Se buscan para trabajar en Málaga: Financieros, asesores, repartidores e informáticos

Administración y Finanzas

Responsable Financiero (H/M) para Málaga

- Salario 32.000€ - 35.000€ Bruto/año

Trabajando junto con la dirección general y asumiendo el rol de Responsable Financiero de una forma progresiva realizará las siguientes funciones:

-Análisis de las contabilidad del grupo, así como de las cuentas anuales (balances y cuenta de pérdidas y ganancias).

-Elaboración de la consolidación del grupo.

-Negociación bancaria.

-Elaboración y presentación de impuestos en principio en colaboración con una gestoría.

-Negociación de contratos de diversa índole.

-Análisis y reporting de la rentabilidad de inversiones y nuevos proyectos.

-Elaboración de reporting financiero.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Financiero (H/M) en Málaga.

Comercial, ventas y telemarketing

Técnico Comercial departamento fotovoltaico (H/M) para Málaga

El candidato/a se responsabilizará de las siguientes funciones:

-Detectar nuevas oportunidades dentro del área nacional.

-Contactar tanto con la administración pública como con los propietarios de los terrenos.

-Cierre de visitas comerciales para presentar la compañía y el servicio.

-Elaboración de presupuestos y ofertas con el apoyo del departamento técnico y su defensa ante la propiedad.

-Negociación y cierre de los acuerdos junto con el equipo legal.

-Seguimiento de operaciones a nivel nacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Comercial departamento fotovoltaico (H/M) en Málaga.

Técnico/a de preventa para Málaga

Publicado: 04/12/2020 - 11:41

- Jornada completa.

Funciones principales:

- Realización de presupuestos y estudio de necesidades del cliente.

- Envío de Informe de Oportunidades.

- Apoyo a Comerciales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de preventa en Málaga.

Manager desarrollo de negocio para Málaga

Publicado: 04/12/2020 - 10:20

- Jornada completa.

- Salario 24€ - 24€ Bruto/año

Actualmente desde el departamento de RRHH estamos buscando un/a manager desarrollador de negocio que tenga experiencia en comunicación con clientes en empresas de servicios técnicos o tecnológicos, experiencia en presentar proyectos, negociar contratos, elaboración de ofertas y exposición de las mismas, asistencia a eventos, networking.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manager desarrollo de negocio en Málaga.

COMERCIAL VENTAS ESTETICA para Málaga

Publicado: 03/12/2020 - 16:53

- Jornada completa.

Se busca incorporar COMERCIAL PARA VENTA DE PRODUCTOS DE ESTETICA para empresa situada en Málaga Capital. Su función será la venta del producto tanto a profesionales del sector como a particulares. Imprescindible experiencia previa en el sector de la estética, peluquería, trabajo de cara al público y don de gentes. Vehículo propio. Formación por parte de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL VENTAS ESTETICA en Málaga.

Comercios y dependientes

Dependient@ Comercio para Málaga

Publicado: 03/12/2020 - 11:36

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Su funciones principales:

-Ofrecer asesoramiento en productos y servicios de telefonía móvil, fija, ADSL y fibra óptica para todas las áreas de negocio de la compañía.

-Gestión y control de todas las herramientas de sistemas relacionadas con la venta de servicios.

-Implantación y seguimiento de la oferta comercial en el punto de venta.

-Gestión y servicio postventa del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependient@ Comercio en Málaga.

Comercio internacional

Back Office Comercial de Exportación mercado francés (H/M) para Málaga



Funciones del puesto:

-Apoyo al equipo comercial en labores administrativas: gestión de documentación necesaria para la exportación, informar sobre precios, sacar estadísticas, gestión de pedidos.

-Atención de clientes nacionales e internacionales (mercado francés).

-Prospección de mercado.

-Gestión de la documentación del equipo comercial.

-Asistencia a ferias internacionales del sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Back Office Comercial de Exportación mercado francés (H/M) en Málaga.

Conductores y repartidores

Conductor/a de camión - Málaga. para Fuente de Piedra

- Jornada completa.

Para incorporación inmediata a importante empresa del sector siderometalúrgico, ubicada en Fuente de Piedra (Málaga), selecciona una/a Conductor/a de camión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a de camión - Málaga. en Fuente de Piedra.

Repartidores/as de recambios con moto de 125cc para Vélez-Málaga

Publicado: 09/12/2020 - 13:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona Repartidores/as de recambios para incorporar a importante empresa del sector Automoción en Vélez-Malaga.

Las funciones que llevarán a cabo serán las siguientes:

- Organizar la ruta en función del número de pedidos.

