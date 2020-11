Se necesita en Málaga ingeniero agrícola, diseñador de interiores o personal para supermercados

Ante el cierre de las actividades no esenciales a partir de las 18 horas en toda Andalucía, los empresarios se afanan para afrontar este nuevo reto para la economía ofreciendo sus mejores servicios a sus clientes. Por nuestra parte, nos encargamos de acercar a todo aquel que esté buscando trabajo en estos complicados momentos, todas las ofertas de empleo en Málaga activas esta semana. Ahora mismo, contamos con interesantes vacantes para ingeniero agrícola, diseñador de interiores, personal para supermercados, asesor inmobiliario, etc. Sigue leyendo estas líneas y encuentra tu oportunidad.

Autónomos

PRONTOPRO selecciona:

Se busca Pastelero para Málaga

Publicado: 09/11/2020 - 09:56

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca Pastelero para satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

Requisitos:

-Conocimiento de las principales técnicas de pastelería.

-Experiencia de al menos 1 año.

-Posibilidad de adaptarse a las solicitudes específicas de los clientes.

-Buena capacidad para relacionarse con la pacífica y alta capacidad de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Pastelero en Málaga.

Veterinario para Málaga

Publicado: 09/11/2020 - 09:41

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos:

-Graduado en veterinaria.

-Experiencia mínima de 2 años.

-Conocimiento de las terapias de vacunación y profilaxis.

-Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Veterinario en Málaga.

Osteópata para Málaga

Publicado: 06/11/2020 - 13:41

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos:

-Título de Osteópata.

-Inscripción en el Registro de Osteópatas de Profesionales (ROP) es preferible.

-Habilidad por la observación y el trabajo manual.

-Capacidad de comunicar instrucciones de forma clara y concisa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de osteópata en Málaga.

Instalador de canalones para Málaga

Publicado: 06/11/2020 - 13:05

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos:

-Experiencia de al menos un año.

-Capacidad de identificación de problemas de canalones.

-Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de instalador de canalones en Málaga.

Fisioterapeuta para Málaga

Publicado: 06/11/2020 - 12:50

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos:

-Grado en Fisioterapia.

-Experiencia de al menos un año.

-Habilidad por la observación y el trabajo manual.

-Capacidad de comunicar instrucciones de forma clara y concisa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Fisioterapeuta en Málaga.

Se busca Abogado para Málaga

Publicado: 05/11/2020 - 17:14

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca Abogado para satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

Requisitos:

-Título en derecho, poder ejercer como abogado y estar inscrito en un Colegio Oficial

-Un mínimo de un año de experiencia en un bufete o un despacho de abogados

-Fuerte enfoque en el logro de objetivos

-Habilidad en el manejo del tiempo

-Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Abogado en Málaga.

Comercial, ventas y telemarketing

AVANSEL SELECCIÓN selecciona:



Atención al cliente - Showroom cocinas de diseño para Marbella

Publicado: 09/11/2020 - 10:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Estamos realizando un proceso de selección de un puesto de Atención al Cliente – Showroom Cocinas, para empresa fabricante de muebles de cocina de alta calidad y diseño en su tienda de Marbella.

Funciones:

-Atención presencial en el Showroom a clientes interesados en el producto.

-Asesoramiento a los clientes, detectar sus necesidades y proponerles soluciones.

-Elaboración y presentación de presupuestos/propuestas a medida planteando diferentes opciones acordes a los espacios a decorar.

-Realización de proyectos a medida con AutoCAD y posterior renderizado.

-Proposición de mejoras a la dirección para incrementar la calidad del servicio prestado.

Requisitos:

-Inglés.

-Experiencia en el sector de tiendas de cocinas de alta calidad y en funciones similares.

-Conocimientos de AutoCAD, render y 3D.

-Formación o conocimientos en Interiorismo y Decoración.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Atención al cliente - Showroom cocinas de diseño en Marbella.

Keller Williams selecciona:

Asesor inmobiliario alta remuneración para Marbella

Publicado: 05/11/2020 - 09:45

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 30.000€ - 60.000€ Bruto/año

Keller Williams Marbella es la mayor agencia inmobiliaria de Andalucía, cuenta con un equipo de 90 profesionales enfocados en dar el mejor servicio a sus clientes. Llevamos más de 30 años en el sector y en la zona.

Buscamos talento para incorporar a nuestra oficina, da igual si tienes o no experiencia en el sector inmobiliario, nosotros te proporcionamos:

- Formación y coaching adaptados al perfil del agente.

- Sistema y modelo de trabajo con resultados comprobados.

- Herramientas que te facilitan el día a día de tu negocio.

- Carrera profesional

- Marketing y posicionamiento



Dispondrás de libertad horaria, tu decidirás tu zona de trabajo, ... si quieres saber más sobre el proyecto, envíanos tu CV y déjanos que te conozcamos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor inmobiliario alta remuneración en Marbella.

