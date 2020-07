Trabajo en Alemania, entre las ofertas de empleo de esta semana en Málaga

¿Te gustaría trabajar en Alemania? Si dispones de un buen nivel de alemán o de inglés y tienes ganas de cambiar de aires y vivir nuevas experiencias, consulta las siguientes ofertas de empleo en Málaga. Entre ellas encontrarás puestos vacantes para trabajar en Hamburgo como repartidor, electricista o socorrista. También puedes optar a otras ofertas de trabajo en Málaga en las que precisan comerciales, arquitectos, contables o dependiente/a para la tienda de Rosa Clará, entre otros.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

Repartidores/as en Hamburgo para Málaga

Publicado: 09/07/2020 - 15:10

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 20.000€ - 25.000€ Bruto/mes

Desde IMAN TEMPORING Málaga precisamos incorporar Repartidores/as en Hamburgo.

Requerimos:

-Idiomas: Alemán A2 o Inglés alto (B2).

-Entusiasmo.

-Trabajo en equipo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidores/as en Hamburgo en Málaga

Socorrista en Hamburgo para Málaga

Publicado: 09/07/2020 - 15:10

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Desde IMAN TEMPORING Málaga precisamos incorporar Socorristas en Hamburgo.

Las funciones son:

-Rescatar a los usuarios y asistir en primera instancia ante situaciones de riesgo que se produzcan en el agua.

-Ejecutar labores de primeros auxilios si es necesario.

-Control de acceso a la piscina.

-Velar por el cumplimiento de las normativas de la instalación.

Requisitos:

-Idiomas: Alemán B2.

-Certificado profesional de socorrismo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Socorrista en Hamburgo en Málaga

Electricistas en Hamburgo para Málaga

Publicado: 09/07/2020 - 15:10

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Desde IMAN TEMPORING Málaga precisamos incorporar Socorristas en Hamburgo.

Las funciones son:

-Instalar, alterar, reparar, reemplazar y mantener componentes de luz y equipos de control y distribución eléctrica.

-Detectar los fallos y aislar los desperfectos o averías presentes en sistemas eléctricos y electrónicos, además de desinstalar y reemplazar los componentes defectuosos.

-Corregir la conexión y el cableado de los controles de la maquinaria, a los fines de evitar generar daños o condiciones potencialmente peligrosas.

-Probar los equipos y los componentes eléctricos y electrónicos para verificar la continuidad de la electricidad, corriente, voltaje y resistencia haciendo uso de dispositivos de prueba para garantizar la seguridad de los sistemas.

Requisitos:

Idiomas: Alemán (B2).

-Entusiasmo.

-Proactividad.

-Trabajo en equipo

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricistas en Hamburgo en Málaga

Mecánico/a Oficial de 3ª Automoción. para Marbella

Publicado: 09/07/2020 - 14:10

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Desde IMAN TEMPORING Málaga precisamos incorporar un/a Mecánico/a Oficial de 3ª del sector de automoción para importante empresa situada en Marbella.

Las funciones serán:

- Reparar las averías.

- Cambios de aceite, amortiguadores, neumáticos, relleno de líquidos...

- Realizar la revisión, el mantenimiento y la reparación de los vehículos, utilizando los equipos, materiales y herramientas.

Se ofrece:

- Incorporación Inmediata.

COMERCIAL INTERNACIONAL para Málaga

Publicado: 08/07/2020 - 17:10

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Desde IMAN TEMPORING Málaga precisamos incorporar un/a Comercial para venta internacional de productos cítricos para importante empresa del sector.

Las funciones serán:

— Gestión y negociación comercial del producto.

— Captación de nuevos clientes y mantenimiento de los existentes.

— Presentación de presupuestos y realización de ofertas comerciales.

— Análisis de puesta en funcionamiento de estrategias comerciales.

— Organización y asistencia a eventos comerciales.

— Reporting comercial a la gerencia.

Requisitos:

Experiencia de al menos 1 año realizando labores comerciales internacionales.

Inglés alto + Nivel medio de Alemán o Francés.

Deseable conocimiento de algún idioma nórdico (Noruego, Sueco, Finlandés o Danés).

Deseable formación específica en exportaciones o importaciones (ICEX – EXTENDA).

Disponibilidad total e inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL INTERNACIONAL en Málaga

Dependiente/a (Asesor/a de Ventas) para Málaga

Publicado: 10/07/2020 - 15:04

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Te sumas a un proyecto de crecimiento internacional del sector moda de alta costura?. Nuestra tienda Rosa Clará de Málaga quiere conocerte.

