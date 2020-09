Se busca responsable de sistema Lynux y comerciales

La vuelta de vacaciones como se preveía, será distinta a otros años y algo más complicada. Los rebrotes por Covid19 frenan la curva de ascenso de empleo, por lo que hay que estar al tanto de las últimas oportunidades para no perderlas.

En este artículo te facilitamos ofertas de empleo en Málaga, listas para inscribirte.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

SPEED SOUND selecciona:

Agente Comercial Autónomo en Andalucía Oriental para Málaga

Publicado: 31/08/2020 - 09:00

- Contrato autónomo.

Se necesita Agente Comercial Autónomo para Málaga, Almería y Granada para representar empresa de productos de ferretería y sistemas de alarmas sin cuotas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Comercial Autónomo en Andalucía Oriental en Málaga.

AIBE GROUP selecciona:

Dependient@ Comercio para Coín

Publicado: 28/08/2020 - 11:04

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Su función principal:

-Ofrecer asesoramiento en productos y servicios de telefonía móvil, fija, ADSL y fibra óptica para todas las áreas de negocio de la compañía.

-Gestión y control de todas las herramientas de sistemas relacionadas con la venta de servicios.

-Implantación y seguimiento de la oferta comercial en el punto de venta.

-Gestión y servicio postventa del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependient@ Comercio en Coín.

Dependient@ Comercio para Alhaurín el Grande

Publicado: 28/08/2020 - 11:03

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Ofrecemos:

-Salario Fijo + Comisiones.

-Contrato laboral en régimen general (alta en Seguridad Social).

-Plan de carrera profesional.

-Formación Continua a cargo de la empresa.

-Dotación de las herramientas necesarias para la gestión de tus clientes.

-Soporte administrativo, seguimiento y apoyo de los distintos departamentos desde el primer día.

-Pertenencia a un Excelente Grupo Humano y a una compañía en constante expansión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependient@ Comercio en Alhaurín el Grande.

Grupo Euroformac selecciona:

RESPONSABLE SISTEMAS (LINUX) para Málaga

Publicado: 27/08/2020 - 12:37

- Jornada completa.

- Salario 30.000€ - 30.001€ Bruto/año

GRUPO EUROFORMAC es una Consultora especializada en servicios de Formación a entidades Públicas y Privadas, con implantación y proyectos de gran envergadura en todo el territorio nacional.

Seleccionamos RESPONSABLE DE SISTEMAS ESPECIALIZADO EN LINUX, con más de 3 años de experiencia desempeñando funciones similares a las siguientes:

-Comprobación diaria de backups.

-Revisión de alertas en zabbix y resolución de problemas detectados.

-Revisión del estado de la intranet, VPN, salida a internet etc.

-Revisión de gráficos en zabbix. (Verificación de que los valores están dentro de lo normal)

-Revisión de snapshots y facturació de instancias de AWS.

-Mantenimiento preventivo, revisión de logs de los servidores corporativos, Antivirus.

-Actualización de paquetes y parches de seguridad.

-Creación y configuración de certificados digitales para acceso a la intranet por la VPN.

-Resolución de incidencias y solicitudes varias, creación de correos corporativos, creación de reglas de acceso a servicios, permisos de usuario etc.

-Apertura de tickets de soporte a proveedores, BNT, Acens, Movistar etc.

-Ejecución de compras y seguimiento de pedidos de material y equipos informáticos.

-Control de inventario de software (se utiliza herramienta GLPI).

-Capacidad de redacción para documentar todos los procesos que se realicen.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE SISTEMAS (LINUX) en Málaga.

Empleabilidad ETT selecciona:

COMERCIAL VENTAS ESTÉTICA para Málaga

Publicado: 27/08/2020 - 12:39

- Jornada completa.

Se busca incorporar COMERCIAL para venta de productos de estética, para empresa situada en Málaga Capital. Su función será la venta del producto tanto a profesionales del sector como a particulares. Imprescindible experiencia previa en el sector de la estética, peluquería, trabajo de cara al público y don de gentes. Vehículo propio. Formación por parte de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL VENTAS ESTETICA en Málaga.