 vacantes.

Desde Empleabilidad ETT, buscamos camareros para importante hotel en la zona de Marbella, con experiencia en hoteles de 4* y 5*, buen dominio del ingles, y grandes nociones de protocolo, es indispensable también el vehículo propio y disponiblidad inmediata.

Se requiere:

-Experiencia en hoteles de 4* y 5*

-Buen dominio del ingles

-gGandes nociones de protocolo

-Vehículo propio

-Disponibilidad inmediata

Más información en oferta de empleo de Camareros con Inglés en Málaga

Auxiliar administrativo





1 vacante.

Jornada completa.

Salario 1.050€ -1.500€.



Buscamos personal administrativo para empresa en Velez- Málaga.





Las tareas a realizar serían:

-Registrar, procesar y transmitir documentos, facturas, correos electrónicos y cualquier otro tipo de información.

-Realizar las gestiones administrativas de compra y venta de productos y/o servicios, así como las correspondientes comunicaciones con proveedores y clientes.

-Realizar las gestiones administrativas de personal, de acuerdo con la normativa laboral vigente y las instrucciones internas de la empresa, además de prestar el apoyo necesario al departamento de Recursos Humanos.

-Realizar las gestiones administrativas de tesorería, supervisión de proyectos de inversión, captación de fondos, etc.

-Llevar a cabo los registros contables, a través de las correspondientes aplicaciones informáticas.

-Informar y atender al cliente sobre productos y/o servicios financieros y de seguros, a través de las distintas vías de comunicación (en persona, por teléfono, a través del correo electrónico, etc.).

-Realizar gestiones administrativas ante la administración pública, encargarse de la presentación de documentos por vía telemática en tiempo y form supervisar el cumplimiento de plazos en procedimientos administrativos, etc.-

Requisitos:

-Residencia en Vélez- Málaga

- 3 años de experiencia como administrativo

Más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo en Málaga

HEALTH GROUP

Empresa proveedora de servicios sanitarios de cobertura a nivel nacional.

Health Group selecciona para Málaga:

Médico

5 vacantes.

Contrato autónomo.

Salario 20€ -40€

Consultoría de Recursos Humano especializada en el sector sanitario, necesita médicos para cobertura de eventos, reconocimientos médicos, clínicas privadas, etc.

Se requiere:

-Titulación de medicina o en caso de ser extranjero, titulación homologada.

Más información en oferta de empleo de MÉDICO en Málaga

ESTRUCTURAS HORMIGONES ASTURIAS, S.L.

Construcción de edificios residenciales.

ESTRUCTURAS HORMIGONES ASTURIAS, S.L. selecciona para Málaga:

ENCOFRADORES OFICIALES DE PRIMERA

20 vacantes.

Jornada completa. Contrato de duración determinada.

Salario 1.400€ -2.200€.

Empresa constructora busca ENCOFRADORES OFICIALES DE PRIMERA.

Las personas que se incorporaran a la empresa, deberán de tener experiencia demostrable como oficial 1ª de encofrador, disponibilidad y flexibilidad geográfica.

Realizaran tareas propias del puesto: encofrado.

Se ofrece estabilidad en empresa de expansión y una buena retribución.

Imprescindible tener los cursos de PRL de encofrado.

Más información en oferta de empleo de ENCOFRADORES OFICIALES DE PRIMERA en Málaga

IAD ESPAÑA

IAD es una red inmobiliaria de última generación. Con un concepto innovador donde las personas se encuentran en el centro del modelo de negocio, IAD conquista rápidamente por: su proximidad, profesionalidad y eficacia.

Actualmente estamos presentes en Francia, Portugal, Italia y España con más de 8.000 managers.

IAD ESPAÑA selecciona para Málaga:

Asesor Inmobiliario

20 vacantes.

Contrato autónomo.

Salario 5.000€ -250.000€.

Buscamos emprendedores inmobiliarios. ¿Estas en ese momento que buscas un proyecto laboral que cambie tu vida? ¿Buscas una oportunidad de emprender con viabilidad y tranquilidad? ¿Buscas un proyecto más humano? Si la respuesta es SÍ, SÍ y SÍ, esta es tu OPORTUNIDAD. En IAD España (filial del grupo IAD Internacional), estamos buscando un líder para la zona de Valencia, con experiencia en el sector inmobiliario local y con ganas embarcarse en un proyecto diferente y más justo.Un/a profesional con capacidad de gestión, experiencia en dinamización de equipos y con dotes comerciales, que quiera desarrollar su propia red dentro del ecosistema IAD. Una oportunidad que más allá de los réditos económicos, te ofrece formar parte de un círculo selecto con contacto directo con la sede central de IAD España, aportando valor y generando nuevas oportunidades profesionales.IAD nació en 2008 en Francia con el objetivo de crear una nueva generación de red inmobiliaria, un modelo que pone a las personas en centro de su negocio, con una clara orientación al cliente, mercado y por supuesto al agente inmobiliario. IAD es la nueva generación de red inmobiliaria: internacional, profesional, innovadora y colaborativa. Un modelo en expansión que conquista por su proximidad, su carácter innovador, su base tecnológica y el poder de la colaboración. Actualmente operamos en Francia, Portugal, Italia y España, siendo IAD Francia la primera red inmobiliaria del país.

Un/a profesional con capacidad de gestión, experiencia en dinamización de equipos y con dotes comerciales, que quiera desarrollar su propia red dentro del ecosistema IAD.Una oportunidad que más allá de los réditos económicos, te ofrece formar parte de una red internacional de intermediación inmobiliaria.