Seguimos creciendo y para afrontar los próximos retos el departamento necesita un/a Asesor/a de Ventas con ilusión por desarrollarse en un entorno dinámico y atrevido. Te animamos a que nos conozcas y descubras la magia del sector de la mano de esta gran familia.

La misión del puesto es:

-Atención personalizada a las clientas en todas las fases del proceso (venta y post-venta).

-Potenciar las ventas de la tienda y alcanzar los objetivos marcados.

-Colaborar en todas las gestiones necesarias para el correcto funcionamiento de la tienda (gestión de pedidos y de stock, preparación y realización de inventarios, contacto con proveedores externos, seguimiento de los arreglos y pruebas asociadas).

-Mantener los estándares visuales y de Atención al Cliente fijados por la Marca.

Requisitos:

Experiencia mínima demostrada de 3 años en una posición similar, preferiblemente en el Sector de la Moda Nupcial.

Valorable conocimientos de modista, patronista y experiencia en la gestión de la venta personalizada (Boutique) con una excelente atención al cliente.

Imprescindible nivel de inglés alto.

Persona acostumbrada a trabajar por objetivos e incentivos.

Buscamos personas con entusiasmo, proactivas, comprometidas y orientadas a ofrecer un excelente servicio.

Persona dinámica, constante, resolutiva, con habilidades de comunicación y de trabajo en equipo.

Sensibilidad por el producto y la moda.

Disponibilidad horaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a (Asesor/a de Ventas) en Málaga

Limpiador/a apartamentos turísticos. Estepona

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Actualmente seleccionamos personal de limpieza para trabajar en apartamentos turísticos en Estepona, existiendo varias vacantes. En función de la experiencia y disponibilidad te informaremos sobre el puesto y horario más indicado.

LAS FUNCIONES PRINCIPALES SERÁN: Limpieza de apartamentos turísticos.

Buscamos personas con experiencia en limpieza y con disponibilidad horaria.

TE OFRECEMOS:

-Incorporación a empresa sólida en el sector de la limpieza.

-Empleo estable.

-Alta en la Seguridad social.

-Contrato de trabajo y salario según convenio.

Se requiere:

-Experiencia en limpieza en edificios, hostelería, viviendas.

-Actitud muy positiva.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Limpiador/a apartamentos turísticos. Estepona

Alumnos/as para Curso de Atención al Cliente para Málaga

Publicado: 10/07/2020 - 14:05

Muchas vacantes.

Desde Higlander buscamos alumnos/as en situación de ERTE o Autónomos que quieran mejoras sus habilidades de atención al cliente para formar parte de un curso TOTALMENTE GRATUITO de Calidad y Atención al cliente. Este curso está sbvencionado por el Ministerio de Trabajo.

El contenido del curso será:

Calidad y servicio: algunas definiciones | La importancia de la calidad del servicio | Gestión de la calidad en el servicio | Las estrategias del servicio | La comunicación del servicio | Las normas de calidad del servicio | Calidad y servicio: aspectos generales | La caza de errores | Medir la satisfacción del cliente | ¿Cómo lanzar un programa de calidad? | Atención telefónica en la gestión de la calidad del servicio | Ejemplos de mala calidad en el servicio | Módulo específico sectorial.

Requisitos:

Estar en situación de ERTE o ser Aunónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Alumnos/as para Curso de Atención al Cliente en Málaga

Técnico contable para Marbella

Publicado: 10/07/2020 - 09:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

BUSCAMOS UN/A TÉCNICO/A CONTABLE PARA: CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN, MODELOS FISCALES, CIERRES MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO APOYO A LAS TAREAS DE AUDITORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO CONTROL EXTERNO DE SOCIEDADES VARIAS CONTROL DE NUEVAS SOCIEDADES DE GRUPO, PENDIENTES DE FINALIZAR SU REGISTRO.

Experiencia mínima 5 años en puesto similar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico contable en Marbella

Arquitecto Técnico Jr. para Marbella

Publicado: 08/07/2020 - 10:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos para nuestra oficina de Marbella un/a Arquitecto Técnico para nuestro Dpto. de Reformas de obra.

Tus funciones serán:

-Apoyo a la dirección facultativa.

-Mediciones y presupuestos.

Requisitos:

Formación: Arquitecto técnico.

-Manejo medio/alto de Presto.

-Conocimiento en mediciones de proyectos.

-Conocimientos básicos de obra.

-Conocimiento de los procesos constructivos.