Comercios y dependientes

Grupo Crit España selecciona:

Personal Supermercado - Zona Costa para Fuengirola

Publicado: 03/11/2020 - 14:35

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Grupo Crit Málaga estamos buscando personal con experiencia previa en Supermercados: CAJEROS/AS, REPONEDORES/AS, CHARCUTEROS/AS, CARNICEROS/AS con disponibilidad completa y muy inmediata para trabajar en zona Costa: desde Fuengirola a Benalmádena. Se realizarán contrataciones de duración temporal.

Seleccionamos personal con experiencia previa en tiendas o supermercados para incorporación muy inmediata.

Es necesario experiencia en atención al cliente, venta, exposicion, limpieza, caja, reposición, charcutería, carnicería.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

La jornada prevista es de 30/40 horas semanales de lunes a sábado con domingos de apertura aleatorios y los descansos establecidos. La jornada normalmente suele ser intensiva de mañana o tarde (rotativa).

Incorporación muy Inmediata.

Es necesario experiencia en tiendas y supermercados. Experiencia en Atención al cliente.

Residencia en zona Costa (desde Fuengirola a Benalmádena). Valoramos también candidatos/as con residencia en Málaga y alrededores siempre que puedan desplazarse de forma autónoma a la costa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Supermercado - Zona Costa en Fuengirola.

Diseño Gráfico y arquitectura

AVANSEL SELECCIÓN selecciona:

Diseñador de Interiores - Cocinas para Marbella

Publicado: 10/11/2020 - 09:36

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Estamos realizando un proceso de selección de un puesto de Diseñador/a de cocinas para un nuevo Showroom de una empresa fabricante de muebles de cocina de alta calidad y diseño en Marbella.

Funciones:

-Atención presencial en el Showroom a clientes interesados en el producto.

-Asesoramiento a los clientes, detectar sus necesidades y proponerles soluciones.

-Elaboración y presentación de presupuestos/propuestas a medida planteando diferentes opciones acordes a los espacios a decorar.

-Realización de proyectos a medida con AutoCAD y posterior renderizado.

-Proposición de mejoras a la dirección para incrementar la calidad del servicio prestado.

Requisitos:

-Inglés.

-Experiencia en el sector de tiendas de cocinas de alta calidad y en funciones similares.

-Conocimientos de AutoCAD, render y 3D.

-Formación o conocimientos en Interiorismo y Decoración.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador de Interiores - Cocinas en Marbella.

Grupo Euroformac selecciona:

FREELANCE ARTICULATE MÁLAGA

Publicado: 09/11/2020 - 10:32

Importante consultora especializada en formación, selecciona un diseñador de contenidos, que sea especialista en Articulate.

Requisitos mínimos:

- Experiencia demostrable dentro del mundo de la formación on-line.

- Dominio Articulate.

- Experiencia demostrable en diseño de contenidos, digitalización, maquetación y diseño instruccional.

- Conocimientos en tareas de diseño gráfico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FREELANCE ARTICULATE MALAGA.

Formación

FASTER selecciona:

Docente Mecánica de Vehículos Eléctricos para Málaga

Publicado: 05/11/2020 - 17:35

- Contrato de duración determinada.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Docente Mecanica de Vehiculos para importante empresa situada en Málaga.

Las funciones que llevará a cabo son las siguientes:

- Guiar y tutorizar a los alumnos durante la formación presencial.

- Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el auto aprendizaje.

- Asesorar en el uso de recursos.

- Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas.

Se ofrece contrato de lunes a viernes.

Requisitos:

- Es imprescindible titulación en mecánica de vehículos o similar.

-Experincia en puesto similar.

- Disponibilidad inmediata.

-Flexibilidad horaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Docente Mecánica de Vehículos Eléctricos en Málaga.

Hostelería

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudante de Cocina, para Málaga

Publicado: 06/11/2020 - 09:37

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Cervecería situada en Málaga, necesita cubrir una vacante de ayudante de cocina, para la realización de contrato en formación.

Se ofrece:

-Contrato de formación de 1 año, por lo que no es necesaria experiencia previa. Este contrato combina formación y trabajo efectivo.

-Jornada laboral completa, en la que el trabajador dedica parte de su tiempo a la formación y parte al trabajo efectivo.

Formación oficial a cargo de la empresa: Certificado de Profesionalidad de la familia profesional de Hostelería y Turismo.

La formación es online y se realiza a través de un campus virtual. Con esta formación el trabajador adquiere conocimientos prácticos y teóricos relacionados sobre su puesto de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Cocina, para Málaga.

Informáticos, ingenieros y técnicos

ARES ANDALUCIA, SL selecciona:

Jefe/a de Producción Málaga

Publicado: 06/11/2020 - 15:06

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Nuestro cliente, importante empresa constructora, precisa incorporar a su organización un/a Jefe/a de producción para Málaga, cuya misión será prestar apoyo al jefe de obra en las actividades de planificar, dirigir, supervisar, desarrollar y controlar la ejecución de obras en sus facetas productivas, económicas y humanas, procurando siempre conseguir los máximos resultados en cuanto a beneficios económicos, imagen de empresa, cumplimiento de plazos y calidad de los acabados, en definitiva, generando la máxima satisfacción en los clientes.