- Preparar y repartir los diferentes pedidos en los puntos de ventas de los clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidores/as de recambios con moto de 125cc en Vélez-Málaga.

Formación

Docente Formación Profesional: Mecatrónica Industrial . para Antequera

Publicado: 04/12/2020 - 14:13

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

El Instituto Tecnológico de Formación Profesional ITEC (Situado en Antequera, Málaga), busca docente para impartir módulos profesionales del Ciclo de Formación Profesional: Técnico Superior en Mecatrónica Industrial (Antiguo: Mantenimiento de Equipo Industrial).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Docente Formación Profesional: Mecatrónica Industrial . en Antequera.

Informáticos, ingenieros y técnicos

IT Project Manager para Málaga

Publicado: 09/12/2020 - 12:05

- 2 vacantes.

The Project Manager's central duty is creating projects plans, monitor project progress, report project progress.

- Meet with business leaders to define scope, ask questions to clarify goals.

- Prepare progress reports for project status to upper management.

- Attend status meetings and update team members about potential project delays.

- Direct employees as needed and answer questions about their expectations.

- Manage project risks and alerting project manager of impending issues.

- Follow up on open items and track issues.

- Project administration and key duties, such as task planning, budget tracking and progress reporting.

- Knowledge of the best practices for project management

- Superb organizational skills and keen attention to detail

- Be able to communicate clearly and concisely with diverse audiences, in both oral and written contexts, and are comfortable giving and receiving feedback

- Proficient in English

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de IT Project Manager en Málaga.

Ingeniero/a Desarrollo de Hardware y Homologación para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT seleciona a un/a Ingeniero/a de Desarrollo de Hardware y Homologación para una importante empresa del sector industrial situada en Málaga.

Las principales funciones y tareas que realizará la persona seleccionada son las siguientes:

- Investigación de tendencias en los encapsulados de los componentes eléctricos.

- Rediseño de pcbs.

-Homologación Mecánica de componentes simples.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Desarrollo de Hardware y Homologación en Málaga.

Experto en Excel para Málaga

Publicado: 04/12/2020 - 12:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un Experto/a en Excel para importante empresa internacional del sector industrial situada en Málaga.

Las funciones que llevará a cabo son las siguientes:

- Elaboración de tablas dinámicas.

- Análisis de datos.

- Resumen de datos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Experto en Excel en Málaga.

Jurídico y fiscal

ASESOR/A FISCAL para Málaga

Publicado: 09/12/2020 - 12:10

Desde Iman Temporing ETT Málaga, seleccionan Asesor/a Fiscal para empresa líder del sector financiero situada en Málaga.

Las funciones serán las siguientes:

-Asesoría y planificación fiscal en el marco de la normativa tributaria.

-Analizar la realidad jurídico-tributaria para elegir las mejores soluciones a problemas determinados, tomando decisiones óptimas en los plazos establecidos.

-Contrastar y administrar la información y el conocimiento en materia tributaria, a través del empleo y manejo de bases de datos fiscales y otras herramientas para lograr los objetivos establecidos.

-Cumplimentar las liquidaciones tributarias en tiempo y forma.

-Identificar las responsabilidades tributarias relacionadas con la incorrecta calificación de las operaciones y el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales.

-Realización de una planificación fiscal adecuada en relación con la transmisión de recursos y derechos de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR/A FISCAL en Málaga.

Otras profesiones y oficios

TÉCNICO/A INSTALACIÓN DE CONDUCTOS FRÍO/CALOR para Málaga

Publicado: 03/12/2020 - 09:46

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Funciones:

- Instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado por conductos.

- Mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

- Instalación de caldera, tanques y tuberías, sistemas de refrigeración, bombas y equipos de control.

- Realización de pruebas diagnósticas de funcionamiento.

- Toma de medidas previas conducentes a la instalación.

- Uso de equipos de corte para cortar las tuberías.

- Uso de diagramas con la plantilla de todo el sistema.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A INSTALACIÓN DE CONDUCTOS FRÍO/CALOR en Málaga.

Sanitarios

Enfermera/o para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Mediqum España busca enfermera/o para para los servicios de importante grupo hospitalario en Málaga.



CONDICIONES: Contrato de un año y siguiente renovación contrato indefinido.

40 horas semanales.

Turnos a convenir.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermera/o para Málaga.

Médico para Marbella

- 3 vacantes.

- Salario 3.000€ - 3.500€ Bruto/mes

Funciones:

- Realizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente.

- Proporcionar la atención médica necesaria ante urgencias

- Llevar a cabo una historia clínica.

- Trabajar de forma integrada en un grupo multidisciplinar.

- Realizar informes.

- Trasladar al paciente a un centro hospitalario.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico en Marbella.