-Se valora experiencia en Reformas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Arquitecto Técnico Jr. en Marbella

Instalador/a Fibra Óptica #402 para Málaga

Publicado: 09/07/2020 - 17:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Verne Group Technology contamos con un equipo de personas dinámicas y comprometidas que buscan la mejora continua en su día a día. Nos caracterizamos por ser valientes, colaborativos y por afrontar los retos con ilusión. ¿Te identificas con nuestros valores? ¡Únete a nuestro equipo! Para nuestra delegación, necesitamos incorporar técnicos instaladores de fibra óptica, para dar servicio de internet, y/o teléfono y televisión, a los diferentes clientes.

El técnico de I+M (Instalación y Mantenimiento) se responsabilizará de la instalación, terminación y realización de pruebas que confirmen que la instalación se ha realizado correctamente. Resolverá cualquier problema que pueda presentarse en la ejecución de su trabajo, siendo capaz de identificar los lugares y rutas más adecuados para el cableado, así como también tener en cuenta las indicaciones del cliente final.

Sus principales FUNCIONES son:

- La instalación de fibra óptica o cobre en domicilios y/o empresas para dar altas de servicios de telecomunicaciones.

- Realización del cableado interior y/o exterior en la vivienda.

- Realizar trabajos de red de voz y datos.

- Configuración de routers y nodos de fibra óptica, etc.

OFRECEMOS:

- Salario bruto anual (16.000€) + variable por productividad.

- Contrato a jornada completa.

- Vehículo de Empresa + crédito para gasolina.

- Móvil de empresa, portátil o Tablet.

- Herramientas + EPIS.

REQUERIMOS:

- Experiencia en instalaciones de FTTH o ADSL servicio en cliente final.

- Experiencia en operadores: MOVISTAR, ORANGE/JAZZTEL, MÁSMÓVIL.

- Experiencia en cableado interior y exterior.

IMPRESCINDIBLE:

- Permiso de conducir vigente

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instalador/a Fibra Óptica #402 en Málaga

Sales Agent para Estepona

Publicado: 08/07/2020 - 10:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Te gustaría convertirte en un@ asesor@ comercial de una empresa disruptiva en el sector inmobiliario?. Estamos buscando nuevos compañeros para el equipo comercial.

Si eres altamente orientad@ al cliente, al cierre de operaciones y eres una persona dinámica y digital, es la empresa ideal para ti.

Tus funciones serán las siguientes:

* Venta y asesoramiento de unidades de obra nueva en exclusiva.

* Contacto con el cliente para presentación de documentación y recolección de documentos.

* Seguimiento comercial en el CRM

Requisitos:

* Conocimientos nivel usuario de informática: correo electrónico, paquete Office y CRM.

* Compromiso con el cliente.

* Trabajo en equipo.

* Amabilidad y simpatía.

* Rigurosidad en los procedimientos.

* Indispensable nivel medio alto de inglés o francés

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Sales Agent en Estepona

Administrativo/a Comercial Sector Inmobiliaria para Málaga

Publicado: 10/07/2020 - 14:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Administrativo/a Comercial Sector Inmobiliaria para importante empresa situada en Málaga.

Las funciones que llevará a cabo la persona seleccionada son:

- Búsqueda de inquilinos a través de una plataforma propia de la empresa.

-Enseñar los inmuebles a los clientes en Málaga capital.

-Cobro de recibos y cuotas de comunidad.

-Realización de contratos y trámites con la Junta de Andalucía.

Se ofrece contrato estable de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 con 1 hora para comer.

Requisitos:

-Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.

-Carnet de conducir y vehículo propio.

-Conocimientos en contabilidad básica.

-Valorable nivel B2 de Inglés.

-Disponibilidad inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Comercial Sector Inmobiliaria en Málaga

Carretilleros/as con certificado en vigor para Málaga

Publicado: 13/07/2020 - 11:35

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Crit Interim España ETT SL, perteneciente a GRUPO CRIT, selecciona a CARRETILLEROS/AS para diferentes almacenes de Málaga capital.

Sus funciones serán:

- Carga y descarga de mercancías mediante carretillas elevadoras.

- Control de palets, envases y cajas.

- Organización de la mercancía por partida, proveedor o cliente.

- Se podrán realizar también tareas genéricas de almacén (movimiento de cajas, preparación de pedidos, según necesidades de la empresa).

Requisitos:

- Experiencia mínima de 1 año como CARRETILLERO/A.

- Acostumbrado/a a trabajar en espacios estrechos con muy buena maniobrabilidad de la carretilla elevadora.

- Licencia de conducción de carretillas elevadoras o torillos en vigor (se solicitará aportarlo junto con el CV).

- Residente en Málaga capital.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Disponibilidad completa ya que hay diferentes turnos de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretilleros/as con certificado en vigor en Málaga

