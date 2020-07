Los perfiles correspondientes a sanidad tales como médicos, farmacéuticos y auxiliares siguen siendo los más demandados ante los nuevos brotes de Covid19.

Así mismo, auxiliares administrativos con dominio de inglés y francés, informáticos, carretilleros, clasificadores de pedidos y frutero, conforman las ofertas de empleo en Málaga publicadas en las últimas horas.

GRUPO IMAN

Hay muchos motivos para trabajar con nosotros, escoge el tuyo.

Después de tantos años en el sector hay muchas cosas que podemos explicarte. Pero sabemos que el tiempo es oro, así que hemos organizado la información en diferentes secciones para ayudarte a encontrar lo que buscas rápidamente. Así somos, pensando siempre en las necesidades de nuestros clientes.

GRUPO IMAN selecciona:

FARMACÉUTICO/A para Málaga y Estepona.

Publicado: 27/07/2020 - 19:10.

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

Desde IMAN TEMPORING precisamos incorporar Farmacéuticos/as para trabajar en Málaga y en Estepona.



Las funciones serán:

- Atención al cliente.

- Dispensación y Asesoramiento en medicamentos y complementos.

- Venta al detalle.

- Orden y colocación de medicamentos.



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FARMACÉUTICO/A para Málaga y Estepona.

Auxiliar de Farmacia para Málaga.

Publicado: 22/07/2020 - 13:10.

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

Precisamos incorporar un/a Auxiliar de Farmacia para trabajar en Torremolinos, Málaga.



Las funciones serán:

- Atención al cliente.

- Dispensación y Asesoramiento en medicamentos y complementos.

- Venta al detalle.

- Orden y colocación de medicamentos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de Farmacia en Málaga.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A INGLÉS NATIVO CON FRANCÉS para Málaga.

Publicado: 21/07/2020 - 19:10.

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

Desde IMAN TEMPORING Málaga precisamos incorporar Auxiliares Administrativos/as con Inglés Nativo y Francés para importante empresa situada en el Parque Tecnologico de Málaga.



Las funciones serán:

- Resolución de incidencias a usuarios a través de correo electrónico.



Requisitos:

- FP medio o superior de administración, marketing o similar.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Flexibilidad horaria.

- Gusto por el trato al cliente.

- Inglés Nativo.

- Francés Alto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A INGLÉS NATIVO CON FRANCÉS en Málaga.

CARRETILLERO/A para Málaga.

Publicado: 21/07/2020 - 15:10.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

Desde IMAN TEMPORING Málaga precisamos incorporar Carretillero/a para importante empresa ubicada en el Parque Tecnólogico de Málaga, para sustitución de personal.

Las funciones a desarrollar serían :



- Orden y colocación de mercancías en Almacén.

- Carga y descarga de mercancía con carretilla.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CARRETILLERO/A en Málaga.

ACOTRAL

Acotral es una empresa familiar líder en el sector del transporte nacional e internacional de mercancías que cuenta con la más amplia gama de servicios de transporte.

Fundada en 1970, con base principal en Antequera (Málaga) y delegaciones en todo el territorio nacional, apuesta por el desarrollo del transporte en cualquiera de sus modos: carretera, ferroviario y marítimo.

Acotral es interproveedor de Mercadona desde el año 2003, liderando los proyectos de transporte de ésta compañía.

ACOTRAL selecciona:

Técnico Informático Málaga 2035TINMA.

Publicado: 28/07/2020 - 15:35.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Buscamos a un técnico con amplias competencias en sistemas, experiencia en soporte in situ y Helpdesk, se valorará conocimientos en desarrollo y programación. FUNCIONES Realizará tareas de técnico de sistemas avanzado, ofreciendo soporte de campo como helpdesk, gestionará el funcionamiento de una de nuestras Apps internas y prestará apoyo al equipo de desarrollo. Dominio de algún nivel sobre estas tecnologías.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Informático Málaga 2035TINMA.

BLUE TELECOM CONSULTING

Blue Telecom Consulting, es una compañía líder en el área de telecomunicaciones que ofrece servicios, recursos innovadores y proporciona soluciones a sus clientes según sus necesidades.

BLUE TELECOM CONSULTING selecciona:

Devops Málaga.

Publicado: 28/07/2020 - 10:35.

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

We are now looking for Devops to work with us from Málaga!

KEY REQUIREMENTS

Experience in:



-GIT/Gerrit.

-Scripting practical skills (Python preferably).

-Jenkins experience is valuated.

-Docker/Kubernetes experience is valuated.

-Jenkins/Spinnaker

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Devops Málaga.

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Programador/a BackEnd para Málaga.

Publicado: 24/07/2020 - 12:35.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un Programador/a BackEnd para importante empresa del sector industrial situada en Málaga.

Las funciones que llevará a cabo son las siguientes:

-Realizar análisis de las necesidades del proyecto/tareas asignado.

-Redactar las especificaciones del desarrollo en base al análisis efectuado.

-Testeo de los desarrollos.

-Desarrollo de las funcionalidades.

-Redactar la documentación del trabajo desarrollado en el entorno indicado para el proyecto o tarea.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a BackEnd en Málaga.

Técnico/a electrónico de calidad para Málaga.

Publicado: 21/07/2020 - 17:05.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Técnico/a electrónico de calidad para importante empresa situada en Málaga.

Entre sus tareas están:

-Realización de auditorias del proceso productivo, desde la entrada de material hasta la salida de producto terminado.

-Generación de Informes.

-Conocimientos de informática para la obtención y presentación de datos.

-Análisis estadísticos.

-Interpretación de planos.

-Análisis fichas técnicas de componentes.

-Definición de criterios de aceptabilidad en los distintos puntos de control definidos.

-Control de los índices de calidad.

-Conocimiento de que los productos cumplen con la normativa en materia de calidad y seguridad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a electrónico de calidad en Málaga.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Grupo Crit España selecciona:

Clasificadoras/es pedidos con manipulación de alimentos para Málaga.

Publicado: 28/07/2020 - 14:35.

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona para empresa de Málaga a personal para trabajar como clasificadoras y preparadoras/es de Pedidos.

Su lugar de trabajo está situado en Málaga Capital.

Seleccionamos:

-Chicas y chicos con experiencia previa en almacenes, preparación de pedidos o cadena de montaje.

-Imprescindible poseer el carnet de manipulador/a de alimentos ya que se requiere en la entrevista.

-Valorable certificado de carretillero/a.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Clasificadoras/es pedidos con manipulación de alimentos en Málaga.

DIGITAL MARKETING STRATEGY selecciona:

Comercial en Marketing Digital para Málaga

Publicado: 25/07/2020 - 21:12

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

- Salario 1.500€ - 3.000€ Bruto/mes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial en Marketing Digital en Málaga.

AMBULANCIAS ANDALUCIA selecciona:

MÉDICO MÁLAGA/MARBELLA.

Publicado: 27/07/2020 - 17:41.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MÉDICO MÁLAGA/MARBELLA.

MASKOM selecciona:

Profesional especilaizado en Sección de Frutería (30 horas semanales) para Málaga.

Publicado: 28/07/2020 - 16:33.

- 2 vacantes.

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesional especilizado en Sección de Fruteria (30 horas semanales) en Málaga.