Más información en oferta de empleo de Asesor Inmobiliario en Málaga

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

El Grupo Securitas, líder mundial en soluciones de seguridad, ofrece una amplia gama de soluciones dirigidas a numerosos sectores y segmentos de clientes, desde pequeños comercios hasta grandes complejos industriales. Nuestros 345.000 empleados marcan la diferencia en 55 países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y África.

Securitas está consolidada como una de las empresas punteras del sector de la seguridad privada en España.

Especializada en soluciones de seguridad, Securitas Seguridad España cuenta en la actualidad con:

17% de cuota de mercado.

17.000 empleados.

43.000 alarmas y 29.000 cámaras gestiondas desde el SOC.

Estratégicamente, Securitas España está dividida en 4 Regiones, permitiéndonos tener una comunicación más efectiva con nuestros empleados y clientes.

Securitas Seguridad España selecciona para Málaga:

Consultor/a de Tecnología_Málaga



1 vacante.

Jornada completa. Contrato indefinido.

Securitas Seguridad España S.A precisa incorporar un/a Consultor/a de Tecnología para Málaga:

Funciones:

- Planificar la actividad comercial para el área de tecnología en coordinación con la gerencia de tecnología y la actividad comercial de la zona.

- Realizar prospección comercial con el objetivo de concertar y realizar visitas comerciales.

- Visitar clientes, identificar sus necesidades y elaborar la propuesta más adecuada para cada cliente en colaboración con el ingeniero de proyectos.

- Realizar el seguimiento de clientes prospectados.

- Elaborar y presentar las ofertas al cliente en colaboración, si procede, del ingeniero de proyectos.

- Promover la fidelización de los clientes captados.

- Coordinar con el gestor de clientes y el responsable operativo el traspaso de información comercial para la puesta en marcha de la instalación o el mantenimiento.

- Atender, registrar y resolver las incidencias y reclamaciones que puedan surgir.

- Registrar la actividad comercial realizada en los sistemas de la Compañía.

Ofrecemos:

- Estabilidad laboral y formación continua.

- Carrera profesional en un contexto internacional.

Estudios mínimos:

Ingeniería Técnica - Industrial

Experiencia mínima:

Al menos 1 año

Requisitos mínimos:

Conocimientos: Conocimientos técnicos en sistemas de seguridad; Ofimática a nivel usuario.

Experiencia: Gestión comercial.

Otros: Carné de conducir; Residir en Málaga.

Requisitos deseados

Estudios: Ingeniería técnica o superior (electrónica, electricidad, industrial, informática, telecomunicaciones,..)

Conocimientos: Gestión comercial; Inglés.

Experiencia: Gestión comercial de sistemas de seguridad.

Más información en oferta de empleo de Consultor/a de Tecnología_Málaga en Málaga

COFER BAGS

Fabricante de bolsas publicitarias y artículos de embalaje para comercio, empresas, entidades, etc.

COFER BAGS selecciona para Málaga:

Comercial

1 vacante.

Jornada completa. Contrato autónomo.

COFER BAGS, selecciona comercial para atender y aumentar clientes activos a nivel nacional.

Nos dedicamos a la fabricación de bolsas publicitarias y artículos de embalaje.

Se requiere:

Vehículo propio

Más información en oferta de empleo de comercial en Málaga

CENTURY INFINITY 21

Inmobiliaria

Century Infinity 21 selecciona para Málaga:

ASESOR INMOBILIARIO

6 vacantes.

Contrato autónomo.

Salario 500€ -5.000€.

¿Te gustaría formar parte de la red CENTURY 21 España?

Al pertenecer a la mayor red inmobiliaria del mundo podrás realizar negocios

en más de 73 países y compartir experiencias junto a más de 130.000 asesores

inmobiliarios en todo el mundo.

Buscamos a personas emprendedoras y con talento, capaces de gestionar su

propio negocio, siendo independientes y beneficiándose del modelo de

negocio de la red CENTURY 21.

Te ofrecemos la oportunidad de desarrollarte individualmente como

profesional inmobiliario y formar parte de la marca inmobiliaria con mayor

prestigio del mundo y reconocida por su excelente atención al cliente.

Podrás beneficiarte de la formación de la marca CENTURY 21, considerada

como una de las 100 mejores del mundo, para prepararte como empresario

inmobiliario capaz de dirigir con absoluta seguridad y garantía de éxito tu

carrera profesional.

Con CENTURY 21 dispondrás de los siguientes recursos:

- Herramientas de marketing y tecnología de alta profesionalidad

orientada al sector inmobiliario: web personal, century21app.es,

century21global.com, plan de comunicación nacional e internacional,

eventos y ferias, etc.

- Apoyo de un consultor especializado para tu crecimiento personal y

profesional.

- Acceso a una amplia cartera internacional de clientes y propiedades.

- Material de marketing reconocido por especialistas.

- Tendrás acceso a la espectacular Convención anual de CENTURY 21

Iberia donde podrás reconocido junto a los mejores.

Residir en Fuengirola/ Mijas/ Benalmadena.Idiomas.Carné conducir. Autónomo o sin problemas en serlo.

- Buena presencia.

-Trato educado y amable con el cliente.

-Actitud.

-Ambición.

Más información en oferta de empleo de ASESOR INMOBILIARIO en Málaga