Pensamos en una persona joven, con un par de años de experiencia en obra residencial y/o industrial, capacidad de aprendizaje, dinámica, organizada, activa, y metódica. Capaz de trabajar con autonomía, responsabilidad, rigurosidad y compromiso.

De entre sus principales funciones, podemos reseñar:

- Estudiar obras y preparar ofertas.

- Comparativos.

- Planificar y Gestionar la implantación de la obra

- Colaborar en la elaboración del Plan de Seguridad y Calidad para su posterior seguimiento.

- Realizar el control económico .

- Realizar las certificaciones y redactar precios contradictorios - Gestionar las compras de la obra (materiales y subcontratas).

- Realizar el seguimiento de las subcontratas y proveedores.

- Gestionar el personal de obra propio - Atender a la Dirección Facultativa y a la Propiedad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Producción Málaga.

Técnico/a de Estudios de Edificación para Málaga

Publicado: 06/11/2020 - 15:06

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Nuestro cliente, importante empresa constructora, precisa incorporar a su delegación de Málaga un/a Técnico/a de Estudios, dependiendo del Responsable de Contratación su misión será la de preparar y desarrollar en sus diversos aspectos las ofertas técnicas y económicas, responsabilizándose de su presentación en tiempo y forma para lograr la contratación de la obra en las mejores condiciones técnicas solicitadas por el cliente, y de competitividad y valor real para la compañía.

Pensamos en una persona resolutiva, innovadora, analítica y con iniciativa, que complemente una alta capacidad de planificación y organización con un buen nivel de método y proactividad. Capaz de trabajar con alto grado de autonomía, responsabilidad y compromiso. Buen negociador y con facilidad para desplegar empatía comunicativa con clientes y proveedores.

La empresa ofrece una posición estable, interesante retribución con condiciones muy competitivas y negociadas de forma individual según valía aportada por el candidato/a.

De entre sus principales funciones a realizar podemos reseñar:

- Recopilar datos para la oferta (proyecto, pliego en su caso) Analizar la solicitud de oferta generada por el cliente.

- Planificar las tareas a realizar y coordinaciones con el equipo de estudio.

- Pedir y solicitar datos a suministradores y colaboradores internos y externos.

- Contactar con la propiedad o Administración Pública correspondiente.

- Realizar la oferta técnica.

- Realizar la oferta económica.

- Presentar y archivar la oferta.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Estudios de Edificación en Málaga.

ASAJA MÁLAGA selecciona:

Ingeniero Técnico Agrícola o de Montes para Málaga

Publicado: 06/11/2020 - 12:09

- Jornada completa.

Se precisa Ingeniero Técnico Agrícola para asesoramiento a fincas agrícolas y tramitación de Ayudas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ingeniero Técnico Agrícola o de Montes en Málaga.

Jurídico

PRONTOPRO selecciona:

Abogado civil para Málaga

Publicado: 05/11/2020 - 17:17

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos:

-Título en derecho, poder ejercer como abogado y estar inscrito en un Colegio Oficial.

-Un mínimo de un año de experiencia en un bufete o un despacho de abogados.

-Fuerte enfoque en el logro de objetivos.

-Habilidad en el manejo del tiempo.

-Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca abogado civil en Málaga.

Otras profesiones y oficios

B2B RECURSOS HUMANOS selecciona:

OFICIAL ESPECIALISTA EXTINCIÓN para Málaga

Publicado: 09/11/2020 - 10:44

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

B2B RECURSOS HUMANOS selecciona OFICIAL ESPECIALISTA EXTINCIÓN para importante empresa malagueña, especializada en detección y extinción de incendios y mantenimientos de equipos contraincendios.

Funciones:

- Control de almacén, stock y registro digital de todos los materiales de extintores, fontanería, eléctrico, mantas ignífugas, indicadores, pegatinas, entre otros.

- Responsable de la organización y limpieza de la nave.

- Gestionar el trabajo en equipo y compañerismo en la nave, entre el equipo de técnicos, operarios y ayudantes.

- Responsable de la Identificación de extintores, con su correspondiente albarán y nombre de cliente.

- Gestión de los trabajadores de la empresa en materia de LOPD.

- Encargado de retimbrar, sacar o meter polvo a los extintores.

- Encargado de la carga, preparación y gestiones necesarias de los extintores de CO2.

- Responsable del mantenimiento, comprobación de funcionamiento y verificación de maquinaria asignada.

- Responsable de la asignación definitiva o temporal de los equipos de trabajo a los técnicos y operarios.

- Trato con proveedores de almacén y equipos de trabajo.

- Control del almacén técnico y encargado del control de llaves de los vehículos de los trabajadores.

- Responsable del vehículo de sustitución y de los vehículos (ITV, revisión, limpieza, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OFICIAL ESPECIALISTA EXTINCIÓN en Málaga.

