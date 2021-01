Málaga genera esta semana variados y diversos puestos de trabajo, compruébalo en todas las ofertas de empleo en Málaga que destacamos en el siguiente artículo. Por un lado, la multinacional francesa del bricolaje Leroy Merlin reclama profesionales para algunas de sus secciones de venta. Por otro lado, se reclaman también gestores de banca, directores de sucursal, responsables de logística, de marketing y comunicación, además de otras interesantes vacantes.

Administración y Finanzas

Grupo Crit España selecciona:

Administrativo/A Facturación - 8 horas semanales para Málaga. Desde la oficina de Grupo Crit Málaga, seleccionamos una persona para trabajar como Administrativo/a para el departamento de Facturación y Contabilidad, inicialmente a jornada de 8h, durante dos días a la semana.

Michael Page selecciona:

Gerente banca de empresas Málaga.

Director de sucursal Málaga.

Comercios

LEROY MERLIN selecciona:

Vendedor/a Especialista en Iluminación para Mijas. Como Vendedor/a Especialista en Iluminación asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Vendedor/a Especialista en Cerámica para Mijas. Como Vendedor/a Especialista en cerámica asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Vendedor/a Especialista en Sanitario para Mijas. Como Vendedor/a Especialista en Sanitario asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Vendedor/a Especialista en Puertas para Mijas. Como Vendedor/a Especialista en Puertas asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Vendedor/a Especialista en Jardinería para Marbella. Como Vendedor/a Especialista en Jardinería asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Almacén y logística

Michael Page selecciona:

Logistic Manager para Málaga. Reportando a Dirección, la persona seleccionada asumirá, entre otras, las siguientes funciones: coordinar los equipos de logística / transporte de la actividad industrial y operaciones, establecer procedimientos globales de Logística / transporte para el grupo y asegurar su cumplimiento, desarrollar la estrategia grupal para el transporte de materias primas y productos terminados, búsqueda de nuevos proveedores, elaboración y seguimiento del presupuesto global de transporte, negociaciones con proveedores clave de transporte y coordinación de negociaciones desde otros centros, seguimiento e informe de Kpis de forma regular, asegurar el proceso de RFQ, siguiendo los requisitos de cumplimiento de la empresa y colaborar con compras y ventas para mejorar costos y tiempos de transporte grupal.

Ingenieros, técnicos e informáticos

Michael Page selecciona:

Director Técnico de Edificación para Málaga. La persona que seleccionemos para la posición de Director Técnico de Edificación para una importante Empresa Constructora tendrá que realizar las siguientes funciones: apoyar y gestionar la relación con la administración local para la obtención de permisos y licencias necesarios, supervisión directa del desarrollo de los proyectos y gestión de los equipos técnicos a su cargo, desde la fase de captación (departamento de estudio) hasta la fase de ejecución material del los proyectos, coordinación y supervisión de la contratación técnica y económica de las empresas subcontratas, proveedores, apoyar a los equipos de obra en la gestión de los clientes durante la fase de ejecución material del proyecto, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos de coste, calidad y plazo de la cartera de proyectos proponiendo e implementado medidas correctoras si fuera necesario y reporte mensual del avance de los proyectos a la Dirección General de la compañía.

HIGHLANDER HR selecciona:

Ingeniero/a Técnico/a en Electrónica - Málaga. Desde Highlander Recruitment, seleccionamos a un/a Ingeniero/a Industrial de Electrónica para una importante empresa reconocida a nivel mundial en detección de fugas en redes de distribución y transporte de agua.

Marketing y comunicación

Michael Page selecciona:

Sales & Marketing Director para Málaga.

Tasks:

- Maintain and promote a team work environment with effective and clear communication amongst co-workers.

- Ensure best client service is being made available through communication amongst the team, cross training within the department and appropriate office coverage.

- Works with sales managers to ensure understanding of sales strategy and effective implementation of this strategy for the segment.

- Responsible for the training of sales managers and staff.

- Executes and supports the operational aspects of business booked.

Michael Page selecciona:

DPO para Málaga para: implantación de políticas de Protección de Datos, comprobar el cumplimiento del RGPD, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes, supervisar el adecuado cumplimiento de las normas sobre protección de datos en la entidad, revisar las políticas internas de privacidad en la organización y su adecuación normativa, asignar responsabilidades entre los miembros de la organización, respecto a las obligaciones en materia de protección de datos, realización de acciones de concienciación internas respecto al cumplimiento efectivo de la normativa, formar al personal que participa en las operaciones de tratamiento de datos, supervisar las evaluaciones, control, coordinación y verificación de las medidas de seguridad aplicables, cooperar con las Agencias y atender las consultas que los interesados realicen a la entidad, ya sea para cuestiones relativas al tratamiento de sus datos o para el ejercicio de sus derechos.

FASTER selecciona:

Ingeniero/a de producto Inglés C1 para Málaga. Faster Empleo ETT selecciona a un/a Ingeniero de producto con un nivel de Inglés muy alto para importante empresa situada en Málaga.

Desarrollador/a Frontend para Málaga. Faster Empleo ETT busca a un/a Desarrollador/a Frontend para importante empresa situada en Málaga capital.

Compras, ventas y telemarketing

HIGHLANDER HR selecciona:

Comercial Empresas Tecnología IP - Málaga. Seleccionamos a un/a Asesor/a comercial, tu trabajo consistirá en ofrecer un servicio integral donde incluye servicios avanzados de telefonía IP, CRM, telefonía móvil integrada y fibra óptica a empresas.

FASTER selecciona:

Delegado/a Comercial Inglés C1/C2 para Málaga. Faster Empleo ETT selecciona a un/a Delegado/a Comercial con un nivel de inglés muy alto para importante empresa situada en Málaga.

Sanitarios

AMBULANCIAS ANDALUCIA selecciona:

Médico/a para Málaga. 2 vacantes.

Enfermero/a para Málaga. 5 vacantes.

Enfermero/a para Marbella.

Otras profesiones y oficios

ANANDA / Málaga selecciona:

Oficiales 1ª Reparadores Electrodomésticos para Málaga. 5 vacantes.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN MÁLAGA.